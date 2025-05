フラワーアーティストKAORUKO、大阪・関西万博 日本政府館（日本館）の貴賓室を花で彩り、開館式ではフラワーショーを披露

株式会社KAORUKOKAORUKOロゴと日本館ロゴは2つ並べてご使用ください。日本館ロゴのみの使用はご遠慮ください。

■KAORUKO、日本政府館(日本館)の貴賓室の花を担当、日本政府館開館式のフラワーショーを担当。

~花でつなぐ、いのちの循環の物語~

2025年4月13日に開幕した「大阪・関西万博」において、フラワーアーティスト KAORUKOは、日本政府が出展する「日本政府館(日本館)」の貴賓室での装花、日本館開館式でのフラワーショー、国賓、皇室など賓客への花束提供など、国内外から数多くの賓客を迎える場面において、おもてなしの花を担当します。

今回の演出では、日本館のテーマである「いのちと、いのちの、あいだに」その根底にある「循環」に呼応し、“花”という命ある存在を通して、日本の精神文化を世界に伝えます。

それは単なる花の演出ではありません。

花でつなぐ、いのちの循環と日本の心を世界へと伝える祈りの演出です。

開幕から閉幕までの期間、そのすべてが、KAORUKOがつなぐ1本の花の物語となります。

■日本館開館式にて、KAORUKOフラワーショーを披露。

KAORUKO作品(春)KAORUKO作品(夏)KAORUKO作品(秋)KAORUKO作品(冬)

2025年3月29日、大阪・関西万博会場のEXPOナショナルデーホール(レイガーデン)にて、日本館開館式が開催され、KAORUKOがオープニングを飾るフラワーショーを披露しました。

当日は、政府関係者や国会議員、2025年日本国際博覧会政府出展事業検討会議委員、地元自治体関係者、関係企業の代表者など、多くの賓客が来場する中、「循環~日本の四季」をテーマに、ショーが展開されました。

桜のつぼみと稲穂で ”春の命の始まり” を告げ、新緑、夏、秋、冬へと、日本の美しい季節の移ろいを、花と映像、音楽を融合させた演出です。

そして、再び春が巡り、満開の桜吹雪が舞い上がり、ショーはフィナーレを迎えます。

“季節の循環”を織りなす日本ならではの「美」と、古典から現代へとつなぐ精神性を演出の核とし、冒頭のシーンでは、日本の創生神話に想いを重ねました。

それは、天照大御神が稲穂を瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)に託し、日本の礎が築かれたという神話です。

そして、桜の「さ」は、古来より稲の霊力をあらわすとされ、古来日本では「さ」の神様が、山(くら)に降りてきて桜が咲き、稲作が始まる―。

そんな桜と稲穂に深い肇国の精神性、日本人の精神文化を込めて 「日本、日本館の始まり」 を描いたこのショーは、来賓の皆様から拍手喝采をいただきました。

花は枯れてもまた芽吹き、季節は巡り、いのちは循環します。

KAORUKOが描き出す物語が、皇室や日本の賓客、さらには国を越えて海外から訪れる国賓の皆様の心に響く作品となりますよう、第2幕、3幕・・・へと、会期を通して日本の魅力を伝えてまいります。

日本館開館式でのフラワーショー日本館開館式でのフラワーショー日本館開館式でのフラワーショー日本館開館式でのフラワーショー

KAORUKOのこれまでの活動報告をまとめております。ご参考ください。

https://kaoruko-florist-ginza.com/activityreport/

■フラワーアーティスト KAORUKO

トップフラワーアーティストとして世界で活躍。

日本を代表し、公式フラワーショーを世界各地で行い、花で国と国の架け橋として高い評価を得ている。他国への敬意や日本文化の古典から現代ポップカルチャーを花・音楽・映像で表現する和モダンフラワーショーを確立し、2020年代の世界的な「KAWAII」ブームにも、2003年からいち早く着目し、モチーフに取り入れ、グローバルな先見性と日本の古典美を融合させた演出は、KAORUKOならではの世界観を創り上げる。

ドバイ万博(2021年)の日本館において王族・国賓のためのおもてなしの花を担当。

パリジャポニスム(2018年)日英文化季間(2019年)ジャパンハウスロサンゼルス(同)フラワーショー他多数、文化外交をになっている。東レPPOテニスにおいては天皇陛下はじめ皇族方へのお迎え花や世界トッププレイヤーへの勝利のゆれるブーケを長年担当している。

ブライダルデザイナー「YUMI KATSURA」 の国内外のショーを1999年より連続12年担当。

日本人初パリコレの花を手がけ、ブライダルにおいては1987年よりオリジナルウェディングのパイオニアとして通算2万組を手がけ、業界の指導発展にも寄与。

花が国と国をつなぎ、人と人を結ぶ 「NPO法人March of Bouquet(花束の行進)」 でも世界で慈善事業の活動もしている。

銀座4丁目にフラッグシップショップ 「贈る思いを叶えます」 として、KAORUKOフローリスト銀座はセンスフルなテーラーメードの花が好評。

「徹子の部屋」出演他、著書多数。南房総市観光大使、木更津市公式ふるさと応援団を務める。

■KAORUKO STORY(おもな経歴)

・フローラルサロンカオルコ花教室(1986年 開始、1992年 出産を経て再開)

・桂由美先生と出会う。国内外のブライダルショーの花を担当(1996年~)

・多くの著名タレントの花を担当(1998年~)

・ブライダルフラワーのカリスマといわれ、年間2000組の婚礼件数、テレビ出演多数(1998年~)

・「花人・薫子の世界」 出版。以降、多数の書籍出版(2000年~)

・日本人初、フラワーデザイナーとしてパリオートクチュールコレクションのフラワーコーディネートを手がける(2003年~3年連続でパリコレを担当)

・三越本店天女像前トークショー、カルチャー教室講師、お帳場通信表紙、ブライダルサロン他、取引開始(2003年~)

※高島屋、大丸、伊勢丹と続く

・「ソロモンの王宮」1時間密着ドキュメンタリー他、各テレビ局密着取材、花時間、25ansWedding他、女性誌、新聞に多数掲載(2005年~)

・中国からアジアを代表するフラワーアーティストとして招聘。「新聞中国花卉報連載開始」(2008年)

・東レパンパシフィックの公式フラワーアーティストとして御行幸の天皇陛下(皇太子殿下時代)、上皇后陛下(皇后陛下時代)、秋篠宮皇嗣殿下のお迎え花を担当(2008年~)

・「KAORUKO」ブランドとして世界への挑戦(2010年~上海万博横浜ウィーク、台湾花博、北京、韓国 など)

・チャリティー活動開始、英国小児ホスピス花慰問、アメリカハーバード大学で講演(2012年~)

・テレビ朝日「徹子の部屋」出演(2012年)

・トルコ共和国より公賓として招聘。フラワーフェスティバル出演(2014年)

・バリ島リッツカールトンより声がかかりインハウスとして「KAORUKO バリ」OPEN(2014年~2018年)イギリスチャリティー花慰問継続、フランス花留学引率、モロッコweddingなど、世界にて活動

・南房総市観光大使初代委嘱公的活動(2012年~)

・木更津市公式ふるさと応援団委嘱(2018年)

・ジャパンハウスロサンゼルス(外務省)にて公式フラワーショー&ワークショップ(2018年)

・ジャパンベトナムフェスティバルにてフラワーショー(2018年)

・パリジャポニスム公式参加(2019年)

・日英文化季間公式フラワーショー(2019年)

・即礼正殿の儀にてリトアニア大統領晩餐会の花を担当(2019年)

・歌舞伎と花のコラボレーションとして市川海老蔵(現團十郎)市川九團次他市川宗家と各種コラボ(2019年)

坂東玉三郎とコラボ(2022年)

・NPO法人March of Bouquet 内閣府東京都に認定(2012年よりのチャリティ活動を移行)

・英国小児ホスピス、木更津市、南房総市など、50か所高齢者福祉施設へ母の日の花を贈る(~現在)

・大阪関西万博誘致活動に協力(経済産業省)※在日イタリア大使、ポルトガル大使、UAE大使、タイ大使他(2021年)

・ドバイ万博日本政府館の貴賓室(国賓、王族)の花を担当(2021年)

・日本アラブ首長国連邦外交関係樹立50年記念総領事主催公邸でのフラワーショー、総領事より感謝状授与(2022年)

・農林水産省日本の花輸出拡大事業にてオーストリアで公式フラワーショー(2023年)

・リトアニアにて日本・リトアニア両政府公式フラワーショー(2024年)

・農林水産省日本の花輸出拡大事業にてシンガポール、ガーデンズバイザイベイで公式フラワーショー(2024年)

・東京都主催「SusHi Tech Tokyo」 公式フラワーショー(2024年)

・観世能楽堂にて「第25回KAORUKOフラワーショー」能舞台、歌舞伎囃子、歌舞伎俳優とのコラボ(2024年)

・東京シティープロモーションにてニューヨークでフラワーショー(2024年)

・大阪・関西万博日本政府館の開館式オープニングフラワーショー(2025年)

貴賓室の花(国賓、皇室)、土産のゆれるブーケ担当

・大阪・関西万博主催地 大阪府館の貴賓室担当(2025年)

■ 株式会社KAORUKO

Especially for You

心に寄り添う和モダンの花

花で国と国をつなぎ、心と心を結ぶKAORUKOは

和モダンフラワーアーティストとして

日本文化を古典から現代ポップカルチャーまで

ショー仕立てで表現し、相手国への敬意を表現するおもてなしの花を手がけます。

KAORUKO公式ホームページ

https://www.kaoruko.co.jp/

KAORUKO Instagram

https://www.instagram.com/kaorukojapan/

【 問い合わせ先 】

株式会社KAORUKO

住 所 〒104-0061 東京都中央区銀座4-10-14 ACN銀座4ビルディング3階

E-mail wakayama@kaoruko.co.jp

TEL 03-6264-1687

FAX 03-6264-2886

担 当 若山

※お問合せの際は、E-mailかFAXのご利用にご協力ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d161750-1-850556c55e18f65cec1c720de4119062.pdf