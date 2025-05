家族みんなの休日革命！PUFFY・DA PUMP・氣志團に、どぶろっく・流れ星☆も参戦！100通りののアソビと笑いが集結「CHIMERA GAMES Vol.10」追加ステージ解禁！

一般社団法人 CHIMERA union

“忘れられない思い出をつくるなら。” 一般社団法人CHIMERA Union(本社:東京都、代表理事:文平龍太)は、2025年5月17日(土)・18日(日)開催の「CHIMERA GAMES Vol.10」は、都市のど真ん中で80種以上のアクティビティが一挙集結する“体験型フェスティバル”。

子どもも大人も、好奇心のままに挑戦できる2日間。 ステージショーも、クラフトも、スポーツも、みんなが主役になれる“アソビ場”です!

ここに来たら、あなたもプレイヤー。 ルールはひとつ--“遊び心”を持つこと。

▶ 動いて、跳ねて、笑いまくる!【アクティブゾーン】

今回のアクティブゾーンは「ホップ・ステップ・ジャンプ」がテーマ!

“ホップ”で「できるかも」、もう一度“ホップ”で「できた!」、“ジャンプ”で「やったー!」の達成感へ。

体験コンテンツ|キックスクーター/ポゴスティック/BMX/フリースケート/ストリートバスケ/ ダブルダッチ/フリースタイルフットボール/パンプトラック/スケートボード/跳び箱/体力測定…

運動神経ゼロでもOK! プロのサポートで“やってみたい”が“できた!”に変わる!

◼︎CHIMERAキャストがあなたのアソビだおれをナビゲート!

CHIMERAGAMESの中に“ただの講師”はいません。

ここにいるのは“遊び心”の達人たち--CHIMERAキャスト。

やったことがない体験も、一番楽しいところを教えてくれる、アソビだおれのガイドです。

▶ “技”で魅せる!【トリック&パフォーマンス体験】

- BMXSTREET大会今年もやってきた!トーナメント形式のBMXストリートバトル!決勝に進む8名がボックス&レールセクションで5分間のバトル形式のセッションを行い、勝者を決定!- BMXフリースタイルパークショーケースオリンピックで話題沸騰のBMXフリースタイルパークのショーケースにオリンピアン中村 輪夢がCHIMERA GAMESに帰ってくる!プロの技を間近で見れるチャンス!- スケートジャムセッションスケートボードエリアに特設のスケートセクションが常設!飛び込み参加もOKなジャムセッションや、"-60 Seconds スケートジャム Supported by asics skateboarding " 主催するスペシャルジャムセッション、XLARGE(R)️によるドラム缶ジャンプオーバーコンテストなどなどコンテンツ多数実施!さらには、人気スケートボードブランドによるフリーマーケットも実施!(CARIUMA / ESSENCE FINGERBOARD/ GRAVIS SKATEBOARDING / Magical Mosh Misfits)- BMX FLATLAND 天下一二輪舞闘会クラスや年齢、性別も関係なしのスキルとスタイルだけが武器に全試合1on1バトルコンテストを実施!さらには、ただ乗るだけでは終わらない、特別講師による座学と実技をMIXした”知る×乗る”BMX FLATLANDワークショップお台場BMX学園開催!

音と光を合わせて体を動かす未来型アスレチック空間!【ミュージックアスレチック】

音と光に反応して“カラダが動きたくなる”!

CHIMERA GAMESの人気エリア「ミュージックアスレチック」がパワーアップして登場。

サウンドステップエリア「Sound Step On」では、木箱の上を歩くたびに音が鳴る!中に詰められた大豆や石、木片など自然素材が奏でるリズムに、子どもも大人も夢中に。

靴を脱いで歩けば、音だけでなく足裏からも“感覚”が伝わってくる不思議体験!

そしてメインステージ「Pump Up Drumming」では、音楽とともにステージ中央の風船がどんどん膨らんでいく!ジャンプのリズムが揃うほど風船が揺れ、スピードもアップ。

まるで“音に乗って跳ねる”ダンスセッション!

光・音・動きがリンクする、新しい感覚のアクティブ体験を家族みんなで楽しもう!

▶ 話題の人気企画が勢ぞろい!【注目体験コーナー】

- ベイブレードエックス体験会体験会や勝ち抜き連勝バトル、物販、展示などブレーダー同士がカジュアルにベイバトルや交流ができるイベントを開催!- CHIMERA名物!“青空カラオケ”で大盛り上がり!子どもも大人もステージで熱唱!カラオケ大会も実施予定!お気に入りの1曲で、観客を沸かせよう!- 株式会社NBC:メッシュで遊ぼう&網戸張替え体験撥水メッシュの“水のゴールチャレンジ”や網戸の張替え、メッシュ間違い探しなど、家族で楽しめる“素材と遊び”の体験ブースを展開!

▶ ファミリーでゆったり【バランスゾーン】

- グランデ・グローボ(巨大バルーン)- ランバイク/おもしろ自転車- けん玉/ヨーヨー/バブルウォーリア/指スケ

▶ 創って、残す【クラフト&アートゾーン】

- NEOGRMLNS:シルクスクリーン体験でオリジナルのTシャツが作れる!- asobi基地:絵の具を段ボールに好きなだけお絵描き!- 株式会社NBC:約11%の遮熱効果のあるメッシュテック網戸の張り替えチャレンジ

▶ サステナブルを“遊び”で学ぼう!【サステナマルシェ】

オーガニックやアップサイクル商品などを扱う こだわりのショップ約46店舗が並ぶサステナブルマルシェも登場!

・オーガニックフード&ドリンク

・ハンドメイド雑貨

・環境配慮型ワークショップ

・子ども向けクラフト体験 など

「作る・学ぶ・つながる」をテーマにした買い物も楽しめます。

▶ 遊び尽くすだけじゃない!豪華アーティスト&芸人ステージも登場!【LIVE & ENTERTAINMENT】

CHIMERA GAMESのステージに、ジャンルを超えた豪華アーティストたちが集結!

<5/17(土)>

- PUFFY1996年、奥田民生プロデュースによるシングル「アジアの純真」でデビュー。「これが私の生きる道」「サーキットの娘」「渚にまつわるエトセトラ」など、次々にヒットを連発。世界110カ国以上で放送されたアニメ『ハイ!ハイ!パフィー・アミユミ』など、世界規模で活躍。2025年5月にデビュー29周年を迎え、30周年に向けた『Road to 30』ツアーを各地で開催中。・氣志團1997年、木更津で結成されたヤンクロックバンド。ヤンキー文化とパンクを融合した唯一無二のスタイルで、2001年メジャーデビュー。「氣志團万博」や東京ドーム公演、NHK紅白歌合戦への連続出場など、圧倒的な存在感を放つ。ありえないメンツを集め続ける前代未聞のフェス「氣志團万博」を’12年より開催。今年は11月15日・16日の2日間、幕張メッセで開催予定。・ALI日本、スペイン、イギリス、フィリピンと多様なルーツを持つVo.LEOを中心に結成されたバンド。FUNK、SOUL、JAZZ、LATINなどのルーツミュージックにHIPHOPやROCKを融合させた唯一無二のサウンドで注目を集める。TVアニメ『呪術廻戦』のエンディングテーマ「LOST IN PARADISE feat.AKLO」でメジャーデビュー。大谷翔平選手がロサンゼルス・エンゼルス在籍時の入場曲に使用したことでも話題に。その後も『ゴールデンカムイ』『ザ・ファブル』『Dr.STONE』など人気アニメの主題歌を次々と担当。海外のフェスやライブも多数出演し、世界中の音楽ファンを熱狂させ続けている。・リアルピースリアルピースは日本一のグループになるため、YouTuber、TikToker として活動し、TikTok のフォロワー240 万人YouTube のチャンネル登録約128万人!SNS では、企画・コラボ・MV・歌ってみたなどで活動。リアルイベントではライブを中心に活動し、日本中を元気にする為に活動しています!【元気の押し売りアイドル・リアルピースを宜しくお願いします!】・みはる天童よしみ、中島みゆき、工藤静香、中森明菜など、実力派アーティストのものまねで人気を集めるタレント。クレヨンしんちゃんなどアニメキャラクターも得意とし、幅広い世代を笑顔にするパフォーマンスが持ち味。バラエティ番組やイベント出演でも注目を集め続けている。・K/eysCHIMERA GAMES Vol.10でデビューする5人組ガールズグループ。日本全国よりオーディションで選ばれた、NOA、AYURI、LINO、HIMEKA、MAHIROのAct:1が2025年春、幕を開ける。K/eysは、Knock / Enter Your Smileの頭文字大切な場所、大切なモノに必ず必要な「カギ」をモチーフにいつもその手に持ち歩いて欲しいという願いも込めて私たちがいつかまだ出逢ったことのないあなたの笑顔のカギになれますように

<5/18(日)>

- DA PUMP1997年デビューのボーカル&パフォーマンスグループ。代表曲「U.S.A.」はMV再生2.6億回超を記録し社会現象に。紅白歌合戦出場、レコード大賞連続受賞など数々の実績を誇る。2025年7月には3年ぶりのオリジナルアルバムをリリース予定、同年6月より全国ツアーも開催決定。- ケロポンズ1999年結成、増田裕子と平田明子からなるミュージック・ユニット。あそびうたや体操の作詞、作曲、振付を手掛ける。全国で親子コンサートや、保育士・幼稚園の先生を対象とした保育セミナーに出演。代表作「エビカニクス」のYouTube動画再生回数は1億6000万回を突破。NHK「おかあさんといっしょ」に楽曲提供、2013年からフジロックフェスティバルに出演、絵本の創作等幅広く活動中。- Skip the Chips福岡が生んだバリカタ異端児YuSuKeと熊本生まれの甘党フェイスFumiyaからなるComical Popな2人組。それがSkip the Chips。見る者の遊び心をくすぐるエンターテイメント性溢れる参加型のLIVEでファンを獲得しながら愛され力を更新中!!!平日にも関わらずワンマンLIVEの動員も更新しながら遂にSkip the Chips史上最大規模のONEMANShow 2024年はLIQUIDROOMを大成功で終え、2025年絶賛奮闘中!!!- ノブアンドフッキー1990年に結成されたものまねコンビ。サザンオールスターズ、B'z、アリス、CHAGE and ASKAなど、幅広いレパートリーを自在に操る本格派。テレビ出演、ディナーショー、全国ツアーと多方面で活躍し、爆笑必至のステージでファンを魅了し続けている。- K/eysCHIMERA GAMES Vol.10でデビューする5人組ガールズグループ。日本全国よりオーディションで選ばれた、NOA、AYURI、LINO、HIMEKA、MAHIROのAct:1が2025年春、幕を開ける。K/eysは、Knock / Enter Your Smileの頭文字大切な場所、大切なモノに必ず必要な「カギ」をモチーフにいつもその手に持ち歩いて欲しいという願いも込めて私たちがいつかまだ出逢ったことのないあなたの笑顔のカギになれますように

▶ お笑いライブステージ

10周年を記念して、今年は親子で一緒に笑える!豪華芸人がで登場するお笑いライブステージも!

会場を揺らす爆笑ステージには、M-1グランプリ王者や話題のネタ職人たちが勢揃い。

キッズも大人も一緒に楽しめる“みんなの笑い時間”を、CHIMERA GAMESが本気でお届けします。

登場するのは──

- 流れ星☆- どぶろっく- ウエストランド- インスタントジョンソン- 吉住

遊び尽くす1日の合間に、心ゆるむ“爆笑時間”をどうぞ!

▼プレイヤーの数だけ、物語がある。

CHIMERA GAMES Vol.10は、あなたが主人公になれる場所。 こどもも大人も、“好き”を起点に、夢中で遊べる2日間。

“家族みんなの休日革命”。 パパもママも、キッズもティーンも、それぞれが主役になれる場所。

CHIMERAキャストと一緒に、この遊びだおれの世界を旅しよう!

CHIMERAGAMESとは

CHIMERAGAMESは、音楽、スポーツ、食をテーマに、訪れるすべての方が自由に「遊び」を体験できる、日本最大級の体験型フェスティバルです。“全人類アソビだおれ”をテーマに、 ストリートスポーツ、カルチャー、アート、音楽、ライフスタイルが融合した、 体験型フェスティバルです。

2025年は、10周年という節目の開催。 大人も子どもも、“やってみた”をきっかけに日常をアップデートする。 そんな「感情トリガー×行動変容」を体現する場を目指しています。

イベント概要

名称 : CHIMERA GAMES VOL.10

日程 : 2025年5月17日(土)、18日(日)

会場 : CHIMERA GAMES お台場特設会場

(江東区青海臨時駐車場NOP区画/〒135-0064 東京都江東区青海1丁目1)

主催 : 一般社団法人 CHIMERA Union

URL : https://games.chimera-union.com/(https://games.chimera-union.com/)

チケット詳細

販売期間:発売中 ~ 2025年5月17日(土)23:59

■区民割りチケット

対象地域にお住まいの方限定の、お得な区民割りチケットが販売!!

地域の皆さまに感謝を込めて、特別価格で楽しめるチャンスです。この機会をお見逃しなく!

家族や友人と一緒に、最高の体験を楽しもう!

販売枚数に限りがありますので、お早めにお申し込みください。

■一般前売りチケット

通常の一般チケットも前売りが断然お得!!

当日券よりお得な前売りチケットを先行販売!さらに中学生以下はなんと無料!

事前にチケットをゲットして、家族みんなで特別な1日を満喫しよう!

誰もが主役になれる“社会実装型エンターテインメント”を 代表:文平 龍太

CHIMERA GAMESが創っているのは、ただの“イベント”ではありません。 人の感情を起点に、社会の構造に静かに変化を与えていく“仕組み”です。

サステナブル、ダイバーシティ、教育、地方創生といった社会課題を、“選ばれる未来”として体験可能にするUXのプロトタイピング。 CHIMERA GAMESは、SDGsを語るのではなく、SDGsの“体感型エンジン”として機能する、新しい社会実装型のフィールドです。

CHIMERA GAMESは、世界最高峰アスリートが競う場でも、ただの観客イベントでもありません。 子どもから大人まで、来場したすべての人が“自ら体験し、感情が動くことで社会との関係性が変わる”ーーそんな社会実装型UXの場として進化し続けています。

誰かの気づきが、誰かの挑戦を引き出し、また別の誰かの笑顔につながっていく。 この“つながりの連鎖”こそが、私たちが届けたいエンターテインメントの本質です。

遊びは、社会を変える力になる。 CHIMERAはこれからも、誰もが存在でき、表現できる、新しい社会のインフラをつくっていきます。

一般社団法人 CHIMERA Union

CHIMERA Unionは、「昔の子どものように自由に遊べる”場所”と、何にでも挑戦できる”機会”を与えたい」という思いと目的を持って設立された団体です。日本最大のアーバンスポーツフェス「CHIMERA GAMES」やトップアスリートが世界最強を決める「A-SIDE」などを主催し、BMXやスケートボード、ダンス、ダブルダッチなどのストリートスポーツやFMXなどのエクストリームスポーツなど、あらゆるスポーツとエンターテイメントを融合したスタイルでイベントやワークショップ、小学校での体験会などを開催しております。

スポーツをはじめ子どもたちがあらゆるカルチャーに出会える機会をつくり、自身が体験することによってその世界に興味を持ち、夢の選択肢となる環境をつくりだすことを目指しています。

URL : https://hq.chimera-union.com/