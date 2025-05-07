プロeスポーツチーム「ZETA DIVISION」が運営する、賛助会員組織「ZETA DIVISION BUSINESS CLAN」初のミートアップイベントを開催

GANYMEDE株式会社

GANYMEDE株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：西原 大輔）が運営するプロeスポーツチーム「ZETA DIVISION」は、同チームの活動をサポートする企業による会員制組織「ZETA DIVISION BUSINESS CLAN」のミートアップイベントを、2025年4月18日に初開催いたしました。

「ZETA DIVISION BUSINESS CLAN」は、ZETA DIVISIONの活動やビジョンに対してご賛同をいただいた企業の皆さまによる会員制の組織です。

会員には、eスポーツ市場への理解促進、新規ビジネス機会の創出などにご活用いただける様々な特典をご提供しており、今回のミートアップイベントはその一貫として開催されました。

イベントは企業対抗ゲーム大会からスタート。各企業の代表者同士による熱い戦いを、eスポーツキャスター・シンイチロォ氏の実況が盛り上げ、参加企業のみなさまの距離が一気に縮まりました。その後、各企業の事業紹介やZETA DIVISIONの活動報告。さらにZETA DIVISION所属選手が使用しているゲーミングルームの見学など、「ZETA DIVISION BUSINESS CLAN」ならではの特別な交流の時間となりました。

次回のミートアップイベントは2025年の年末頃を予定しております。契約コースや特典内容の詳細は「ZETA DIVISION BUSINESS CLAN 特設サイト」をご確認ください。

▼ ZETA DIVISION BUSINESS CLAN 特設サイト

https://zetabusinessclan.com

ZETA DIVISION BUSINESS CLAN特典のご紹介

１. ZETA DIVISION公式WEBでの企業ロゴ掲出

２. 特別ギフトBOXの進呈

３. 活動報告News Letterの月次送付

４. 企業サイトや名刺へのZBCロゴの使用権

５. ZETA DIVISION BUSINESS CLAN特別ユニフォームの進呈

６. ZETAアパレルのインナー販売

７. ZETA DIVISIONオフィスでのミートアップイベント

８. ZETA DIVISION主催イベントへのご招待

９. ZETA DIVISIONオフィスでのeスポーツ勉強会の実施

※特典は契約コースによって異なります

特別ギフトBOXについて

ZBCオリジナル卓上カレンダー × 5

ネックストラップ × 10

ZBCロゴステッカー × 30

PVCカードケース × 5

携帯スタンド × 3

タンブラー × 2

ZBC特別ユニフォーム（S,Aクラスのみ）

ZETA DIVISION BUSINESS CLANについて

「ZETA DIVISION BUSINESS CLAN」はZETA DIVISIONの活動や理念に対してご賛同をいただいた企業の皆さまによる会員制の組織です。

年会費の異なる３つのコースを通じてチーム活動をサポートいただくと共に、Z世代への企業PRや、eスポーツ市場への理解促進、会員同士のビジネスマッチングなどにご活用いただける様々な特典をご提供いたします。

チームへのオフィシャルスポンサーシップとは異なる比較的ライトな協賛の形として、eスポーツ事業への参入を検討している企業などを中心に事業領域を問わず広く会員を募集いたします。

Web：https://zetabusinessclan.com

ZETA DIVISIONについて

2018年に設立されたZETA DIVISIONは、ゲーミングライフスタイルを確立させ新たなカルチャーを発信し続けるリーディングブランドです。ゲーマーとそれを取り巻くカルチャーをより豊かにし、新しいクリエーターを探し、次世代の文化を形成します。既存の文化にとらわれない新たなスタイルを発信しつづけ、ゲーミングカルチャーが広く親しまれる共通の価値観として確立した未来を目指し、活動してまいります。

Web : https://zetadivision.com

X : https://twitter.com/zetadivision

Instagram : https://www.instagram.com/zetadivision

YouTube : https://www.youtube.com/c/ZETADIVISION