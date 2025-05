「第18回 日本美容医療学会 研究会」開催報告 ー理想のさらに一歩先へ。ー

一般社団法人日本美容医療学会

一般社団法人日本美容医療学会(事務局:東京都港区、代表理事:寺西 宏王、略称:JAPSA)は2025年4月25日(金)、大阪市北区にて「理想のさらに一歩先へ。」をテーマに「第18回 日本美容医療学会 研究会」を開催いたしました。今回も多くの美容外科医や形成外科医、再生医療の専門家などが集まり、美容医療分野の最新技術や研究成果が発表されました。

■第18回 日本美容医療学会 研究会

今回の学会研究会には日本全国から計47名の医師が参加し、11の演題が発表されました。

当日は医療現場における新しいアプローチや治療法について活発な議論が交わされ、特に注目されたのはJAPSA一番の特徴である「Live surgery」。基礎的な施術から高難易度施術まで、安全かつ効率的な手術手技を習得できる場に、参加者から高い関心が寄せられました。

【講師】

寺西 宏王代表理事 (TCB東京中央美容外科 理事長)

荻野 晶弘先生 (東邦大学医療センター大森病院 形成外科学講座 主任教授)

清水 史明先生 (大分大学医学部附属病院 形成外科 教授)

高見 昌司先生 (心斎橋Aiクリニック/JBCクリニック 院長)

瀬崎 伸一先生 (小倉記念病院形成外科 部長)

村田 将光先生 (博多もへじのクリニック 院長)

【主な講演・発表内容】

▼一般演題

・「当院における経結膜的脱脂術による患者満足度についての検討」

松村 圭祐先生 (TCB東京中央美容外科)

・「経結膜脱脂術の押さえ法と牽引法における術後合併症の検討」

中上 勝一朗先生 (TCB東京中央美容外科)

・「美容外科トラブル:合併症と修正戦略の批判的分析」

奥村 公貴先生 (TCB東京中央美容外科)

・「埋没式眼瞼下垂手術」

宗像 寿祥先生 (TCB東京中央美容外科)

▼ランチョンセミナー

・ 「Anatomical Precision using YVOIRE Injections: Ultrasound-Guided Filler Techniques for Temples and Lips」

Dr. JongSeo KIM (キム・ジョンソ形成外科クリニック 院長)

・「Injection Seminar」

Dr. JongSeo KIM (キム・ジョンソ形成外科クリニック 院長) / 寺西 宏王先生 (TCB東京中央美容外科 理事長)

▼ビデオシンポジウム

・「確実な効果を発揮する鼻尖縮小術」

大隈 宏通先生 (TCB東京中央美容外科)

・「我々の行なっているRejuvenation surgeryについて」

梅田 将志先生 (TCB東京中央美容外科)

・「ヒアル道の極意~究極の美を追求する技術と哲学 」

田村 太一先生 (TCB東京中央美容外科)

▼Live surgery

・「The Aesthetic Summit - 美の頂点」

術者たちがマーキング・施術しながら、施術の基本から応用・こだわりに関する部分まで、包み隠さずライブで解説するパートです。今回も3名の医師が自身のオペ技術を披露し、手術のポイントや注意すべき点を詳しく解説しました。 手術をリアルタイムで供覧しながら、参加者と施術者間で積極的な意見交換が行われ、手術手技や新たな知見を共有できる場となっています。

・眼瞼手術 二重全切開修正 目尻靭帯移動

高見 昌司先生 (心斎橋Aiクリニック/JBCクリニック 院長) / 奥村 公貴先生 (TCB東京中央美容外科)

・輪郭形成 カスタマイズ脂肪注入

田村 太一先生 (TCB東京中央美容外科) / 奥村 公貴先生 (TCB東京中央美容外科)

・「第8回 二重埋没グランプリ」

若手美容外科医を対象とした、重瞼術技術を競い合うコンテストのパートです。経結膜法による埋没式重瞼術の手技を競い合い、知見の共有も行うことで、手術手技レベルの底上げを目的としています。

・グランプリ 山口 征大先生 (TCB東京中央美容外科)

・オーディエンス賞 吉富 勇太先生 (TCB東京中央美容外科)

【次回開催予定】

次回の日本美容医療学会 研究会は2025年7月25日(金)に予定しており、更なる技術革新と研究成果を発表する場として期待されています。

申込みは下記から受け付けています。

http://japsa.kenkyuukai.jp/event/event_detail.asp?id=74103





日々進歩する美容医療の技術に対応し患者様一人ひとりに適切な施術を行うためには、現場の最前線で施術を行う美容外科医が新しい知見を積極的に学び、ともに成長できる環境が求められます。本学会を通じて豊富な症例を共有し知見を深めるとともに、細かな手術手技まで追求し、美容医療の先にある笑顔と幸せに貢献できるよう尽力してまいります。

■一般社団法人日本美容医療学会(JAPSA) 概要

JAPSAは、美容医療業界をリードする医師の育成、全国の美容外科医の技術向上に取り組んでいます。美容医療の最新情報や、手術手技の知見を共有する学会を開催し、美容医療のさらなる発展に尽力しています。



名称:一般社団法人日本美容医療学会(JAPSA)

代表理事:寺西 宏王

所在地:〒105-0003

東京都港区西新橋3-16-11 8F

オフィシャルサイト:https://japsa.or.jp/

■お問い合わせ先

日本美容医療学会 事務局

(電話番号)03-5843-7539

(E-mail)stas@japsa.or.jp