既存の支援が届かない子ども・若者へ、新たな手を―第3の家族がWebプラットフォームをリニューアル

特定非営利活動法人第３の家族

NPO法人第3の家族（所在地：神奈川県横浜市、理事長：奥村春香）は、支援制度からこぼれ落ちる若年層に向けたWebプラットフォーム「gedokun(https://daisan-kazoku.net/gedokun)」と「nigeruno(https://daisan-kazoku.net/nigeruno)」の大幅リニューアルを実施しました。

今回のアップデートでは、家庭環境だけでなく、学校、健康、LGBT、不登校といった多様な悩みに対応し、若年層の声に合わせて提供情報を再構成するなど、より多様なニーズに対応した設計へと刷新しました。

gedokun：https://daisan-kazoku.net/gedokun

nigeruno：https://daisan-kazoku.net/nigeruno

背景

家庭環境、学校生活、心身の健康――。

さまざまな事情で孤立しやすい子ども・若者たちのニーズは、既存の支援制度の枠組みでは十分に対応しきれません。

第3の家族は、はざまの少年少女（支援制度から取りこぼされる少年少女）たちに向けて、匿名で悩みを共有できる場gedokun(https://daisan-kazoku.net/gedokun)、そして具体的な「次の一歩」を支える情報提供の場nigeruno(https://daisan-kazoku.net/nigeruno)を提供してきました。

今回のリニューアルは、社会の変化に伴い複雑化する課題に応えるための取り組みです。

アップデートの概要

【1】gedokun：悩みの表現領域を拡大

家庭環境の悩みに加え、学校生活、健康（病気）、LGBT、不登校といった新たなカテゴリーを追加。

複雑な若年層の課題に対応し、悩みを一人で抱え込まないような社会へ。

【2】nigeruno：助ける手札を「目的別」で再構成

少年少女を助ける社会資源（手札）の情報を、「家以外の居場所を探したい」「親に気持ちを伝える」などのシチュエーションに応じたナビゲーションを導入。子ども・若者が使いやすい情報体系へと刷新。

今後に向けて

第3の家族は、支援制度からこぼれ落ちる若年層が、自らの力で道を切り拓くことができる社会を目指しています。

今後も現場の声を大切にしながら、情報の充実、使いやすさの向上、支援の選択肢拡大に取り組んでまいります。

団体概要

特定非営利活動法人第3の家族は、はざまの少年少女（支援制度から取りこぼされる若年層）を対象に、「寄り添わない支援」を行う団体です。

はざまの少年少女が、自ら道を切り拓き、自分の人生を歩める社会を目指しています。

掲示板「gedokun」（https://daisan-kazoku.net/gedokun(https://daisan-kazoku.net/gedokun)）

情報サイト「nigeruno」（https://daisan-kazoku.net/nigeruno(https://daisan-kazoku.net/nigeruno)）

調査事業「家庭環境デー タ」（https://katei-data.daisan-kazoku.net/(https://katei-data.daisan-kazoku.net/)）

イベント 「裏母の日」（https://daisan-kazoku.com/service/urahaha(https://daisan-kazoku.com/service/urahaha)）

イベント「音楽ライブ」（https://daisan-kazoku.com/service/daisan-live(https://daisan-kazoku.com/service/daisan-live)）

【代表】奥村春香

【法人設立日】2023年3月23日

【活動拠点】全国（オンライン）・東京・神奈川

【住所】神奈川県横浜市中区相生町三丁目61番地泰生ビル2階

【受賞歴】Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2023・横浜市男女共同参画貢献表彰など

【団体公式サイト】https://daisan-kazoku.com

【利用者数】gedokunユーザー月間5,000人

本件に関するお問い合わせ先

特定非営利活動法人 第3の家族

メールアドレス：https://daisan-kazoku.com/contact