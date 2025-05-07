37年の感謝を込めて　『WiNK UP』 休刊号 2025年5月7日発売

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株式会社ワニブックス



アイドル誌『WiNK UP』（ワニブックス）が６月号（2025年5月7日発売）をもって37年の歴史に幕を下ろす。


表紙にはSnow Manが登場するほか、STARTO ENTERTAINMENTのタレント99名がWiNK UPへ直筆メッセージを寄せるなど、最終号らしい豪華なラインナップ。37年の感謝を込めて、『制服シリーズ』『SPECIAL伝言板』などWiNK UPらしい企画内容でお届けする。



直筆メッセージ登場ラインナップ


（グループ）


TOKIO・20th Century・NEWS・SUPER EIGHT・Hey! Say! JUMP・Kis-My-Ft2


timelesz（菊池風磨・佐藤勝利・松島聡・寺西拓人・原嘉孝）・A.B.C-Z・WEST.


King & Prince・SixTONES・Snow Man・なにわ男子・Travis Japan・Aぇ! group・ふぉ～ゆ～


（個人）


木村拓哉・堂本光一・相葉雅紀・櫻井翔・上田竜也・中丸雄一・内博貴・岡本圭人


中島健人・河合郁人・林翔太・室龍太・高田翔・今江大地・内海光司・佐藤アツヒロ




【雑誌概要】

『WiNK UP』 2025年6月号


発売日：5月7日(水)


価格：1,100円（税込）


発行：ワニブックス


https://www.wani.co.jp/event.php?id=8566