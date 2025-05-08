シン・渋谷系ハーモニーポップグループ「Nagie Lane」デジタルニューシングル「レイニー・ハイウェイ」5月7日（水）配信開始！

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株式会社フォーライフミュージックエンタテイメント


シン渋谷系ハーモニーポップグループ Nagie Laneの新曲「レイニー・ハイウェイ」が、5月7日(水)より配信リリース開始となった。




今年最初の新曲リリースとなる「レイニー・ハイウェイ」は、70～80年代シティ・ポップのマナーを感じさせる、ポップながらも切なさをまとったメロディーと、ルーサー・ヴァンドロスやホイットニー・ヒューストンなどを彷彿とさせるメロウR&B～スロー・ジャムのサウンドが融合した、新機軸となるスケールを持った楽曲に仕上がった。


映画のワンシーンの様に時を止めた、失った愛を想い返す瞬間を、mayuが情感豊かなクリスタルボイスで歌い上げる。楽曲の展開を唯一無二に彩る、彼らのシグネチャー・ハーモニー・ワークにも注目だ！




サウンドプロデューサーはリーダーのbaratti。作曲に2000年代シティ・ポップの雄、ジャンクフジヤマへの楽曲提供でも知られる神谷樹、作詞にYugureを迎えた意欲作となっている。




【リリース情報】







2025年5月7日(水)


Digital Single 「レイニー・ハイウェイ」


作詞：Yugure　作曲：神谷樹　編曲：baratti


Delivery Link：https://lnk.to/Z8aII7ou


Lyric Video：https://youtu.be/Eg4IH1bbPqQ?si=XP_6Z1DexQCmKUgK




【ライブ情報】







イベント名称 ：YOKOHAMA ReNY beta presents.


majority blues vol.5


開催日：2025年5月16日（金）18時00分開場　18時30分開演


開催場所 ：横浜ReNY beta（〒231-0016神奈川県横浜市中区真砂町4-43 木下商事ビル1F）


チケット販売：TIGET


https://tiget.net/events/394546









イベント名称 ：Sway to the music


開催日：2025年5月29日（木）18時30分開場　19時00分開演


開催場所 ：LIVE STUDIO LODGE(〒151-0053 東京都渋谷区
代々木１丁目３０－１ 代々木パークビル B1F)


チケット販売：TIGET


https://tiget.net/events/396541




【出演情報】


4月よりレギュラー出演中！


全国地上波音楽番組「MUSIC B.B. JAPAN」







[番組公式サイト]


http://www.music-bb.com/japan/index.php





mikakoがメインパーソナリティを務める


Inter FM "TOKYO MUSIC RADAR"


毎週火曜 21:30～22:00







[番組公式サイト]


https://www.interfm.co.jp/tmr





<オフィシャルサイト/SNSリンクなど>


フォーライフミュージックオフィシャルサイト： http://www.forlife.co.jp/


Nagie Laneオフィシャルサイト： https://nagielane.com


Nagie Lane YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/c/NagieLaneOfficialYouTube


Nagie Lane Twitter：https://twitter.com/NagieLane


Nagie Lane Instagram：https://www.instagram.com/nagielane/?hl=ja


Nagie Lane TIkTok：https://www.tiktok.com/@nagielane