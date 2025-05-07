「グリーンコスメティックガーデン 星ヶ丘三越店」にて、2025年5月9日（金）よりアテニア製品の販売を開始

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株式会社アテニア

株式会社アテニアは、5月9日（金）にオープンする「グリーンコスメティックガーデン 星ヶ丘三越店」にて、人気のクレンジングやスキンケア製品の販売を開始いたします。


当社では、お客様の利便性向上とブランド育成を目的に、化粧品専門店を中心に卸売り店舗を拡大してまいります。






店舗情報　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


「グリーンコスメティックガーデン 星ヶ丘三越店」


■販売開始


2025年5月9日（金）～



■所在地


〒464-8661


愛知県名古屋市千種区星が丘元町１４－１４　星ヶ丘三越　１F グリーンコスメティックガーデン



■取扱製品


クレンジング 『スキンクリア クレンズ オイル』


（アロマタイプ リフレシングシトラスの香り、アロマタイプ ピースフルオレンジの香り、アロマタイプ ローズリュクスの香り、無香タイプ）



薬用美白・エイジングケアライン 『ドレススノー』【医薬部外品】


※医薬部外品（美白、シワ改善）は、洗顔料を除く



薬用エイジングケアライン 『ドレスリフト』【医薬部外品】


※医薬部外品（シワ改善）は、洗顔料を除く



泡状洗顔料 『コンフォートムースウォッシュ』



薬用シワ改善 目もと用美容液 『アイ リンクルセラム』【医薬部外品】



薬用保湿・シミ予防 夜用美容マスク 『アテニア ミッドナイトモイスチャライザー』【医薬部外品】



クリーム状日やけ止め 『陽断（ひだん）UV50 ブライト&プロテクトクリーム』


　


オープン記念セット ※数量限定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


【クレンジング・ドレススノー ローションミニサイズセット】　価格：1,980円（税込）


大人気のオイル状クレンジング『スキンクリア クレンズ オイル』現品に、ナイアシンアミド配合で「美白」と「シワ改善」を同時に叶える薬用美白・エイジングケアライン『ドレススノー』【医薬部外品】の化粧水ミニサイズの限定セット。





※「美白」とは、メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ効果のこと。


※医薬部外品（美白・シワ改善）は、洗顔料を除く。






参考情報


■製品の詳細


・『スキンクリア クレンズ オイル』：https://www.attenir.co.jp/campaign/01/2501_01/index.html


・『ドレススノー』： https://www.attenir.co.jp/time/product/dresssnow.html


・『ドレスリフト』：https://www.attenir.co.jp/time/product/dresslift.html


・『コンフォートムースウォッシュ』：https://www.attenir.co.jp/item/1162-28


・『アイ リンクルセラム』：https://www.attenir.co.jp/item/1616-04


・『ミッドナイトモイスチャライザー』：https://www.attenir.co.jp/item/1162-40


・『陽断（ひだん）UV50 ブライト&プロテクトクリーム』：https://www.attenir.co.jp/item/1652-06