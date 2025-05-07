【5/14開催】プライム上場のコンサルティングファームがM&A企業を新規立ち上げ＆未経験者の積極採用開始！| 船井総研あがたFAS × ヤマトヒューマンキャピタル
ヤマトヒューマンキャピタル株式会社
ヤマトヒューマンキャピタル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：堀江 大介）は、2025年5月14日(水) 19:00よりオンラインにて、株式会社船井総研あがたFAS 代表取締役社長 出口恭平 氏にご登壇いただくウェビナー『プライム上場のコンサルティングファームがM&A企業を新規立ち上げ＆未経験者の積極採用開始！』を開催いたします。
詳細はこちら :
https://yamatohc.co.jp/dd/ma-funaisoken_250514_1/?linkid=pr
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ヤマトヒューマンキャピタル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：堀江 大介）は、2025年5月14日(水) 19:00よりオンラインにて、株式会社船井総研あがたFAS 代表取締役社長 出口恭平 氏にご登壇いただくウェビナー『プライム上場のコンサルティングファームがM&A企業を新規立ち上げ＆未経験者の積極採用開始！』を開催いたします。
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未経験からM&Aの最前線へ。キャリアの可能性を広げる、新しい挑戦がここに。
プライム上場の大手コンサルティングファームが、新たにM&A企業を立ち上げ。
今、オープニングメンバーとして、未経験からM&Aのプロを目指せる絶好のチャンスが広がっています。
本ウェビナーでは、立ち上げの背景や成長戦略はもちろん、業界未経験でも成果を出せる「充実した研修制度」や、モチベーションを支える「インセンティブ制度（20%）」など、
ここでしか得られないリアルな情報をお届けします。
「自分の市場価値を高めたい」「新しいフィールドでキャリアを築きたい」
そんな思いをお持ちの方は、ぜひご参加ください！
セミナー概要
セミナー ：プライム上場のコンサルティングファームがM&A企業を新規立ち上げ＆未経験者の積極採用開始！
会場 ：オンライン
日程 ：2025年5月14日(水) 19:00-20:00
参加費用 ：無料
締切 ：当日 12:00まで
主催 ：ヤマトヒューマンキャピタル株式会社
登壇者
株式会社船井総研あがたFAS
代表取締役社長
出口恭平 氏
詳細はこちら :
https://yamatohc.co.jp/dd/ma-funaisoken_250514_1/?linkid=pr