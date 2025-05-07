37年の感謝を込めて 『WiNK UP』 休刊号 2025年5月7日発売
株式会社ワニブックス
【雑誌概要】
アイドル誌『WiNK UP』（ワニブックス）が６月号（2025年5月7日発売）をもって37年の歴史に幕を下ろす。
表紙にはSnow Manが登場するほか、STARTO ENTERTAINMENTのタレント99名がWiNK UPへ直筆メッセージを寄せるなど、最終号らしい豪華なラインナップ。37年の感謝を込めて、『制服シリーズ』『SPECIAL伝言板』などWiNK UPらしい企画内容でお届けする。
直筆メッセージ登場ラインナップ
（グループ）
TOKIO・20th Century・NEWS・SUPER EIGHT・Hey! Say! JUMP・Kis-My-Ft2
timelesz（菊池風磨・佐藤勝利・松島聡・寺西拓人・原嘉孝）・A.B.C-Z・WEST.
King & Prince・SixTONES・Snow Man・なにわ男子・Travis Japan・Aぇ! group・ふぉ～ゆ～
（個人）
木村拓哉・堂本光一・相葉雅紀・櫻井翔・上田竜也・中丸雄一・内博貴・岡本圭人
中島健人・河合郁人・林翔太・室龍太・高田翔・今江大地・内海光司・佐藤アツヒロ
【雑誌概要】
『WiNK UP』 2025年6月号
発売日：5月7日(水)
価格：1,100円（税込）
発行：ワニブックス
https://www.wani.co.jp/event.php?id=8566