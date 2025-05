ポン！と押すたびにぐでたまが癒してくれる！？「サンリオキャラクターずかん（ぐでたまver.）」に、ポンポン連打したくなるリップスティックのような「CAMILAタイプ」が登場

株式会社岡田商会

インターネットのはんこ屋さん「印鑑はんこSHOPハンコズ」を運営する株式会社岡田商会(所在地:大阪府大阪市、店長:岡山耕二郎)は、株式会社サンリオのキャラクター「ぐでたま」に押すたびに会えるはんこ「サンリオキャラクターずかん(ぐでたまver.)」にて、リップスティックのような「CAMILAタイプ」の販売を開始しました。

「サンリオキャラクターずかん(ぐでたまver.)」は、「ぐでたま」のイラストに好きな名前が入れられるオーダーメイドのはんこ。今回はこれまで販売していたクイックC9タイプから「CAMILAタイプ」に、さらにおしゃれに可愛くなってリニューアルしました。

「だりぃ・・」とめんどくさがったり、たまごの殻に入ってみたり、居眠りしたり、お箸でツンツンつつかれたり。シュールでかわいいぐでたまのイラストはこちらの25種類から選べます。

フォントはこちらの3種類。かわいいぐでたまのイラストと相性のよい、オーソドックスでわかりやすいフォントをご用意しました。

リップスティックのようなおしゃれなボディーにインクが内蔵されており、荷物の受け取り、メモやお手紙のサインがわり、お子さまの連絡帳や音読カード、お仕事のさりげないコミュニケーションなどにキャップレスでポンポン押せます。学校の先生とのやり取りに活躍する「みましたハンコ」にも使えます。はんこ本体はもちろん、専用ケースにもかわいいぐでたまがデザインされています。

かわいいぐでたまがハンコを押すたびに癒してくれる、「サンリオキャラクターずかん(ぐでたまver.)」。押した相手がぐでたま好きなら、おもわず会話も盛り上がることでしょう。

ハンコを押してお名前つけシールがつくれる丸型シール「ぺたまる」(別売)を使えば、かわいいぐでたまを自分やお子さまの持ちものの「しるし」とすることもできます。

ハンコというと事務的でお堅いものというイメージがありますが、私たちはこれからも、日常の生活に溶け込みながら、押すたびにクスッと笑顔になったりコミュニケーションが生まれるハンコを作ってまいりたいと考えています。

<参考URL>

サンリオキャラクターずかん(ぐでたまver.)CAMILAタイプ

https://item.rakuten.co.jp/hankos/sanrio-gudetama_c9/ (楽天)

https://store.shopping.yahoo.co.jp/hankos/sanrio-gudetama-c9.html (ヤフー)

https://sanrio.shop-pro.jp/?pid=157093713 (本店)

サンリオキャラクターずかん(ぐでたまver.)

https://www.rakuten.ne.jp/gold/hankos/sanrio/gudetama/(楽天)

https://shopping.geocities.jp/hankos/sanrio/gudetama/ (ヤフー)

https://sanrio.shop-pro.jp/?tid=2&mode=f6(https://sanrio.shop-pro.jp/?tid=2&mode=f6) (本店)

ぺたまる

https://item.rakuten.co.jp/hankos/onamae_seal2/ (楽天)

https://store.shopping.yahoo.co.jp/hankos/onamae-seal2.html (ヤフー)

<著作権情報>

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L655097