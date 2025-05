不朽の名作「DEATH NOTE」のミサミサこと「弥 海砂(アマネミサ)」をフィーチャーした初のPOP UP SHOP『DEATH NOTE -My Dear Light- POP UP SHOP』

不朽の名作「DEATH NOTE」のミサミサこと「弥 海砂(アマネミサ)」をフィーチャーした初のPOP UP SHOP『DEATH NOTE -My Dear Light- POP UP SHOP』