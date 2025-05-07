【5/14開催】プライム上場のコンサルティングファームがM&A企業を新規立ち上げ＆未経験者の積極採用開始！| 船井総研あがたFAS × ヤマトヒューマンキャピタル

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ヤマトヒューマンキャピタル株式会社

ヤマトヒューマンキャピタル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：堀江 大介）は、2025年5月14日(水) 19:00よりオンラインにて、株式会社船井総研あがたFAS 代表取締役社長 出口恭平 氏にご登壇いただくウェビナー『プライム上場のコンサルティングファームがM&A企業を新規立ち上げ＆未経験者の積極採用開始！』を開催いたします。

詳細はこちら :
https://yamatohc.co.jp/dd/ma-funaisoken_250514_1/?linkid=pr

未経験からM&Aの最前線へ。キャリアの可能性を広げる、新しい挑戦がここに。



プライム上場の大手コンサルティングファームが、新たにM&A企業を立ち上げ。


今、オープニングメンバーとして、未経験からM&Aのプロを目指せる絶好のチャンスが広がっています。



本ウェビナーでは、立ち上げの背景や成長戦略はもちろん、業界未経験でも成果を出せる「充実した研修制度」や、モチベーションを支える「インセンティブ制度（20%）」など、


ここでしか得られないリアルな情報をお届けします。



「自分の市場価値を高めたい」「新しいフィールドでキャリアを築きたい」


そんな思いをお持ちの方は、ぜひご参加ください！



セミナー概要


セミナー　：プライム上場のコンサルティングファームがM&A企業を新規立ち上げ＆未経験者の積極採用開始！


会場　　　：オンライン


日程　　　：2025年5月14日(水) 19:00-20:00


参加費用　：無料


締切　　　：当日　12:00まで


主催　　　：ヤマトヒューマンキャピタル株式会社



登壇者


株式会社船井総研あがたFAS


代表取締役社長


出口恭平 氏



詳細はこちら :
https://yamatohc.co.jp/dd/ma-funaisoken_250514_1/?linkid=pr