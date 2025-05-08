『モンスターハンターパズル アイルーアイランド』 イベント「電の反逆者＜癒しの求道者＞」が開催！
島に新しい仲間「ミント」がやってくるよ。
iOS/Android『モンスターハンターパズル アイルーアイランド』は、本日2025年5月8日（木）より、イベント「電の反逆者＜癒しの求道者＞」を開催いたします。
【App Store】
https://apps.apple.com/jp/app/id1591864714
【Google play】
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.android.mhpuzzle
【公式サイト】
https://mobile.capcom.com/mhpuzzle/
■イベント「電の反逆者＜癒しの求道者＞」が開催！
2025年5月8日（木）11:00より、イベント「電の反逆者＜癒しの求道者＞」が配信開始。
イベントに参加して「ミント」を仲間にしたり「ゼクスネコリュック」などのアバター用衣装を獲得しよう！
【イベントショートPV】
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=_XR2mrbWK1Y ]
【イベント報酬】
イベント報酬一覧
※一部の報酬を入手するには「シーズンチケット」（税込760円）の購入が必要になります。
【開催期間】
2025年5月8日（木）11:00～2025年5月19日（月）11:00
■「サンリオキャラクターズコラボ記念ログインボーナス」配布！
2025年5月18日（月）まで、マイメロディの50周年を記念したアバター用の体装備「マイメロディ50周年記念Ｔシャツ」を含むログインボーナスを配布中！
マイメロディ50周年記念Ｔシャツ
【配布期間】
2025年5月7日（水）11:00～2025年5月18日（月）11:00
■「『電の反逆者』開催記念リポストキャンペーン」開催中！
2025年5月19日（月）11:00まで、抽選で1万円分のAmazonギフトカードや『モンスターハンターパズル アイルーアイランド』オリジナルデザインのスタンド・壁掛けタイプデカ缶バッジが当たる「『電の反逆者』開催記念リポストキャンペーン」を開催中！
【キャンペーン概要】
「モンスターハンターパズル アイルーアイランド」公式X (@MHPuzzles)をフォローし、 キャンペーン期間中に指定されたポストをリポストした方から抽選で10名様に1万円分のAmazonギフトカード(デジタルギフト)、抽選で30名様にスタンド・壁掛けタイプデカ缶バッジをプレゼントいたします。
【キャンペーン期間】
2025年4月16日（水）11:00～2025年5月19日（月）11:00
【キャンペーン特設サイト】
https://mobile.capcom.com/mhpuzzle/ja-jp/topic/cp_20250416_01.html
■『モンスターハンターパズル アイルーアイランド』の概要
モンスターハンターのパズルゲームがスマートフォン向けゲームアプリとして登場！
舞台はアイルーたちの不思議な世界。
島のアイルーを助けるため、爽快マッチ３パズルで迫りくるモンスターに立ち向かえ！
アイルーの頼みごとを解決して、荒廃した島に活気を取り戻そう！
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=ObNUURGm6pg ]
タイトル名：モンスターハンターパズル アイルーアイランド
ジャンル：マッチ３パズル
対応機種：スマートフォン（iOS / Android）
配信日：好評配信中
アクセス方法:
【App Store】
https://apps.apple.com/jp/app/id1591864714
【Google play】
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.android.mhpuzzle
プレイ料金：基本無料（ゲーム内課金あり）
公式サイト：https://mobile.capcom.com/mhpuzzle/
公式Ｘ：https://x.com/MHPuzzles
著作権表記：
(C)'25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. G650083
(C)CAPCOM
※当プレスリリースに記載されたイベント、キャンペーン等の情報は開発中のものであり予告なく変更になる可能性があります。