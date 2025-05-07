アニメ『刀剣乱舞 廻 -虚伝 燃ゆる本能寺-』の各種商品の受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてアニメ『刀剣乱舞 廻 -虚伝 燃ゆる本能寺-』の商品9種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてアニメ『刀剣乱舞 廻 -虚伝 燃ゆる本能寺-』の商品の受注を4月25日(金)より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1503?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼刀剣乱舞 廻 -虚伝 燃ゆる本能寺- Ani-Art 第1弾 トレーディングアクリルネームプレート

三日月宗近、山姥切国広、一期一振、鯰尾藤四郎、山伏国広、堀川国広、前田藤四郎、秋田藤四郎、厚藤四郎、鳴狐、石切丸、にっかり青江、岩融、今剣、小狐丸のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、アクリルネームプレートに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

※「Ani-Artシリーズ」は、キャラクターイラストをアーティスティックな表現で描いたAMNIBUSのオリジナル商品です。

▽仕様

価格 ：単品 \693(税込), BOX \10,395(税込)

種類 ：全15種

サイズ：（約）68×27mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼刀剣乱舞 廻 -虚伝 燃ゆる本能寺- Ani-Art 第1弾 トレーディング缶バッジ

三日月宗近、山姥切国広、一期一振、鯰尾藤四郎、山伏国広、堀川国広、前田藤四郎、秋田藤四郎、厚藤四郎、鳴狐、石切丸、にっかり青江、岩融、今剣、小狐丸のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \473(税込), BOX \7,095(税込)

種類 ：全15種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼刀剣乱舞 廻 -虚伝 燃ゆる本能寺- Ani-Art 第1弾 マルチデスクマット

※画像は「刀剣乱舞 廻 -虚伝 燃ゆる本能寺- Ani-Art 第1弾 マルチデスクマット 三日月宗近」を使用しております。

三日月宗近、山姥切国広、一期一振、鯰尾藤四郎、山伏国広、堀川国広、前田藤四郎、秋田藤四郎、厚藤四郎、鳴狐、石切丸、にっかり青江、岩融、今剣、小狐丸のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、マルチデスクマットに仕上げました。

デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \4,015(税込)

種類 ：全15種（三日月宗近、山姥切国広、一期一振、鯰尾藤四郎、山伏国広、堀川国広、前田藤四郎、秋田藤四郎、厚藤四郎、鳴狐、石切丸、にっかり青江、岩融、今剣、小狐丸）

サイズ：（約）60×35cm

素材 ：ポリエステル、ラバー

▼刀剣乱舞 廻 -虚伝 燃ゆる本能寺- Ani-Art 第1弾 A6アクリルパネル

※画像は「刀剣乱舞 廻 -虚伝 燃ゆる本能寺- Ani-Art 第1弾 A6アクリルパネル 三日月宗近」を使用しております。

三日月宗近、山姥切国広、一期一振、鯰尾藤四郎、山伏国広、堀川国広、前田藤四郎、秋田藤四郎、厚藤四郎、鳴狐、石切丸、にっかり青江、岩融、今剣、小狐丸のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、A6サイズのアクリルパネルに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \2,178(税込)

種類 ：全15種（三日月宗近、山姥切国広、一期一振、鯰尾藤四郎、山伏国広、堀川国広、前田藤四郎、秋田藤四郎、厚藤四郎、鳴狐、石切丸、にっかり青江、岩融、今剣、小狐丸）

サイズ：（約）14×10.5cm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼刀剣乱舞 廻 -虚伝 燃ゆる本能寺- Ani-Art 第1弾 BIGアクリルスタンド

※画像は「刀剣乱舞 廻 -虚伝 燃ゆる本能寺- Ani-Art 第1弾 BIGアクリルスタンド 三日月宗近」を使用しております。

三日月宗近、山姥切国広、一期一振、鯰尾藤四郎、山伏国広、堀川国広、前田藤四郎、秋田藤四郎、厚藤四郎、鳴狐、石切丸、にっかり青江、岩融、今剣、小狐丸のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、BIGなアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全15種（三日月宗近、山姥切国広、一期一振、鯰尾藤四郎、山伏国広、堀川国広、前田藤四郎、秋田藤四郎、厚藤四郎、鳴狐、石切丸、にっかり青江、岩融、今剣、小狐丸）

サイズ：本体：（約）17.6×10cm 台座：（約）7×3cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼刀剣乱舞 廻 -虚伝 燃ゆる本能寺- Ani-Art 第1弾 A3マット加工ポスター

※画像は「刀剣乱舞 廻 -虚伝 燃ゆる本能寺- Ani-Art 第1弾 A3マット加工ポスター 三日月宗近」を使用しております。

三日月宗近、山姥切国広、一期一振、鯰尾藤四郎、山伏国広、堀川国広、前田藤四郎、秋田藤四郎、厚藤四郎、鳴狐、石切丸、にっかり青江、岩融、今剣、小狐丸のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、A3サイズのマット加工されたポスターに仕上げました。

お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \913(税込)

種類 ：全15種（三日月宗近、山姥切国広、一期一振、鯰尾藤四郎、山伏国広、堀川国広、前田藤四郎、秋田藤四郎、厚藤四郎、鳴狐、石切丸、にっかり青江、岩融、今剣、小狐丸）

サイズ：A3

素材 ：紙

▼刀剣乱舞 廻 -虚伝 燃ゆる本能寺- Ani-Art 第1弾 アクリルコースター

※画像は「刀剣乱舞 廻 -虚伝 燃ゆる本能寺- Ani-Art 第1弾 アクリルコースター 三日月宗近」を使用しております。

三日月宗近、山姥切国広、一期一振、鯰尾藤四郎、山伏国広、堀川国広、前田藤四郎、秋田藤四郎、厚藤四郎、鳴狐、石切丸、にっかり青江、岩融、今剣、小狐丸のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、アクリルコースターに仕上げました。

お部屋やオフィスなど、日常生活の様々なシーンでご活用ください。

▽仕様

価格 ：各 \880(税込)

種類 ：全15種（三日月宗近、山姥切国広、一期一振、鯰尾藤四郎、山伏国広、堀川国広、前田藤四郎、秋田藤四郎、厚藤四郎、鳴狐、石切丸、にっかり青江、岩融、今剣、小狐丸）

サイズ：直径90mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼刀剣乱舞 廻 -虚伝 燃ゆる本能寺- Ani-Art 第1弾 ミニ色紙

※画像は「刀剣乱舞 廻 -虚伝 燃ゆる本能寺- Ani-Art 第1弾 ミニ色紙 三日月宗近」を使用しております。

三日月宗近、山姥切国広、一期一振、鯰尾藤四郎、山伏国広、堀川国広、前田藤四郎、秋田藤四郎、厚藤四郎、鳴狐、石切丸、にっかり青江、岩融、今剣、小狐丸のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、ミニ色紙に仕上げました。

コレクションしやすいミニサイズで、様々な場所に飾ってお使いいただけます。

お部屋やオフィスで、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \583(税込)

種類 ：全15種（三日月宗近、山姥切国広、一期一振、鯰尾藤四郎、山伏国広、堀川国広、前田藤四郎、秋田藤四郎、厚藤四郎、鳴狐、石切丸、にっかり青江、岩融、今剣、小狐丸）

サイズ：（約）13.5×12cm

素材 ：紙

▼刀剣乱舞 廻 -虚伝 燃ゆる本能寺- Ani-Art 第1弾 イラストカード2枚セット

※画像は「刀剣乱舞 廻 -虚伝 燃ゆる本能寺- Ani-Art 第1弾 イラストカード2枚セット 三日月宗近」を使用しております。

三日月宗近、山姥切国広、一期一振、鯰尾藤四郎、山伏国広、堀川国広、前田藤四郎、秋田藤四郎、厚藤四郎、鳴狐、石切丸、にっかり青江、岩融、今剣、小狐丸のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、イラストカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \385(税込)

種類 ：全15種（三日月宗近、山姥切国広、一期一振、鯰尾藤四郎、山伏国広、堀川国広、前田藤四郎、秋田藤四郎、厚藤四郎、鳴狐、石切丸、にっかり青江、岩融、今剣、小狐丸）

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1503?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

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住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

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