【6/12(木)～13(金)開催】「Eight EXPO 第4回 営業マーケDX 比較・導入展」にブース出展

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ZETA株式会社

EC商品検索・ハッシュタグ・ロイヤルティ向上ソリューション・リテールメディア広告・ECキュレーションを開発販売するコマースとCXのリーディングカンパニーであるZETA株式会社(本社：東京都世田谷区、以下ZETA)は、Sansan株式会社が2025年6月12日(木)～13日(金)に東京国際フォーラムで開催する展示会「Eight EXPO 第4回 営業マーケDX 比較・導入展」にブース出展いたします。





詳細を見る :
https://eight-event.8card.net/eightexpo/


ZETAは、質の高い購買体験の実現により売上アップをサポートし国内大手ECサイトへの多数の導入実績を誇るCX向上生成AIソリューション『ZETA CXシリーズ』を展開しています。



『ZETA CXシリーズ』は、圧倒的な高速性・処理能力を有するEC商品検索・サイト内検索エンジン「ZETA SEARCH」、SEO改善やサイトの回遊率向上に寄与するハッシュタグ活用エンジン「ZETA HASHTAG」、インセンティブやマイレージプログラムによりファン化・売上拡大を促進するロイヤルティ向上エンジン「ZETA ENGAGEMENT」を含む9製品で構成されています。



直近では、株式会社アイモバイル、花王株式会社、株式会社シモジマ、パナソニック株式会社、株式会社QVCジャパンに導入いただき、ECサイトのCX向上・利便性向上などをサポートしています。



当社ブースでは、さまざまな業界の導入事例や製品導入による成果のご紹介、製品資料・事例集冊子の配布などを通して『ZETA CXシリーズ』の魅力をお伝えしますのでぜひお気軽にお立ち寄りください。



【ZETAブース情報】



■会場
東京国際フォーラム ホールE／ロビーギャラリー



■小間番号
E7-5




【イベント要項】



名称　　　　：Eight EXPO 第4回 営業マーケDX 比較・導入展


主催　　　　：Eight (Sansan株式会社)


日時　　　　：2025年6月12日(木)～13日(金) 10:00～18:00 (最終日は17:00終了)
会場　　　　：東京国際フォーラム ホールE／ロビーギャラリー


住所　　　　：〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目5番1号


アクセス　　：https://www.t-i-forum.co.jp/access/access/


有楽町駅より徒歩1分


東京駅より徒歩5分 (京葉線東京駅とB1F地下コンコースにて連絡)


有楽町線「有楽町駅」(B1F地下コンコースにて連絡）


千代田線「二重橋前駅」より徒歩5分/「日比谷駅」より徒歩7分


丸ノ内線「銀座駅」より徒歩5分


銀座線「銀座駅」より徒歩7分/「京橋駅」より徒歩7分


三田線「日比谷駅」より徒歩5分


参加方法 ：事前申込制 (参加費：無料）


参加申し込み：https://eight-event.8card.net/eightexpo/#entry




当日、会場でお目にかかれますことを楽しみにしています。


【公式SNS】


Xアカウント


[ https://twitter.com/zeta_cx ]
Facebookアカウント


[ https://www.facebook.com/zetacom ]



【CX向上生成AIソリューション ZETA CXシリーズ】


EC商品検索・サイト内検索エンジン ZETA SEARCH


[ https://zeta.inc/cx/products/zs (https://zeta.inc/cx/products/zs)]


ハッシュタグ活用エンジン ZETA HASHTAG


[ https://zeta.inc/cx/products/zh ]


ロイヤルティ向上エンジン ZETA ENGAGEMENT


[ https://zeta.inc/cx/products/ze ]


リテールメディア広告エンジン ZETA AD


[ https://zeta.inc/cx/products/za ]


ECキュレーションエンジン ZETA BASKET


[ https://zeta.inc/cx/products/zb ]


レビュー・口コミ・Q&Aエンジン ZETA VOICE


[ https://zeta.inc/cx/products/zv ]


OMO・DXソリューション ZETA CLICK


[ https://zeta.inc/cx/products/zc ]


レコメンドエンジン ZETA RECOMMEND


[ https://zeta.inc/cx/products/zr ]


予測・パーソナライズソリューション ZETA DMP


[ https://zeta.inc/cx/products/zd ]



【IR最新動画】


【中期経営計画発表】前年比+100%の急成長見せるリテールメディア広告の未来とは？3ヵ年計画で上場来最高値へ！経営陣の覚悟を示す株主優待制度導入&自己株式取得


[ https://youtu.be/0C06eLDfDYM ]


【出来高は追い風！】合併を経て構造改革で成長に取り組むZETAの戦略！情報発信の方針を解説！透明性を高め、長期的成長を目指す


[ https://youtu.be/GP3G38_F4fU ]



【問合せ先】


製品に関するお問合せ：info@zeta.inc


IRに関するお問合せ　：ir@zeta.inc



■ ZETA株式会社　https://zeta.inc(https://zeta.inc)


所在地　：154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-22 サンタワーズセンタービル17F


設立　　：2005年8月


資本金　：96百万円(2024年10月1日時点)


代表者　：山崎　徳之


事業内容：CX向上生成AIソリューションの開発・販売