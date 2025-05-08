証券会社登壇で注目──米国株・資産形成の最前線を語る武藤孝幸氏の実践セミナーが公開中

1.サクソバンク証券の公式セミナーで講演したことを発表

株式会社VisionCreator

株式会社VisionCreator代表・武藤孝幸氏が、サクソバンク証券の公式セミナーで講演したことを発表。講演内容は「高速資産形成術」の内容についてです。

2.講演内容の要点

証券会社（金融機関）からの依頼による講演であり、「信頼性」「専門性」を裏付ける機会となりました。講演では、米国株を使用したオプション取引について解説しました。

動画は以下のリンクより視聴可能です。

https://www.youtube.com/watch?v=by0pYniKnvA

3.社会的背景と重要性

金融庁は2023年以降、金融教育と投資リテラシーの向上を重点政策として掲げています。こうした動きの中、専門家による実践的な教育発信が社会的意義を増しています。

4.株式会社VisionCreatorの活動

出典：https://www.j-flec.go.jp/wpimages/uploads/literacy_map.pdf

株式会社VisionCreator（代表取締役：武藤孝幸）は累計2,400名以上の受講実績を持ち、Googleレビューは400件超・平均★4.8と高評価。提供する「高速資産形成セミナー」や、書籍『高速資産形成術』も重版が決定するなど注目を集めています。

5.メディアの皆様へ：取材協力可能です

「投資教育の実践者として、今後も金融機関や教育機関との連携を深め、社会全体の金融リテラシー底上げに貢献したい」と思っております。

■会社概要

会社名：株式会社VisionCreator

代表者：武藤孝幸

所在地：東京都千代田区九段南1-5-6

設立：2015年12月

事業内容：金融教育事業（米国株・オプション投資スクール運営）

URL：https://visioncreator.jp/

■お問い合わせ

株式会社VisionCreator 広報担当

メール：info@visioncreator.jp

TEL：03-6820-0959