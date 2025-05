Gap、DÔENとのコラボレーションを 公式オンラインストア限定で5月7日(水)発売

ギャップジャ パン 株式会社Photography by Clara Balzary, courtesy of Gap.

GapとDÔENは、タイムレスな女性らしさを称える、カリフォルニアのヴィンテージスタイルを取り入れたクラシックなコレクションを発表します。5月7日(水)に、Gap公式オンラインストア(https://www.gap.co.jp/)限定で発売される本コレクションは、両ブランドのエフォートレスで着心地の良いスタイルを称え、新たなシルエットやプリント柄がラインナップします。今回のコレクションではベビーとメンズアパレルも展開し、DÔENにとっては初めてメンズ商品を取り扱います。

全37点から構成される今回のコレクションは、DÔENがフェミニンに解釈したGapのアイコニックなスタイルを軸としています:

- ロゴ: GapのアイコニックなアーチロゴをDÔENの書体で再解釈したアダルトのヴィンテージソフトロゴスウェットシャツ(9,990円)と ヘビ ーウェイトラ グラン ロゴフーディー(11,900円)。- コースタルドレス:ピンタックフローラルミディドレス(16,900円)とKristy Hume(カースティ・ヒューム)が着用した100%リネンのギンガムマキシドレス(16,900円)など、新しいプリント柄のイージーサマードレス。- アイレットディテール:アイレットマキシドレスがカラーバリエーションを拡大し、洗練されたデザインで登場(16,900円)する他、レッドとインディゴのアイレットシフトミニドレス(14,900円)を展開。- マリンカラーアイテム:レッド、ホワイト、ネイビーの無地、ギンガムチェック、ストライプのアイテムに加え、季節の変わり目に最適なギンガムデニムジャケット(11,900円)とギンガムデニムドレス(12,900円)も展開。- デニムの定番を再解釈:オーバーサイズのアイコンデニムジャケット(14,900円)、ハイライズプリーツデニムトラウザーショーツ(6,990円)、デニムセーラーミニドレス(14,900円)、メンズのプリーツデニムトラウザー(9,990円)などデニムスタイルを拡大。デニムセーラーミニドレスは、トドラー(5,990円)も展開。- メンズクラシック:オーガニックコットンポプリンビッグシャツ(9,990円)や、アイレットシャツ(8,990円)、ポケットTシャツ(5,990円)といったメンズウェアの定番アイテムを展開。

Gapのプレジデント、CEOであるMark Breitbard(マーク・ブライトバード)は次のように語りました。「DÔENとのコラボレーションによってGapのエッセンシャルアイテムに斬新な視点を取り入れ、カスタマーが欲しくなるような魅力的なアイテムを生み出す新たな基準を確立しました。私たちと価値観を共有するインスピレーションに満ちたパートナーであるDÔENとコラボレーションをすることでこの勢いをさらに加速させ、夏らしさを先取りできるコレクションをお届けすることができました」。

DÔENの共同創業者でありCEOのMargaret Kleveland(マーガレット・クレーブランド)は次のように語りました。「Gapとのコラボレーションでは両ブランドのエフォートレスな女性らしさとタイムレスなスタイルを融合させ、DÔENを形作ってきた素晴らしい女性コミュニティを称えます。このキャンペーンには、私たちの長年のミューズやサポーターたち、つまり私たちが憧れる女性たちや、私たちの挑戦に初期から関わってきた女性たちが起用されています。今回のコレクションでは彼女たち、そして私たちをここに導いてくれたパートナーシップに敬意を表します」。

Gap x DÔENコレクションはRISE(https://riseequal.org/)(Reimagining Industry to Support Equality、グローバルサプライチェーンにおけるジェンダー平等促進プログラム)に参加する世界各国の工場で生産されています。RISEには、世界の衣料品業界におけるジェンダー平等を促進することを目指し、大手ファッションブランド、製造業者、市民社会団体、労働組合が結集しています。2023年にGap Inc. 、BSRのHERproject、ベターワーク、CAREによって創設されたRISEは、衣料品製造従事者の仕事での地位や生活の向上に必要なスキルを提供しています。公平性のギャップを埋めるコミットメントの一環として、Gap Inc. は数十年にわたり世界規模のファッションサプライチェーンにおいて、ジェンダー平等を促進する取り組みを通じ約140万人の女性と少女を支援してきました。

クレーブランドは次のようにも語りました。「DÔENは光栄にもRISEプログラムに参加する小規模ビジネスパートナーに選ばれ、今年4月には自社のサプライチェーンにもこの取り組みを導入しました。DÔENの総合的インパクト戦略にRISEが果たす役割を考えると、Gap x DÔENコレクションの製造元に選ばれた工場については特に期待を寄せています」。

このコレクションはClara Balzary(クララ・バルザリ)が撮影し、Alex Noriet(アレックス・ノワレ)、Bruna Tenorio(ブルーナ・テノリオ)、Veronica Campos(ヴェロニカ・カンポス)、Imani Randolph(イマニ・ランドルフ)、Anny Choi(アニー・チョイ)、Achok(アチョク)、Kirsty Hume(カースティ・ヒューム)といったパワフルな女性キャストを起用したキャンペーンとともに展開します。キャンペーンの写真、動画には両ブランドが共有するコミュニティと一体感という価値観を称える真のつながりや、喜びに満ちた瞬間が捉えられています。

本コレクションは、5月7日(水)よりGap公式オンラインストア(https://www.gap.co.jp/)限定で発売します。価格帯は4,990円から16,900円で、メンズ、ウィメンズに加え、ベビーとトドラーサイズも展開します。Gap x DÔENコレクションの詳細については、@gap @shopdoen @gap_jpをフォローしてご覧ください。

Gap公式オンラインストア - Gap x DÔENコレクション特設ページ

2025年5月7日(水) am0:00より販売開始

https://www.gap.co.jp/gap/featured/gap-x-doen-3046282(https://www.gap.co.jp/gap/featured/gap-x-doen-3046282)

Gapについて

Gapはアメリカンカジュアルスタイルのアイコンとして世界中に知られるブランドです。1969年にサンフランシスコで創業したGapは、愛されるエッセンシャルアイテムを創り出し、さまざまなカルチャーの中で個性を称えるエクスペリエンスを生み出すことで、個性を擁護しています。アパレルとアクセサリー、GapKids、babyGap、GapMaternity、GapBody、GapFitといったコレクションを展開しています。また、価格重視のお客様に向けてGap OutletとGap Factory店舗向けに特別にデザインされたコレクションも提供しています。Gapは世界有数の専門小売企業、Gap Inc. (NYSE: GAP)の社名を冠したブランドであり、世界各地で展開するオンラインストアおよび直営店ならびにフランチャイズ店を通じ、お客様に商品とサービスをお届けしています。さらに詳しい情報はgapinc.comにアクセスしてください。

DÔENについて

DÔENは、サンタバーバラ生まれのMargaretとKatherine Kleveland姉妹、そしてパートナーが集まって創業し、2016年にローンチされた、デジタル主導で消費者と直接つながるマルチチャネルのファッション、ライフスタイルブランドです。同ブランドの組織、サプライチェーン、コミュニティのあらゆる面で個人をサポートしながら、色あせない美しいコレクションを作り続けることをミッションに掲げています。DÔENのコレクションは女性であることを称え、女性、そして彼女たちがDÔENの服を着て送る多忙ながらも活気に満ちた美しい生活のため、丹念にデザインされています。世代を超えて受け継がれることを目指し丁寧に作られたアイテムは、タイムレスな遊び心と飾り気のない女性らしさを感じさせます。ブランドとして、ジェンダーや社会的平等に対し、同じ価値観やコミットメントを掲げる国内外のパートナーと協力しているほか、従業員とその周りのコミュニティに直接利益をもたらす各種財団とパートナーシップを組むことで社会貢献に取り組んでいます。DÔENについてさらに詳しい情報は、 www.shopdoen.comへアクセスしてください。