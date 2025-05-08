シン・渋谷系ハーモニーポップグループ「Nagie Lane」デジタルニューシングル「レイニー・ハイウェイ」5月7日（水）配信開始！
シン渋谷系ハーモニーポップグループ Nagie Laneの新曲「レイニー・ハイウェイ」が、5月7日(水)より配信リリース開始となった。
今年最初の新曲リリースとなる「レイニー・ハイウェイ」は、70～80年代シティ・ポップのマナーを感じさせる、ポップながらも切なさをまとったメロディーと、ルーサー・ヴァンドロスやホイットニー・ヒューストンなどを彷彿とさせるメロウR&B～スロー・ジャムのサウンドが融合した、新機軸となるスケールを持った楽曲に仕上がった。
映画のワンシーンの様に時を止めた、失った愛を想い返す瞬間を、mayuが情感豊かなクリスタルボイスで歌い上げる。楽曲の展開を唯一無二に彩る、彼らのシグネチャー・ハーモニー・ワークにも注目だ！
サウンドプロデューサーはリーダーのbaratti。作曲に2000年代シティ・ポップの雄、ジャンクフジヤマへの楽曲提供でも知られる神谷樹、作詞にYugureを迎えた意欲作となっている。
【リリース情報】
2025年5月7日(水)
Digital Single 「レイニー・ハイウェイ」
作詞：Yugure 作曲：神谷樹 編曲：baratti
Delivery Link：https://lnk.to/Z8aII7ou
Lyric Video：https://youtu.be/Eg4IH1bbPqQ?si=XP_6Z1DexQCmKUgK
【ライブ情報】
イベント名称 ：YOKOHAMA ReNY beta presents.
majority blues vol.5
開催日：2025年5月16日（金）18時00分開場 18時30分開演
開催場所 ：横浜ReNY beta（〒231-0016神奈川県横浜市中区真砂町4-43 木下商事ビル1F）
チケット販売：TIGET
https://tiget.net/events/394546
イベント名称 ：Sway to the music
開催日：2025年5月29日（木）18時30分開場 19時00分開演
開催場所 ：LIVE STUDIO LODGE(〒151-0053 東京都渋谷区
代々木１丁目３０－１ 代々木パークビル B1F)
チケット販売：TIGET
https://tiget.net/events/396541
【出演情報】
4月よりレギュラー出演中！
全国地上波音楽番組「MUSIC B.B. JAPAN」
[番組公式サイト]
http://www.music-bb.com/japan/index.php
mikakoがメインパーソナリティを務める
Inter FM "TOKYO MUSIC RADAR"
毎週火曜 21:30～22:00
[番組公式サイト]
https://www.interfm.co.jp/tmr
<オフィシャルサイト/SNSリンクなど>
フォーライフミュージックオフィシャルサイト： http://www.forlife.co.jp/
Nagie Laneオフィシャルサイト： https://nagielane.com
Nagie Lane YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/c/NagieLaneOfficialYouTube
Nagie Lane Twitter：https://twitter.com/NagieLane
Nagie Lane Instagram：https://www.instagram.com/nagielane/?hl=ja
Nagie Lane TIkTok：https://www.tiktok.com/@nagielane