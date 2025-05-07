(株)成和化成 第12回化粧品産業技術展「CITE JAPAN 2025」に出展
化粧品原料の研究・製造を行う株式会社成和化成（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：吉岡正人）は、2025年5月14日（水）～16日（金）、パシフィコ横浜にて開催される第12回化粧品産業技術展「CITE JAPAN 2025」に出展します（ブースNo. B9-18）。
ブースのご紹介
弊社ブースでは、どのような化粧品開発にもご提案できるよう、さまざまなトレンドにあった展示を行います。
みどころ１.
原料はヘアケアからスキンケア、サンケアまで幅広く取り揃えています。また、新製品や植物由来・ケラチン・毛穴ケアなどコンセプトにあった展示も行います。
・ヘアケア ・スキンケア ・サンケア
・基剤 ・防腐系 ・植物由来
・ケラチン ・毛穴ケア ・グルタチオン
・VC高配合処方 など
みどころ２.
弊社ブースでは、毎日ワークセミナーを実施いたします。ワークセミナーでは、有効成分の効果検証や基剤の使い方を実演形式でご紹介いたします。
この機会に、製品の新たな魅力をお伝えできればと思いますので、ぜひご参加ください。
詳細はこちら(https://seiwakasei.jp/news/event/archive/11412)から。
みどころ３.
弊社独自のビタミンC誘導体「iVC(R)（アイブイシー）」。
ブースでは、iVC 7製品のうち、最近のトレンドにピッタリな4製品（iVC(R) 3GA, iVC(R) DGA, iVC(R) MGA, iVC(R) 3LGA）をピックアップして展示いたします。また、iVCを配合した処方も13種展示いたします。
技術発表のご案内
CITE JAPANの技術発表会では、化粧品産業に関わる幅広い分野の最新技術が発表されます。3日間で計200セミナー以上の大規模な発表会になります。これだけの数の発表が聴講できるのも、CITE JAPANだけではないでしょうか。その中で、弊社は共同出展社の製品も含め、出展社最多の合計8題の技術発表を行います。
【1日目】 5月14日（水）
11:45-12:15（会場：G402）
防腐剤フリー案件で使用可能！ 多機能／サステイナブルな抗菌成分 （詳細(https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/CITEJapan2025/jp/sem/cite_japan/seminar_details/oi9LkX2rSyI?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=%e6%88%90%e5%92%8c%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%80Vol.64_%e3%82%b3%e3%83%94%e3%83%bc&utm_medium=email)）
12:30-13:00（会場：F203）
フランス発の植物性増粘剤「SOLAGUM（ソラガム）」シリーズ
#COSMOS・Vegan・Halal・中国対応 #超増粘力の新規グルコマンナン （詳細(https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/CITEJapan2025/jp/sem/cite_japan/seminar_details/I1I_Tu8fvxQ?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=%e6%88%90%e5%92%8c%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%80Vol.64_%e3%82%b3%e3%83%94%e3%83%bc&utm_medium=email)）
15:30-16:00（会場：F203）
ドクターズコスメにおすすめ！グルタチオンブースター(R)「iVC 3LGA」で白玉肌へ （詳細(https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/CITEJapan2025/jp/sem/cite_japan/seminar_details/p_Z9zzaU4OM?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=%e6%88%90%e5%92%8c%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%80Vol.64_%e3%82%b3%e3%83%94%e3%83%bc&utm_medium=email)）
【2日目】5月15日（木）
14:45-15:15（会場：F203）
iVC(R)が可能にするビタミンC高配合ジェル・クリーム・美容液・シートマスク （詳細(https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/CITEJapan2025/jp/sem/cite_japan/seminar_details/2KGFUFe9lmw?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=%e6%88%90%e5%92%8c%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%80Vol.64_%e3%82%b3%e3%83%94%e3%83%bc&utm_medium=email)）
15:30-16:00（会場：F205）
毛穴ケアにはビタミンC誘導体「ポアショット(R)」 （詳細(https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/CITEJapan2025/jp/sem/cite_japan/seminar_details/jdBTBljtKC4?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=%e6%88%90%e5%92%8c%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%80Vol.64_%e3%82%b3%e3%83%94%e3%83%bc&utm_medium=email)）
【3日目】5月16日（金）
11:45-12:15（会場：F201）
「ノンケミカル」 ＆ 「メタルフリー」に続く第３の選択肢「カプセルイン」 サンスクリーン （詳細(https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/CITEJapan2025/jp/sem/cite_japan/seminar_details/JUH6PC4_dNQ?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=%e6%88%90%e5%92%8c%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%80Vol.64_%e3%82%b3%e3%83%94%e3%83%bc&utm_medium=email)）
12:30-13:00（会場：G301）
しなやかな被膜を形成可能な植物由来の新規油溶性素材「メタスクワランポリマー(R)」
#毛髪の熱ダメージ保護 #シルキーな化粧膜 #メイク＆サンケアのもちアップ （詳細(https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/CITEJapan2025/jp/sem/cite_japan/seminar_details/SsXah0tabyU?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=%e6%88%90%e5%92%8c%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%80Vol.64_%e3%82%b3%e3%83%94%e3%83%bc&utm_medium=email)）
13:15-13:45（会場：F205）
消費者セグメンテーション分析による美髪成分PPT「ケラチン」「シルク」「コラーゲン」の使い分けとボタニカルトレンドへのご提案 （詳細(https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/CITEJapan2025/jp/sem/cite_japan/seminar_details/pqHjacJXb9U?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=%e6%88%90%e5%92%8c%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%80Vol.64_%e3%82%b3%e3%83%94%e3%83%bc&utm_medium=email)）
成和化成について
成和化成は、化粧品に配合される成分を開発・製造している化粧品原料メーカーです。社員の約半数が研究に携わる業務を行っており、これまで100種類をこえるオリジナルの化粧品成分を生み出しています。
公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@SEIWA_KASEI
iVC（アイブイシー）オリジナルビタミンC誘導体特設サイト：https://seiwakasei.jp/ivc/
美髪成分PPT Instagram＼ヘアケア情報発信中／：https://www.instagram.com/pptbeauty_official/
【会社概要】
会社名：株式会社成和化成
所在地：〒579-8004 大阪府東大阪市布市町1丁目2-14
代表者：代表取締役 吉岡正人
設立：昭和47年12月4日
URL：https://seiwakasei.jp/
事業内容：化粧品原料の研究開発・製造
【お客様からのお問い合わせ先】
株式会社成和化成 広報・企画課
TEL：072-987-2626 （8:30～17:15）
URL：https://seiwakasei.jp/contact
e-mail：data@seiwakasei.co.jp
※当社は、一般のお客様への直接販売は行っておりません。
※iVC、グルタチオンブースター、ポアショット、メタスクワランポリマーは、(株)成和化成の登録商標です。