堺職フェスinイオンモール堺北花田を開催します（5/13、5/14）
堺市では、地域の雇用促進を図るため、さかいJOBステーション主催の「堺職フェスinイオンモール堺北花田」を開催します。
各専門機関による個別就職相談のほか、市内企業の求人情報の提供、さかいJOBスカウトシステムの登録会等を行います。予約不要、無料で参加いただけるお仕事探しに役立つ情報満載のイベントです。
1 日時
令和7年5月13日（火）、14日（水） 午前11時～午後5時
※内容により実施時間が異なります。
詳しくは、次のホームページ（さかいJOBステーションHP）をご覧ください。
https://www.sakai-jobstation.jp/mokutekibetsu/ibento_seminanisankashitaiho/ibento_seminajoho/ibentojoho/700.html
2 場所
イオンモール堺北花田 1階 センターコート（堺市北区東浅香山町4丁1-12）
３ 予約・費用
予約不要・無料
４ 当日の参加機関
さかいJOBステーション、ジョブシップさかい、キャリアナビさかい、ハローワーク堺、
堺市保育士・保育所支援センター、大阪福祉人材支援センター、
堺地域若者サポートステーション、（公財）産業雇用安定センター、にであう（大阪府）
５ 内容
〇参画機関による相談ブースの設置（個別相談等）
〇地元企業の情報案内（求人企業情報の提供）
〇60歳～70歳の再就職相談
〇ハローワーク堺による職業紹介
〇さかいJOBスカウトシステム登録会
〇スマホで"自分診断"
〇にであう（大阪府）によるリスキリング相談
６ さかいJOBステーションについて
（1）概要
堺で働くための総合支援拠点であり、若年者（39歳以下）、女性（全年齢）、デジタルスキルを有
する方（全年齢）に向けた就職支援や、就職後の定着支援、市内企業の人材確保支援を行っていす。
求職者に対する、キャリアカウンセラーによる個別相談や就職に役立つ講座、市内企業と求職者を対
象に行う企業交流会等を、年間を通じて開催しています。
また、同じフロア内に併設している堺ハローワークコーナーでは、全年齢の求職者を対象とした職
業相談・職業紹介を実施しています。
（2）場所
堺市産業振興センター1階（堺市北区長曽根町183-5）
（3）利用時間
午前10時～午後7時 火～土曜日（祝日・年末年始除く）
※ハローワークコーナーは、月～金曜日（祝日・年末年始除く） 午前10時～午後6時30分
（4）ホームページ
https://www.sakai-jobstation.jp/