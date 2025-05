【NYA-】「上出瓷藝」の上出惠悟さんとのコラボレーションアイテム発売

株式会社エイ・ネット

「Be unique, be polite.」をコンセプトにブランドリニューアルをしたNYA- / A-net Inc.と、創業140年を誇る九谷焼窯元の六代目としても活躍する、「上出瓷藝」の上出惠悟さんとのコラボレーションアイテムが発売となります。日本の伝統的な染色技法で ある「筒描き」にて描かれた柄は、染色でよく使用されるぶどうや、松や藤の花のモチーフなのに、そこにNYA-と柄ごとにデザインされたロゴが組み合わさることで唯一無二の世界を作り上げます。

【アーティストコメント】

「筒描きでの表現は、ぎこちなさがあって味わい深いので、油断すると"ほっこり"なデザインになってしまいます。それが 悪い訳ではないのですが、それだけではお客さんをドキッとさせられない気がする。決してエッジが立った事をやりたい訳でもなく、僕自身伝統技法から大きな影響を受けているし、それが大好きでもある。それでも自分のデザインでは、お客さんに新鮮に驚いて欲しいという気持ちがあります。今回は、"ほっこり"だけではない違和感をそなえた、スタイリッシュさを表現したいと思いました。コラボレーションでしかなし得ない絶妙な違和感と、懐かしくて新しいデザインにできたと思 います。ユニセックスアイテムなので、ぜひ男性にも女性にも着てみてほしいです。

▼上出惠悟さんインタビューページはこちら▼

https://voice.hmr.jp/nya/kamide_25ss

【Profile 上出 惠悟・かみで けいご】

合同会社「上出瓷藝」代表

九谷焼窯元「上出長右衛門窯」六代目。

1981年、石川県生まれ。2006年に東京藝術大学美術学部絵画科油画専攻卒業。同年から1879年創業の九谷焼窯元「上出長右衛門窯」の後継者として多くの企画や作品の発表、デザインに携わる。2014年には「合同会社 上出瓷藝(かみでしげい)」を設立すると共に、企業の商品企画やパッケージデザインに携わる。磁器の制作だけでなく、九谷焼の転写技術を活 かした「KUTANI SEAL」など、伝統に新しさを加えた取り組みを発表し続けている。

FUJI / MATSU T 16,500円(税込み)TORI / BUDOU T 16,500円(税込み) *バナナは、アーティスト上出惠悟氏のアートワークへのオマージュとして制作されました。SATOYAMA T 16,500円(税込み)12 LUCKY ANIMALS T 16,500円(税込み)12 LUCKY ANIMALS TOTE 13,200円(税込み) *バナナは、アーティスト上出惠悟氏のアートワークへのオマージュとして制作されました。

【NEWS】

自社オンラインストアのみでの扱いだったNYA-が、下記店舗でご覧頂けるようになりました。 今回のコラボレーションアイテムは5/9(金)より、オンラインと店頭で発売開始となります。

CABANE de ZUCCa / Plantation 青山店 東京都港区南青山3-13-14

NYA-/A-net Inc.

Be unique, be polite.

ユニークで在れ、上質で在れ。

品の良い違和感と存在感で、世の中にちょっかいを。

あなたに余白を。

周りに余韻を。

毎日に余裕を。

チャームある服で、

唯一無二の今をワクワクする方へ。



