「えびてんのしっぽ」、「えびふらいのしっぽ」、「あじふらいのしっぽ」で結成されたアイドルを夢みる「しっぽず」　すみっコぐらし『夢みるしっぽず』テーマのコラボカフェがオープン！

サンエックス株式会社

サンエックス株式会社(本社:東京都千代田区)は、横浜・みなとみらい、ランドマークプラザ5階のコラボカフェ「Cafe Fan Base(カフェ ファンベース)」にて、「夢みるしっぽずカフェ」が2025年5月28日(水)~6月29日(日)の期間限定で開催されることをお知らせします。

すみっコぐらしのキャラクターでたべもののアイドルを夢みる「えびてんのしっぽ」が、「えびふらいのしっぽ」、「あじふらいのしっぽ」で結成された「しっぽず」をテーマにしたフードはもちろん、「しっぽず」を応援するすみっコたちをイメージしたサンデーやドリンクもご用意しています。ここでしか手に入らない新アート「夢みるしっぽず」のイラストを使ったオリジナルグッズや注文特典も登場します。

5月8日(木)12時から、Cafe Fan Base公式サイトにてコラボカフェの事前予約が開始。

たべものを味わいながら、夢みるしっぽずたちを応援しましょう♪

事前予約受付サイト:https://w.pia.jp/r/cafefanbase-reserve/

すみっコぐらし『夢みるしっぽず』テーマについてはこちらのサイトからご覧いただけます。

●すみっコぐらし通信(オフィシャルサイト)

https://www.san-x.co.jp/sumikko/

●サンエックスネットショップはこちら

https://shop.san-x.co.jp

●ショップリストはこちら(店舗ごとに取り扱い商品が異なります。)

https://www.san-x.co.jp/shoplist/index.html

◇メニュー◇

<フード>

夢みるしっぽずオムライス \1,650みんなでアイドル(ハート)ホワイトシチュー \1,650しっぽずを応援!明太クリームパスタ \1,650

<デザート>

しっぽず!きらきらコンサートパフェ \1,430夢みるしっぽずケーキ \1,320夢みるすみっコプチサンデー \990

<ドリンク>

しっぽず箱推し! いちごみるく \990すみっコ推しドリンク各種 \990夢みるしっぽずラテ \990

◇フード注文特典◇

<オリジナルコースター>(全6種・ランダム)

コラボフード・デザート・ドリンクメニューを1点ご注文につき『オリジナルコースター』をランダムに1枚プレゼントいたします。

※商品の発売時期・仕様などは諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。予めご了承ください。

※絵柄を選択・交換することはできません。 ※全ての特典はなくなり次第終了となります。

◇オリジナルグッズ◇

9種類の「夢みるしっぽずカフェ」限定グッズをご用意いたしました。カフェ利用者のみ購入可能です。お見逃しなく!

ラバーコースター \1,100マグカップ \2,200ハンドタオル \1,320

クリアポーチ \880A4クリアホルダーセット \880ランダムチェキ風写真ステッカー\660

ランダムアクリルスタンド \770ランダムアクリルマグネット \770ランダム缶バッジ \660

◇グッズ購入特典◇

<オリジナルクリアカード>(全3種・ランダム)

「夢みるしっぽずカフェ」では、1会計につきグッズを3,300円(税込)以上お買い上げの方に、『オリジナルクリアカード』をランダムに1枚プレゼントいたします。

◇ご予約・ご利用方法◇

カフェのご利用は事前の来店予約を推奨しています。当日空席がある場合に限り、ご予約のない方もご利用いただけますが、ご予約にて満席となる営業回も予想されますので、ご来店をご予定のお客様はぜひ事前予約をご利用ください。

当日利用の場合も、お食事代金のほかにお席代として550円(税込)がかかります。

また、カフェご利用の方には、1席につき1つキャラメルポップコーンをご利用特典としてお出しいたします。

・ご予約方法

事前予約受付期間:5月8日(木)12:00~各営業日前日23:59まで

事前予約URL:https://w.pia.jp/r/cafefanbase-reserve/

事前予約料:550円(税込)

・ご予約時間帯

1.11:00~12:15 2.11:30~12:45 3.12:30~13:45 4.13:00~14:15 5.14:00~15:15 6.14:30~15:457.15:30~16:45 8.16:00~17:15 9.17:00~18:15 10.17:30~18:45 11.18:30~19:45 12.19:00~20:1513.20:00~21:15 14.20:30~21:45

※ご利用時間は75分の完全入れ替え制となります。

※当日はご予約時間の10分前にご来店ください。スタッフによる受付を開始いたしますので、ご予約のご人数がお揃いの状態でご来店ください

※最終入店時刻はご予約時刻の10分後です。10分以上経過しますと事前予約はキャンセルとなります。

◇店舗概要◇

・期間限定カフェ名称:夢みるしっぽずカフェ

・開催期間:2025年5月28日(水)~6月29日(日)

・店舗名称:Cafe Fan Base(カフェ ファンベース)

・住所:横浜市西区みなとみらい2-2-1ランドマークプラザ5階

・営業時間:11:00~2:45 ※予約時間枠に基づく

・店舗HP:https://cafefanbase.com

・店舗SNS:https://x.com/CafeFanBase

「しっぽず」キャラクター紹介

■すみっコぐらしとは

2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めています。電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい…。日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現しています。

▷もっと詳しく見るhttps://www.san-x.co.jp/sumikko/profile/

●すみっコぐらしの最新情報はSNSをチェック!

グッズやイベント情報を随時更新中!

▼すみっコぐらし通信(San-X ネット)

https://www.san-x.co.jp/sumikko/

▼すみっコぐらし公式X

https://twitter.com/sumikko_335

■サンエックスについて(https://www.san-x.co.jp/company/)

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100%オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

(C)2025 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.