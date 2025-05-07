『株式会社マジルミエ』の会社紹介 A3マット加工ポスターの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて
株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『株式会社マジルミエ』の商品の受注を開始いたします。
株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『株式会社マジルミエ』の商品の受注を4月25日（金）より開始いたしました。
▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)
https://amnibus.com/products/title/1595?utm_source=press
「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。
▼会社紹介 A3マット加工ポスター
※画像は「株式会社マジルミエ 会社紹介 A3マット加工ポスター」を使用しております。
株式会社マジルミエ、アスト株式会社、株式会社ミヤコ堂の会社紹介イラストをA3サイズのマット加工されたポスターに仕上げました。
お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \880(税込)
種類 ：全3種（株式会社マジルミエ、アスト株式会社、株式会社ミヤコ堂）
サイズ：A3
素材 ：紙
▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)
https://amnibus.com/products/title/1595?utm_source=press
https://x.com/AMNIBUS
「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。
【本プレスリリースに関するお問い合わせ】
株式会社arma bianca
住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F
お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact
担当：齊藤直樹
Mail：support@amnibus.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行元 株式会社 arma bianca
Web https://armabianca.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(C)岩田雪花・青木裕／集英社・マジルミエ製作委員会