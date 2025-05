「My Melody & Kuromi Anniversary Party」第2弾2025年6月6日（金）より順次開始！メイドカフェ「at-home cafe」コラボやイベントオリジナルグッズなど公開

株式会社サンリオエンターテイメント

株式会社サンリオエンターテイメント(本社:東京都多摩市、代表取締役社長:小巻亜矢)が運営するサンリオピューロランドにて、2025年12月31日(水)まで開催している、サンリオの人気キャラクター「マイメロディ」の50周年と、20周年を迎える「クロミ」のアニバーサリーを記念した「My Melody & Kuromi Anniversary Party (マイメロディ&クロミアニバーサリーパーティ)」の新たなコンテンツを6月6日(金)より順次開始いたします。1月生まれのマイメロディと10月に誕生日を迎えるクロミのふたりのちょうどまんなか時期に、さらにアニバーサリーイヤーを盛り上げます。

「おそろいバースデー」がテーマの本イベントでは、新たに3Fのエントランスや、4Fにある館のレストランの装飾・ビュッフェのご提供メニューが、期間限定でアニバーサリー仕様になります。その他、メイドカフェ「at-home cafe」とのコラボイベント「My Melody & Kuromi Anniversary Party × at-home cafeおそろいカフェパーティ(ハート)」や、新たなオリジナルグッズ販売などを実施します。

▲3F エントランス装飾▲「My Melody & Kuromi Anniversary Party」 キービジュアル

アニバーサリーを記念した本イベントでは、3F エントランス装飾がアニバーサリー限定仕様になり、ピンクと黒が印象的なフラッグや、マイメロディとクロミのふたりの巨大バルーンがゲストの皆さまをお出迎えします。加えて、4F 館のレストランの装飾もアニバーサリー仕様となります。デコレーションされた店内で、記念のスペシャルビュッフェメニューのご提供のほか、期間限定で秋葉原・大阪・名古屋で人気のメイドカフェ「at-home cafe」とのコラボレーションイベント「My Melody & Kuromi Anniversary × at-home cafeおそろいカフェパーティ(ハート)」、8月30日(土)、31日(日)にはマイメロディとクロミをお祝いするスペシャルパーティ「My Melody & Kuromi Anniversary スペシャルパーティ」を行うなど、様々なイベントを開催いたします。

さらに、1F イベントコーナーでは、「My Melody & Kuromi Anniversary スペシャルペアグリーティング」を開催。 「おそろいバースデー」をイメージした、キュートでクールなおそろいのコスチュームをまとったマイメロディとクロミに会って一緒にお祝いできます。その他、新たなオリジナルグッズを発売。「~マイメロディ&クロミ~マイメロードドライブ」では、アニバーサリー限定の記念写真フォトフレームとフォト台紙の登場を予定しております。

マイメロディとクロミを一緒にお祝いできる今だけの特別なアニバーサリーイベント。”メロクロな関係“のお友だちなど、大切な人と引き続きサンリオピューロランドでお楽しみください。

マイメロディとクロミがお出迎え!3F エントランスがアニバーサリー仕様の装飾に

マイメロディとクロミをお祝いして、3F エントランスの装飾が期間限定でアニバーサリー仕様となります。

マイメロディとクロミのスペシャルなデコレーションがゲストの皆さまをお出迎えします。

■実施期間:2025年6月6日(金)~11月30日(日)

■場所:3F エントランス

「~マイメロディ&クロミ~マイメロードドライブ」フォトフレーム&フォト台紙が限定デザインに!▲フォトフレーム イメージ画像▲フォト台紙(1,200円) イメージ画像

「~マイメロディ&クロミ~マイメロードドライブ」で記念撮影した写真用のフォトフレームとフォト台紙に、アニバーサリー限定デザインが登場。今だけの素敵な思い出にぴったりです。

ふたりのアニバーサリーイヤーのお祝いにぜひご乗車ください。

■実施期間: 2025年6月6日(金)~12月31日(水)

■場所: 1F ~マイメロディ&クロミ~マイメロードドライブ ※フォト台紙はなくなり次第終了となります。

My Melody & Kuromi Anniversary スペシャルペアグリーティング

1F イベントコーナーでは、「My Melody & Kuromi Anniversary スペシャルペアグリーティング」を開催いたします。

「おそろいバースデー」をイメージした、キュートでクールなおそろいのコスチュームをまとったマイメロディとクロミのふたりに会って、一緒に

お祝いすることができるスペシャルなイベントです。

■実施期間: 2025年7月~8月

■場所: 1F イベントコーナー

※すべて事前予約制・有料。

※開催日程等、詳細は必ず各ホームページをご確認ください。

ふたりをお祝いする「My Melody & Kuromi Anniversary スペシャルパーティ」開催!

館のレストランで、マイメロディとクロミをお祝いするスペシャルパーティを開催します!

詳細は後日お知らせとなりますので発表をお待ちください。

■実施期間: 2025年8月30日(土)、8月31日(日)

■場所: 4F 館のレストラン

メイドカフェ「at-home cafe」とのコラボイベント「おそろいカフェパーティ(ハート)」を開催!

メイドカフェ「at-home cafe」とサンリオピューロランドのコラボ第2弾としてコラボイベント「My Melody & Kuromi Anniversary × at-home cafe おそろいカフェパーティ(ハート)」を開催します。

マイメロディとクロミが「at-home cafe」のみんなを率いて、“おそろい”をテーマにご主人様・お嬢様たちをキュートにおもてなしします。

■実施期間: 2025年6月15日(日)・22日(日)・29日(日)

7月13日(日)・21日(月)・27日(日)、8月10日(日)・24日(日)

■場所: 4F 館のレストラン

■料金: 10,000円

※オリジナルポストカード&シールセット、認定証風カード、オリジナルスイーツ付き。

※サンリオピューロランドデイパスポート・来場予約・イベント入場料が含まれます。

館のレストランがアニバーサリー仕様のデコレーションに!ビュッフェでは期間限定メニューをご提供

6月6日(金)より、館のレストランの装飾がアニバーサリー仕様にデコレーションされます。マイメロディのピンクとクロミの黒を基調とした、リボンがキュート&クールな装飾となっております。ビュッフェの内容もアニバーサリーにちなみ、一部限定メニューをご提供いたします。

■実施期間: 2025年6月6日(金)~9月2日(火)

■場所: 4F 館のレストラン

アニバーサリーを記念した期間限定グッズの第2弾が販売!

アニバーサリー限定デザインのオリジナルアイテムを4F My Melody & Kuromi Shopにて販売いたします。

マイメロディのピンクとクロミの黒を取り入れたキュートでクールなデザインのショッピングバッグやバルーン、ボールペンセットを販売。

■発売: 7月11日(金)発売予定

■場所: 4F My Melody & Kuromi Shop

My Melody & Kuromi Anniversary Party ショッピングバッグ 1,100円My Melody & Kuromi Anniversary Party バルーン 990円My Melody & Kuromi Anniversary Party ボールペンセット 1,650円サンリオピューロランド「My Melody & Kuromi Anniversary Party」第2弾概要

【概要】

■開始日時:2025年6月6日(金)~順次開始・終了

■詳細ページ:https://www.puroland.jp/event-campaign/mymelody50kuromi20/

【実施内容】

・3F エントランスがアニバーサリー仕様の装飾に

・~マイメロディ&クロミ~マイメロードドライブ

アニバーサリー限定デザインの記念写真フォトフレームとフォト台紙登場

・My Melody & Kuromi Anniversary スペシャルペアグリーティング

・My Melody & Kuromi Anniversary スペシャルパーティ

・My Melody & Kuromi Anniversary × at-home cafe おそろいカフェパーティ(ハート)

・館のレストランがアニバーサリー仕様の装飾、アニバーサリーにちなんだビュッフェメニューのご提供

・限定グッズの販売

