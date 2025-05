豪華3大付録 プールに海に大活躍♪ ノラネコぐんだんプールBAG、 別冊24Ｐ絵本「ぱ・ぴ・ぷ ペンタくん」、とじこみ付録「11ぴきのねこ」シールつき『kodomoe6月号』5月7日発売!!

【豪華3大付録】

付録1 ノラネコぐんだん プールBAG 工藤ノリコ

株式会社白泉社『kodomoe2025年6月号』

お待ちかね!大人気のプールBAGが2年ぶりに登場。イラストは工藤ノリコさん描きおろしで、大人も使いたくなるデザイン! 約タテ28×ヨコ34×マチ10cmのBIGサイズだから、海やプールでの水遊びはもちろん、おもちゃや絵本などの収納BAG、公園のお砂場BAGとしてもぴったり。オフィス用にも使えてとっても便利。LET'S GO SWIMMING IN THE SEA!

付録2 別冊24P絵本 「ぱ・ぴ・ぷ ペンタくん」柴田ケイコ/絵 林木林/文

大ヒット作『ドーナツペンタくん』のキャラクターたちが、赤ちゃん向け絵本になって再登場! ペンタくんが「ぱぴぷぺぽ」の楽しい破裂音を紹介します。ぱくぱく・ぴよぴよ・ぷかぷか……楽しいオノマトペを、色鮮やかなイラストとともに味わえます。大人気絵本作家・柴田ケイコさんによる初めてのファーストブック。

付録「ぱ・ぴ・ぷ ペンタくん」柴田ケイコ/絵 林木林/文

付録3 とじこみ付録 「11ぴきのねこ」シール 馬場のぼる

愛らしいねこたちの姿と、ワクワクドキドキのストーリーが魅力のねこ絵本の金字塔「11ぴきのねこ」シリーズがシールになって登場。それぞれ個性あふれるポーズの「とらねこたいしょう」と10ぴきのねこたちのほか、アホウドリ・へんなねこ・きょうりゅうなど各作品に登場するキャラクターも! 50年近くに渡って愛される作品の魅力が詰まっています。

とじこみ付録「11ぴきのねこ」シール 馬場のぼる【巻頭大特集】にくめない! 夢中になるかわいさ!ねこと絵本

絵本界には「11ぴきのねこ」「ノンタン」「ノラネコぐんだん」シリーズなど、みんなが大好きなねこキャラクターがいっぱい! なぜこんなに夢中になれるのか? それは、彼らの好奇心旺盛で自由な行動ぶりに、こうなりたい!と憧れたり、わが子を見てるようで愛おしくなるからかも。ほかにも、マンガやSNSの人気ものたちを紹介。不思議な行動の意味も解説! かわいいアイテムもいっぱいで、ねことの暮らしが楽しくなる大特集です!

●ねこの絵本43

Interview 古沢たつお

●ねこの気持ちが知りたい!

●ノラネコぐんだん消しゴムはんこやさん

●ヒグチユウコの絵本に夢中!

●ロングコートダディ 堂前透さんの日々を覗き見!

●「ねこマンガ」で、ほっこりしよ!

●SNSで人気のねこ、大集合

●ねこgoodsといっしょに暮らそ!

【第2特集】子どもが初めて好きになるヒーロー!「アンパンマン」を語ろう!Interview 北村匠海

【親子時間が楽しくなる記事がいっぱい】

◆寒暖差激しい季節も、おしゃれに快適に乗り切りたい!

季節の変わり目ファッションカレンダー

◆梅雨も日差しも暑さも、もう怖くない

おしゃれでかしこい傘がほしい!

◆仕込みおきおかず15品でバリエ無限大!

からだ整え丼

◆つるるん、涼やか

初夏の透明スイーツ

◆ロングインタビュー 古賀及子

◆いっぱい泣いてスクスク育つ

子どもの「泣く」を大解剖!

◆尿もれや空気音……お悩みを解決!

ママのための骨盤底筋トレーニング

◆いろんな国に、いろんな文化

世界を知る絵本

【好評連載】

◆ 夢眠ねむの絵本作家に会いたい! Guest はらぺこめがね

◆ 食べたいときにすぐ作れる こどもおやつ 福田淳子

◆ 今井亮の毎日のりきりレシピ

◆ ボーネルンドのきせつとあそぼ!

◆ 季節の絵本ノート

◆ 書店員さんおすすめ新刊絵本 ほか

【「ノラネコぐんだん まめ皿セット」が全員もらえる】

定期購読キャンペーンスタート! 2号連続半額は2025/5/31まで!

定期購読キャンペーンスタート! 2号連続半額は2025/5/31まで!

新規お申し込みの方も、すでに定期購読中の方(2026年4月号が購読期間に含まれる方)も、全員もれなく特典グッズがもらえる恒例キャンペーン、今年も始まりました。今回の特典はノラネコぐんだんまめ皿2枚セット! ここでしか手に入らないレアアイテムです!さらに新規の方は、2025年5月31日(土)までに申し込めば、2号連続50%OFFになります! 詳しくはこちら(https://www.fujisan.co.jp/product/1281693848/campaign/kodomoe)

