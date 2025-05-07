「CAPCOM MAY SALE」開催！　PlayStation(TM)Storeでカプコン人気タイトルがお買い得！

株式会社カプコン

カプコン人気タイトルのゲーム本編、追加コンテンツがお買い得な「CAPCOM MAY SALE」を開催中。

PlayStation(TM)Storeでは、日本画のような美しいグラフィックと心温まるストーリーで展開される大冒険譚『大神 絶景版』、『祇（くにつがみ）：Path of the Goddess』とセットでお得な『神祇（かみがみ）パック』、ほかにも「バイオハザード」シリーズや『Capcom Arcade Stadium』の追加タイトルなどがお買い求めやすい価格でセール中！



現在実施中セールの詳しい内容は「CAPCOM MAY SALE」特設ページでチェックしよう！

CAPCOM MAY SALE

https://www.capcom-games.com/sale/sale02-f6rem/ja-jp/

詳細を見る :https://www.capcom-games.com/sale/sale02-f6rem/ja-jp/

※商品によって対象ハード及びセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。

※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。

※セットに含まれる商品は他のセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。

※セール詳細及びコンテンツ内容や価格、掲載外のその他セール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。

■PlayStation(TM) Store

2025年5月21日（水）23:59まで

PS4『大神 絶景版』（ゲーム本編）

通常価格：3,046円（税込）

セール価格【68%OFF!!】：974円（税込）

PS5 / PS4『神祇（かみがみ）パック』（ゲーム本編 パック）

通常価格：4,990円（税込）

セール価格【10%OFF!!】：4,491円（税込）

（収録内容）

『大神 絶景版』

『祇（くにつがみ）：Path of the Goddess』

PS4『バイオハザード 0 HDリマスター』（ゲーム本編）

通常価格：1,990円（税込）

セール価格【75%OFF!!】：497円（税込）



PS4『バイオハザード HDリマスター』（ゲーム本編）

通常価格：1,990円（税込）

セール価格【75%OFF!!】：497円（税込）



PS4『バイオハザード 4』（ゲーム本編）

通常価格：1,990円（税込）

セール価格【75%OFF!!】：497円（税込）



PS4『バイオハザード 5』（ゲーム本編）

通常価格：1,990円（税込）

セール価格【75%OFF!!】：497円（税込）



PS4『バイオハザード 6』（ゲーム本編）

通常価格：1,990円（税込）

セール価格【75%OFF!!】：497円（税込）



PS4『バイオハザード リベレーションズ アンベールド エディション』（ゲーム本編）

通常価格：1,990円（税込）

セール価格【75%OFF!!】：497円（税込）



PS4『バイオハザード リベレーションズ2 コンプリートシーズン』（ゲーム本編）

通常価格：1,990円（税込）

セール価格【75%OFF!!】：497円（税込）



PS4『Capcom Arcade Stadium』（追加タイトル）

通常価格：各200円（税込）

セール価格【50%OFF!!】：各100円（税込）

（追加タイトル）

ファイナルファイト天地を喰らうII - 赤壁の戦い -大魔界村ストリートファイターII - The World Warrior -19XX - The War Against Destiny -パワードギア - STRATEGIC VARIANT ARMOR EQUIPMENT -

ほかにも、様々なジャンルの魅力的なタイトルが盛りだくさん！（全31タイトル）

※『Capcom Arcade Stadium』の追加タイトルをご利用いただくには、ゲーム本編（無料）が必要です。

現在実施中セールの詳しい内容は「CAPCOM MAY SALE」特設ページでご確認ください。

詳細を見る :https://www.capcom-games.com/sale/sale02-f6rem/ja-jp/

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本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。