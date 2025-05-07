6月30日(月)第75回プラズマが拓くものづくり研究会（PLAM）プラズマ技術講演会
公益財団法人名古屋産業振興公社
お申込みは こ ち ら から :
https://forms.gle/gc9bkXbs1M1mhdvG8
チラシはこちら :
https://www.nipc.or.jp/placia/teikyo/pdf/plam75.pdf
プラズマによる表面改質技術は、素材表面の親水、撥水化や洗浄などの工業用途に広く利用されています。本講演会では、プラズマ技術の基礎から最新の研究事例まで幅広く解説するとともに、装置メーカーから、大気圧プラズマを用いた様々な素材表面の改質事例を紹介します。プラズマ技術の学び直しと表面改質の産業応用に関心のある方はぜひご参加ください！
お申込みは こ ち ら から :
https://forms.gle/gc9bkXbs1M1mhdvG8
チラシはこちら :
https://www.nipc.or.jp/placia/teikyo/pdf/plam75.pdf
【共催 (公財)名古屋産業振興公社 名古屋市工業研究所】
【講演内容】
講演１. 「プラズマ生成の基礎と表面処理応用」
名古屋大学 大学院工学研究科 准教授
鈴木 陽香 氏
講演２. 「大気圧プラズマによる表面改質とその応用」
株式会社魁半導体 プロセス開発部 指導役
山原 基裕 氏
・名古屋市工業研究所の装置紹介など
・装置見学会(希望者のみ、定員16名 先着順)
・名刺・情報交換会
【日 時】2025年6月30日(月) 13:10～16:30(受付開始13:00～)
【会 場】名古屋市工業研究所 視聴覚室
(名古屋市熱田区六番三丁目4番41号)
【開催形式】会場参加
【定 員】会場60名
【参加費】無料
詳細・お問い合わせ先
https://www.nipc.or.jp/placia/teikyo/kouen.html