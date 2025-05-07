ぼくっ娘天使声優Vtuber『紗彩木ひそり』の6周年を記念したオリジナルグッズを5月2日より販売開始！
クリエイターの商品企画から、製作・販売まで行う株式会社メディアリンクは、グッズ販売プラットフォーム『TOSTA』にて、「紗彩木ひそり Official Store HISOSTORE」を運営しています。
その「紗彩木ひそり Official Store HISOSTORE」で、6周年を記念したオリジナルグッズを5月2日20時より販売開始いたします。
製品情報
■紗彩木ひそり Official Store HISOSTORE
https://tosta.jp/shops/HISOSTORE
■完全受注生産！ひそりん直筆サイン入り！６周年記念アクリルパネル！アクリルセット付トート！
販売価格：15,000円（税込）
ここでしか手に入らない限定セット！6周年記念アクリルパネルにひそりんの直筆サインと各種をセットにしてお届けします！７年目も推してくれますか？(ハート)
illust：鶏DKS様 こすずﾁｬﾝ様
■制服ひそりんアクリルスタンド
販売価格：2,000円（税込）
制服のひそりんのアクリルスタンドだよ～！可愛く飾ってね！
illust：鶏DKS様
■眠りのひそりんアクリルスタンド
販売価格：2,000円（税込）
尊い寝顔のひそりんのアクリルスタンドだよ～！一等地に飾ってくれる？
illust：鶏DKS様
■繋がる！ランダムひそりんアクキー
販売価格：600円（税込）
念願の！繋がる！ひそりんアクキー！！同じひそが何人連なったって可愛いに決まってます！！！ぜひコンプして繋がる！もやって～～！
illust：こすずﾁｬﾝ様
■ちみっと！ひそりんランダム缶バッジ
販売価格：600円（税込）
ちみっとかわいいひそりんのランダム缶バッジだよ～～！ハズレがなさすぎる～～～！
illust：こすずﾁｬﾝ様
■Congratulation！にぱ～ひそりんアクリルコースター
販売価格：1,000円（税込）
お祝い事にそっと添えたりしたら華やかかも！ことほぎお届け！＊
illust：こすずﾁｬﾝ様
■Congratulation！ぺろっとひそりんアクリルコースター
販売価格：1,000円（税込）
お祝い事にそっと添えたりしたら華やかかも！ことほぎお届け！＊
illust：こすずﾁｬﾝ様
■ひそりんしか勝たん！推し活最適おおきめトート！
販売価格：3,500円（税込）
これでいつでも推し活！ひそりんと楽しく人生という名の推し活していこ～～！
illust：こすずﾁｬﾝ様
販売情報
■紗彩木ひそり Official Store HISOSTORE
https://tosta.jp/shops/HISOSTORE
【紗彩木ひそり】
X（旧twitter）：https://twitter.com/Sasayaki_Hisori
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