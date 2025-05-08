OfferBoxのパートナー企業を表彰する「第4回OfferBox Partner Award」を開催

株式会社i-plug

学生と企業をつなげる新卒オファー型就活サービス「OfferBox（オファーボックス）」を運営する株式会社i-plug（本社：大阪市淀川区、代表取締役 CEO：中野智哉）は、司会にお笑いコンビのおかずクラブを迎え、OfferBoxの拡大に取り組む代理店を表彰する「第4回OfferBox Partner Award」を4月21日（月）に開催しました。

OfferBox Partner Award開催の背景

新卒採用のミスマッチの解消を実現するため、2012年に立ち上げたOfferBoxは、2025年卒業予定学生の登録数は215,000人以上（2025年3月末時点）、企業の登録数は20,423社（2025年4月末時点）を超えるサービスに成長しました。

今回、OfferBoxの成長に貢献いただいているパートナー企業に、日頃の感謝を込めてOfferBox Partner Awardを開催いたしました。OfferBox Partner Awardでは、採用成功までのフォローや、地方企業様への採用貢献など、さまざまな方面でご活躍いただいたパートナー企業様を対象に表彰式を実施いたしました。

今後も、当社の価値観や新卒市場に対する思いを広め、パートナー企業とOfferBoxの高い価値を追求してまいります。

受賞企業（順不同）

【パートナー表彰】

OfferBoxの拡販において貢献してくださったパートナー企業に贈られる賞です。

◆特別賞部門

株式会社DEiBA Company

◆リピートフォロー部門

株式会社プレイス＆アビリティ

株式会社アズライト

株式会社太陽企画

Thinkings株式会社

株式会社キーブイ・カンパニー

四国生産性本部

福井ネット株式会社

株式会社イープラネット

株式会社ユニバースクリエイト

◆売上部門

ArteriaLINK株式会社

株式会社モザイクワーク

株式会社ネオキャリア

株式会社ユニバースクリエイト

株式会社EISHIN

株式会社ビーウェル

株式会社プレイス＆アビリティ

株式会社CONSCIENCE

株式会社シンミドウ

株式会社Legaseed

【個人表彰】

OfferBoxの拡販において貢献してくださった個人に贈られる賞です。

◆提案力部門

・株式会社ネオキャリア 村瀬 千奈様

・株式会社ネオキャリア 中嶋 龍祐様

・ArteriaLINK株式会社 白井 拓様

・株式会社ユニバースクリエイト 日高 莉沙様

◆採用成功部門

・株式会社カツヤク K様

・株式会社ネオキャリア 越塚 慎平様

◆フォロー部門

・株式会社ネオキャリア K様

・株式会社カツヤク K様

・株式会社エージェント 市村 重道様

・株式会社ユニバースクリエイト S様

◆売上部門

・株式会社カツヤク K様

・ヒトツメ株式会社 木山 和英様

・株式会社ネオキャリア K様

・株式会社ネオキャリア 高須賀 凌様

・株式会社DEiBA Company 杉山 奈穂様

・Why Do株式会社 水島 大瑚様

・株式会社ユニバースクリエイト 日高 莉沙様

・株式会社トーコン A様

・株式会社太陽企画 A様

・株式会社採用総研 片岡 誠様

OfferBoxの概要

OfferBoxは企業から学生にオファーを送る新卒採用サービスです。企業は「会いたい学生」の情報を検索して効率的にアプローチができます。学生は、知らない企業や業界からのオファーにより自身の可能性を拡げることが可能です。

OfferBoxにおける2026年卒業予定学生は約212,856名以上が登録。企業側では累計20,423社以上が登録（※1）しています（2025年4月末時点）。

※1：登録企業数とは、これまで当社アカウントを開設した企業数であり、現時点で利用していない企業を含みます。

学生向けOfferBox公式サイト :https://offerbox.jp企業向けOfferBox公式サイト :https://offerbox.jp/company株式会社i-plug

【代表取締役】中野智哉

【従業員数】297名（※単体／2024年3月31日現在）

【公式サイト】https://i-plug.co.jp

【所在地】大阪府大阪市淀川区西中島5-11-8 セントアネックスビル3階

【グループ会社】

・株式会社イー・ファルコン（https://www.e-falcon.co.jp）

主なサービス：「適性検査eF-1G」（https://www.e-falcon.co.jp/ef-1g）

・株式会社マキシマイズ（https://maximise.jp）

主なサービス：「Tsunagaru就活」（https://tsunashu.com/）