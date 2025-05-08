【6/12(木)～13(金)開催】「Eight EXPO 第4回 営業マーケDX 比較・導入展」にブース出展

ZETA株式会社

EC商品検索・ハッシュタグ・ロイヤルティ向上ソリューション・リテールメディア広告・ECキュレーションを開発販売するコマースとCXのリーディングカンパニーであるZETA株式会社(本社：東京都世田谷区、以下ZETA)は、Sansan株式会社が2025年6月12日(木)～13日(金)に東京国際フォーラムで開催する展示会「Eight EXPO 第4回 営業マーケDX 比較・導入展」にブース出展いたします。

詳細を見る :https://eight-event.8card.net/eightexpo/

ZETAは、質の高い購買体験の実現により売上アップをサポートし国内大手ECサイトへの多数の導入実績を誇るCX向上生成AIソリューション『ZETA CXシリーズ』を展開しています。

『ZETA CXシリーズ』は、圧倒的な高速性・処理能力を有するEC商品検索・サイト内検索エンジン「ZETA SEARCH」、SEO改善やサイトの回遊率向上に寄与するハッシュタグ活用エンジン「ZETA HASHTAG」、インセンティブやマイレージプログラムによりファン化・売上拡大を促進するロイヤルティ向上エンジン「ZETA ENGAGEMENT」を含む9製品で構成されています。

直近では、株式会社アイモバイル、花王株式会社、株式会社シモジマ、パナソニック株式会社、株式会社QVCジャパンに導入いただき、ECサイトのCX向上・利便性向上などをサポートしています。

当社ブースでは、さまざまな業界の導入事例や製品導入による成果のご紹介、製品資料・事例集冊子の配布などを通して『ZETA CXシリーズ』の魅力をお伝えしますのでぜひお気軽にお立ち寄りください。

【ZETAブース情報】

■会場

東京国際フォーラム ホールE／ロビーギャラリー

■小間番号

E7-5

【イベント要項】

名称 ：Eight EXPO 第4回 営業マーケDX 比較・導入展

主催 ：Eight (Sansan株式会社)

日時 ：2025年6月12日(木)～13日(金) 10:00～18:00 (最終日は17:00終了)

会場 ：東京国際フォーラム ホールE／ロビーギャラリー

住所 ：〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目5番1号

アクセス ：https://www.t-i-forum.co.jp/access/access/

有楽町駅より徒歩1分

東京駅より徒歩5分 (京葉線東京駅とB1F地下コンコースにて連絡)

有楽町線「有楽町駅」(B1F地下コンコースにて連絡）

千代田線「二重橋前駅」より徒歩5分/「日比谷駅」より徒歩7分

丸ノ内線「銀座駅」より徒歩5分

銀座線「銀座駅」より徒歩7分/「京橋駅」より徒歩7分

三田線「日比谷駅」より徒歩5分

参加方法 ：事前申込制 (参加費：無料）

参加申し込み：https://eight-event.8card.net/eightexpo/#entry

当日、会場でお目にかかれますことを楽しみにしています。

【公式SNS】

Xアカウント

[ https://twitter.com/zeta_cx ]

Facebookアカウント

[ https://www.facebook.com/zetacom ]

【CX向上生成AIソリューション ZETA CXシリーズ】

EC商品検索・サイト内検索エンジン ZETA SEARCH

[ https://zeta.inc/cx/products/zs (https://zeta.inc/cx/products/zs)]

ハッシュタグ活用エンジン ZETA HASHTAG

[ https://zeta.inc/cx/products/zh ]

ロイヤルティ向上エンジン ZETA ENGAGEMENT

[ https://zeta.inc/cx/products/ze ]

リテールメディア広告エンジン ZETA AD

[ https://zeta.inc/cx/products/za ]

ECキュレーションエンジン ZETA BASKET

[ https://zeta.inc/cx/products/zb ]

レビュー・口コミ・Q&Aエンジン ZETA VOICE

[ https://zeta.inc/cx/products/zv ]

OMO・DXソリューション ZETA CLICK

[ https://zeta.inc/cx/products/zc ]

レコメンドエンジン ZETA RECOMMEND

[ https://zeta.inc/cx/products/zr ]

予測・パーソナライズソリューション ZETA DMP

[ https://zeta.inc/cx/products/zd ]

【IR最新動画】

【中期経営計画発表】前年比+100%の急成長見せるリテールメディア広告の未来とは？3ヵ年計画で上場来最高値へ！経営陣の覚悟を示す株主優待制度導入&自己株式取得

[ https://youtu.be/0C06eLDfDYM ]

【出来高は追い風！】合併を経て構造改革で成長に取り組むZETAの戦略！情報発信の方針を解説！透明性を高め、長期的成長を目指す

[ https://youtu.be/GP3G38_F4fU ]

【問合せ先】

製品に関するお問合せ：info@zeta.inc

IRに関するお問合せ ：ir@zeta.inc

■ ZETA株式会社 https://zeta.inc(https://zeta.inc)

所在地 ：154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-22 サンタワーズセンタービル17F

設立 ：2005年8月

資本金 ：96百万円(2024年10月1日時点)

代表者 ：山崎 徳之

事業内容：CX向上生成AIソリューションの開発・販売