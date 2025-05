ノーコード型業務自動化プラットフォーム「Creatio」、Forrester最新レポートで「Strong Performer」に選出

株式会社BlueMeme

株式会社BlueMeme(ブルーミーム、本社:東京都千代田区、代表取締役社長:松岡 真功、以下 BlueMeme)のグループ会社である株式会社OpenModels(オープンモデルズ、本社:東京都千代田区、代表取締役社長:辻口 真理子、以下 OpenModels)が、日本国内での総代理店契約を締結・提供する、営業DXノーコード開発基盤「Creatio(クリエイシオ)」が、調査会社Forresterのレポート「The Forrester Wave(TM): Customer Relationship Management Software For Financial Services, Q1 2025」において「Strong Performer」として評価されました。

本レポートでは、金融サービス分野のCRMソリューションを対象に、戦略、製品内容、顧客フィードバックなど38の評価基準に基づき、主要7社が比較・分析されています。Creatioは金融業界での導入が広がっており、金融サービス部門における売上は前年比59%増を記録。大手銀行や信用組合、保険会社などから、信頼できるパートナーとして高く評価されています。

またCreatioは「The Forrester Wave(TM): Low-Code Platforms For Citizen Developers, Q1 2024」においても唯一の「リーダー」に選出されており、業務部門のユーザーでも扱える柔軟な開発環境や、高度なプロセス自動化機能などが注目されています。

レポートの詳細については、以下を参照下さい(英語):

Creatio Recognized as a Strong Performer in CRM Software For Financial Services Report, Q1 2025 | Creatio:

https://www.creatio.com/company/news/23794

株式会社OpenModelsについて

BlueMemeの完全子会社であるOpenModelsは、アジャイルとローコードという開発手法を活用した、業務システムの受託開発およびプラットフォーム事業に特化した会社です。標準化された技術や製品、サービス、プロジェクト管理手法を用いて、これまでに蓄積されたノウハウを活用することで、開発生産性の向上と成果物の品質の確保を実現しています。2023年に米国Creatio社と日本国内総販売代理店契約を締結し、ノーコード基盤「Creatio」の日本向けサポート、ローカライズと販売を行っています。

社名 :株式会社OpenModels

代表者 :代表取締役社長 辻口 真理子

所在地 :東京都千代田区神田錦町3-20

資本金 :10,000,000円(2025年3月31日時点)

事業開始 :2018年1月(設立2017年12月)

URL :https://www.openmodels.com/(https://www.openmodels.com/)