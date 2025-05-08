【丸源ラーメン】「“肉そば”味のベビースターラーメン 記念Xキャンペーン」を開催！

株式会社物語コーポレーション

株式会社物語コーポレーション(本社:愛知県豊橋市/代表取締役社長:加藤 央之)が運営する『丸源ラーメン』は、「熟成醤油ラーメン 肉そば」の味をイメージしたベビースターラーメンのアミューズメント施設限定景品の登場を記念して、2025年５月８日(木)より抽選で７名様に「“肉そば”味のベビースターラーメン 景品全種類セット」が当たる、Xフォロー&リポストキャンペーンを開催いたします。

Xフォロー&リポストキャンペーンについて

丸源ラーメン公式Xアカウント(@marugen_ramen_)をフォローいただき、期間中に投稿される該当キャンペーンポストをリポストするだけで、抽選で７名様に「“肉そば”味のベビースターラーメン 景品全種類セット」をプレゼントいたします。

■開催期間

2025年５月８日(木)～2025年５月15日(木)

■応募方法

１.Xで『丸源ラーメン』の公式アカウント「@marugen_ramen_」をフォロー

２.キャンペーン期間中に投稿される該当キャンペーンポストをリポストまたは引用リポスト

https://x.com/marugen_ramen_/status/1920244917810704794

■プレゼント内容

「“肉そば”味のベビースターラーメン 景品全種類セット」(ミニバケツ・箸付きおかもちBOX・ポット)を、抽選で７名様にプレゼント

■当選発表、発送について

・ご当選者様への当選通知は、５月中旬に、応募時に使用されたXアカウントへのDMでご連絡を予定しております。

・当選賞品は、当選者様へご連絡するDMに記載の専用フォームへの入力後、2025年５月下旬頃より順次配送いたします。

・専用フォームに期日までに必要事項を正しくご入力いただけない場合や、応募条件を満たされていない場合、ご当選を無効とさせていただく場合がございますのでご了承ください。

・賞品の転売・譲渡・その他処分行為等はご遠慮ください。また、オークションへ等への出品もご遠慮ください。

※「ベビースター」「ホシオくん」は株式会社おやつカンパニーの登録商標です。

『丸源ラーメン』について

自慢の看板商品「熟成醤油ラーメン 肉そば」。

注文が入るごとに、手鍋で一杯ずつ豚肉と炊き込んだスープにコシのある自社製多加水麺、柚子こしょうおろし、青ネギなどの和のトッピングで仕上げています。また、スープの決め手である熟成醤油がえしは、３種類の醤油をブレンド。それら全ての調和がとれた「肉そば」は『丸源ラーメン』にしかないこだわりの逸品です。「味玉肉そば」や「辛肉そば」などの派生商品も人気です。

ラーメン類は＋100円(税込110円)で糖質50％オフ麺に変更可能、野菜たっぷりの商品や、体にやさしいメニューが多いことも、頻度高くご利用いただけている理由の一つです。

主役級のサイドメニューは「丸源餃子」、「鉄板玉子チャーハン」、「おいしいからあげ」などに加え、食後の「ソフトクリーム」も人気。また、駐車場をご用意しており、明るく広々とした店内はカウンター席やテーブル席、お座敷席もあり、お一人さまからお子さま連れまで、リラックスしてお食事を楽しんでいただけます。

※一部店舗では販売内容や価格が異なります

※金町店、川越クレアモール店、上板橋店、武蔵新城店には駐車場はございません

※金町店、川越クレアモール店、武蔵新城店にはお座敷席はございません

※商品/外観写真はイメージです

■丸源ラーメンWEBページ：https://www.syodai-marugen.jp/index.html

■丸源ラーメン公式X(旧twitter)：https://twitter.com/marugen_ramen_

■丸源ラーメン公式Instagram：https://www.instagram.com/marugen_official/

■丸源ラーメン公式Facebook：https://www.facebook.com/marugen.ramen.official/

限定クーポンも届く！『丸源ラーメン』公式アプリ

ダウンロード：

＜App Store＞ https://apple.co/2LLhGgZ

＜Google Play＞ https://bit.ly/2XaocmT

物語コーポレーションについて

代表者：代表取締役社長 加藤 央之

創業：1949年12月

設立：1969年９月

所在地：愛知県豊橋市西岩田５丁目７-11

資本金：59億円(2024年12月31日現在)

売上高：1,071億円(2024年６月期)

※グループ店舗売上高 約1,550億円(2024年６月期)

事業内容：外食事業の運営及びフランチャイズチェーン展開

ブランド：焼肉きんぐ/丸源ラーメン/二代目丸源/熟成醤油ラーメン きゃべとん/寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵/お好み焼本舗/魚貝三昧 げん屋/しゃぶとかに 源氏総本店/熟成焼肉 肉源/牛たん大好き 焼肉はっぴぃ/焼きたてのかるび 他

出店状況：国内737店舗(うち直営485店舗、FC252店舗)、海外39店舗(2025年３月31日現在)

企業サイト：https://www.monogatari.co.jp/