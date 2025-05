【イベントレポート】最強の日傘「UVO」がRakuten GirlsAward 2025 SPRING/SUMMERに協賛・出展しました！

株式会社ワールドパーティー

株式会社ワールドパーティー(本社:大阪市住吉区、代表取締役社長:冨田智夫)が展開する日傘ブランド「完全遮光100% 最強の日傘UVO(ウーボ)」は、2025年5月3日(土・祝)に国立代々木競技場第一体育館にて開催された『Rakuten GirlsAward 2025 SPRING/SUMMER』に協賛・出展いたしました。

▼UVOブランドサイト(https://www.uv0.jp/)

【大盛況】UVOブースに約3,000人が来場!

春・秋の年に2回、最新トレンドを世界に発信する日本最大級のファッション&音楽イベント『Rakuten GirlsAward』。近年、紫外線対策の重要性が高まるなか、日傘は単なる日除けアイテムではなく、夏の必需品として、またファッションアイテムとしても注目を集めています。今回、UVOは機能性・デザイン性・ファッション性を兼ね揃えた日傘ブランドとして、トレンドを牽引する若年層へのアプローチを目的に本イベントへ初出展しました。

UVOイメージキャラクター・鈴木愛理さんのビジュアルが目を引くブースには、約3,000人ものお客様がご来場。UVOスタッフが新作や人気アイテムの魅力、ハイスペックな機能性についてご紹介しながらUVOの使用感を体験いただきました。またUVOの折りたたみ傘・3段折 フローラルミニ(オフ)が当たる”ガチャガチャ抽選会”も実施し、「デザインが可愛い!」「UVOを使ってみたい!」といったお声をいただくなど、多くの方にUVOの世界観をお楽しみいただきました。

オススメのUVOをチェック!

“穏やかな、落ち着いた”という意味を持つ「CALM」シリーズ

自然をイメージした上品で優しいカラー展開が特徴のCALMシリーズは、落ち着きのあるグリーン、肌なじみの良いベージュ、コーディネートを引き締めるブラックなど、オールシーズン使いやすい全7色です。長傘の中棒の素材には木を使用し、生地は光沢と厚みをもたせることで高級感のある仕上がりに。

▼CALMシリーズ(税込6,600円)

CALM 長傘8本骨 無地

CALM 折りたたみ傘 2段折 無地ミニ

CALM 折りたたみ傘 3段折 無地ミニ

日傘と相性ばっちり!夏らしい”グレー”

今年の新色である”グレー”はシャンブレー風の夏らしい生地を使用。シンプルコーデをはじめ、カジュアルやオフィスコーデなど、様々なファッションとマッチする万能なカラーリングが魅力です。

▼”グレー”展開商品(税込6,600円)

長傘8本骨 フローラル

長傘12本骨 無地タッセル

長傘12本骨 フリル

長傘60cm 無地タッセル

折りたたみ傘2段折 無地タッセルミニ

折りたたみ傘2段折 フリルミニ

折りたたみ傘3段折 無地タッセルミニ

折りたたみ傘5段折 切り継ぎミニ(グレー×オフ)

公式オンラインストア・直営店舗&SNSでイベント開催中

母の日にはUVOを贈ろう。

母の日特別企画として、公式オンラインストアと直営店舗ではUVO全アイテム10%OFFキャンペーンを開催中。感謝の気持ちと一緒にUVOを贈ってみては。

▼楽天市場店 Wpc./KiU OFFICIAL SHOP(https://item.rakuten.co.jp/wpc-worldparty/c/0000002549/)

※5月12日(月)9:59まで

▼Wpc. ONLINE STORE(https://www.wpc-store.com/feature/mothers-day2025/)

※5月12日(月)9:59まで

▼Wpc.心斎橋パルコ店

Wpc. LUCUA 1100店

Wpc. Echika fit 銀座店

※5月11日(日)まで

フォロー&引用リポストで当たるUVOプレゼントキャンペーン

UVO公式Xでは新作UVOが6名様に当たるプレゼントキャンペーンを開催中。

こちらもぜひご参加ください!

<応募方法>※5月18日(日)23:59まで

1.「@UVO_official(https://x.com/UVO_official)」 をフォロー

2.長傘・折りたたみ傘ご希望のアイテムを引用リポスト

▼詳細はこちら(https://x.com/UVO_official/status/1915686610752131080)

販売について

▼Wpc.公式オンラインショップ

・楽天市場店 Wpc./KiU OFFICIAL SHOP(https://item.rakuten.co.jp/wpc-worldparty/c/0000000544/)

・Wpc. ONLINE STORE(https://www.wpc-store.com/c/uvo)

・ZOZOTOWN店 Wpc./KiU(https://zozo.jp/shop/wpc-kiu/)

▼直営店舗

・Wpc.心斎橋パルコ店

542-0085 大阪市中央区心斎橋筋1-8-3 心斎橋パルコ5階

大阪メトロ 御堂筋線心斎橋駅 南改札より直結

・Wpc. LUCUA 1100店

530-8558 大阪市北区梅田3-1-3 ルクアイーレ7階

JR大阪駅より直結

・Wpc. Echika fit 銀座店

104-0061 東京都中央区銀座4-1-2

東京メトロ 丸ノ内線銀座駅構内 C4出口すぐ

公式SNS

・UVO - X(https://x.com/UVO_official)

・UVO - Instagram(https://www.instagram.com/uvo_official/)

・Wpc. FLAG SHIP SHOP - X(https://x.com/wpc_s_parco)

・Wpc.心斎橋パルコ店 - Instagram(https://www.instagram.com/wpc_shinsaibashiparco/)

・Wpc. LUCUA 1100店 - Instagram(https://www.instagram.com/wpc_lucua1100/)

・Wpc. Echika fit 銀座店 - Instagram(https://www.instagram.com/wpc_ginza/)

株式会社ワールドパーティー

本社所在地 :558-0014 大阪市住吉区我孫子1-2-9

電話番号 :06-6693-2065

代表取締役社長:冨田 智夫

設立 :1985年9月

事業内容 :レイングッズの企画・製造・卸販売

展開ブランド :Wpc. / W by Wpc. / Wpc. IZA / SiNCA by Wpc. / ONDOO by Wpc. / Wpc. Patterns / UVO / go-koh / KiU / VEER / L.o.F. design / GUERRILLA by KiU