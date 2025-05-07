「限られた体制でも実現できる！ Shopifyを活用した戦略的ECサイト運営」無料Webセミナー開催

辻・本郷ITコンサルティング株式会社

辻・本郷 ITコンサルティング株式会社(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：黒仁田 健)は、

辻・本郷 税理士法人（本社：東京都新宿区、理事長：桑木小恵子）と、コロニーインタラクティブ株式会社（本社：大分県大分市、代表取締役：田上知之）と共催で、2025年5月15日（木）より「限られた体制でも実現できる！ Shopifyを活用した戦略的ECサイト運営」セミナーを開催いたします。

■概要

本セミナーでは、今多くの企業に選ばれているオールインワンのEコマースプラットフォームShopifyを使ったECサイトの運営・施策をご紹介します。Shopifyの導入メリットから、コストを抑えつつ効率よく運営するためのコツまで、実際に数々のECサイト構築に携わってきた講師が、売上アップにつながる工夫等、成功事例を交えて解説します。自社ECサイトにお困りの企業様必見です。

詳細を見る :https://form.k3r.jp/ht_tax/250515?k3ad=prtitc

■講演トピック

- Shopifyが企業規模を問わず導入されている理由- EC運営でよくある課題- コストを抑えた最小構成の設計（脱属人化、おすすめの機能・設定）- 売上と運用効率を上げるための有効な施策案（外部決済導入、カスタマイズ事例案のご紹介）- Shopifyで成果を出している企業の成功事例

（講演時間は約30分）

■開催概要

- 開催日（期間）：2025年5月15日（木）11時30分 ～ 5月21日（水）17時00分- 開催方法：Webセミナー- 費用：無料- 定員：なし- 主催：辻・本郷 税理士法人／コロニーインタラクティブ株式会社／辻・本郷 ITコンサルティング株式会社［辻・本郷 ITコンサルティング グループ会社］（共催）- 備考：1) 事前に収録した動画をご視聴いただきます（講演時間は約30分となります）。2) お申し込みいただいた方に、受講方法等を記載したご案内メールを視聴期間初日にお送りします。3) 本セミナーは辻・本郷 税理士法人、辻・本郷 ITコンサルティング株式会社、コロニーインタラクティブ株式会社の共同開催です。つきましては今後のサービス提供のため、お申込フォームに入力いただいた情報は3社共同で利用させていただきます。同意の上、お申し込みくださいますようお願いします。こちらよりお申込みください :https://form.k3r.jp/ht_tax/250515?k3ad=prtitc申込期限：2025年5月14日（水）17時00分まで

■講師情報

井上 修志

（コロニーインタラクティブ株式会社 執行役員）

2010年にコロニーインタラクティブ株式会社に入社。主にディレクション領域で大手通信会社、国内アパレル企業などのブランドサイトやECサイト構築に従事。現在は執行役員・シニアディレクターとしてクリエイティブチームのマネジメントを行いながら、PMとしてプロジェクトに参加している。

■会社概要

- 辻・本郷 ITコンサルティング株式会社 概要- 代表者 ：代表取締役社長 黒仁田 健- 所在地 ：東京都渋谷区代々木1-36-4 全理連ビル5F- 事業内容：経営管理部門全般に係るコンサルティング、ソフトウェア・ハードウェア販売/導入支援、経理/人事アウトソーシング、個人向け相続及び会計事務所向けWEBサービスの開発・運営- URL ：https://ht-itc.jp

■このリリースに関するお問い合わせ先

辻・本郷 ITコンサルティング株式会社

Email：itc-pr@ht-itc.jp