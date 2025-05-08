『ブラウンダスト２』人気TVアニメ「ゴブリンスレイヤーII」とコラボレーション開催！「女神官」、「妖精弓手」、「剣の乙女」も登場！

株式会社ゲームオン

株式会社NEOWIZ （本社：韓国 京畿道城南市、共同代表：金 承徹（キム・スンチョル）/蠔 泰根（ベ・テグン）)は、スマートフォン向けRPG『ブラウンダスト２』において、本日2025年5月8日（木）メンテナンス後~6月5日（木）メンテナンス前まで、人気TVアニメ『ゴブリンスレイヤーII』とコラボレーション（以降、コラボ）を開催いたします。

今回のコラボでは、ゴブリン討伐だけで銀等級（序列三位）にまで上り詰めた「ゴブリンスレイヤー」とその一行が、『ブラウンダスト2』の世界に登場。ダークファンタジーの世界を堪能いただけます。



■イベントカセット『ゴブリンスレイヤーII』

『ブラウンダスト2』はゲーム内で「カセット」を切り替えることで、様々なストーリーやゲームをプレイすることができます。カセットのうち、期間限定で楽しめるイベントカセットに「ゴブリンスレイヤーII」が登場します。

イベントカセット「ゴブリンスレイヤーII」では、ゴブリン遺跡が舞台になります。初心者魔女シェラザードが「ゴブリンスレイヤー」と共に冒険するうちに、恐怖を克服し、絆の大切さを悟り成長する話が展開されます。 「女神官」、「妖精弓手」、「剣の乙女」も登場します。

■シーズンイベント「異世界への旅行（Journey to Another World）」「ゴブリン最後の日（Goblin Doomsday）」

『ブラウンダスト２』のシーズンイベントは、独自のストーリーだけでなく、一般／チャレンジ戦闘、ミニゲーム（フィールドクエスト）、PvE（モンスターチェイサー）等がセットになっています。

コラボ期間中、シーズンイベント「異世界への旅行（Journey to Another World）」、「ゴブリン最後の日（Goblin Doomsday）」を順次開催します。森の中の自然と古代魔窟を舞台に、ゴブリンスレイヤー一行たちとの旅を体験できます。

巨大なボスと戦闘するPvEコンテンツでは、「異世界への旅行」では、深い森を彷徨う「グロンバル」が、「ゴブリン最後の日」では、後にゴブリンの遺跡になる「古代魔窟」を占領した「魔窟の主」がボスとして登場します。

■コラボコスチューム4種が登場！「ゴブリンスレイヤー」コスチューム等の無料配布も！

今回のコラボを記念して「ゴブリンスレイヤー」、「女神官」、「妖精弓手」、「剣の乙女」の、それぞれのコスチュームが順次登場します。

このうち、「ゴブリンスレイヤー」コスチュームは2025年6月5日（木）まで限定で、無料配布します。

また、全コラボキャラクターのSR専用装備（3種）とゴブリンスレイヤーUR専用装備（1種）も入手できます。

この他、2025年5月22日（火）から「ガチャ券」と「ダイヤ」、「ごはん」などアイテムがもらえる「ログインイベント」、ミッションを達成すれば報酬を入手できる「剣の乙女 成長ミッションイベント」を実施します。



『ゴブリンスレイヤーII』について

蝸牛くも氏によるWEB作品およびライトノベルを原作とする作品で、シリーズ累計1,000万部を突破。

2018年10月にテレビアニメ化され、2023年にテレビアニメ2期が放送された大人気ダークファンタジーです。

既存のファンタジー物とは異なる現実的な世界観と魅力的なキャラクターで多くの人に愛されている作品です。



◆ブラウンダスト2 GooglePlay

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.neowizgames.game.browndust2&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.neowizgames.game.browndust2&hl=ja)

◆ブラウンダスト2 AppStore

https://apps.apple.com/jp/app/browndust2-adventure-rpg/id6450099588

＜『ブラウンダスト２』公式サイト＞

https://www.browndust2.com

＜『ブラウンダスト２』 日本向け公式X（旧Twitter）＞

@BROWNDUST2_JP

●TVアニメ『ゴブリンスレイヤーII』 コピーライト表記

(C)蝸牛くも・SBクリエイティブ／ゴブリンスレイヤー2製作委員会



●『ブラウンダスト2』 コピーライト表記

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