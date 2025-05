「ブラウンダスト2」のキャラクターたちが、BGMにのせて「変身する、動き出すARデジタルスタンド付きブロマイド・ステッカー（ゲームで使用できる「ガチャ券クーポンコード付き」）」を発売！

株式会社メディアドゥ

「変身する、動き出すARデジタルスタンド」は、全国のコンビニエンスストアなどに設置しているマルチコピー機の「eプリントサービス」で「特典付きブロマイド・ステッカー」として販売。さらにFanTopサイトでしか手に入らないキャラクター5名のARデジタルスタンドも同時販売中!

株式会社メディアドゥが運営するNFTマーケットプレイス「FanTop」は、株式会社NEOWIZ(本社:韓国 京畿道城南市、共同代表:金 承徹(キム・スンチョル)/蠔 泰根(ベ・テグン))、以下「NEOWIZ」)が提供する2025年6月に2周年を迎えるスマートフォン・PC向けRPG『ブラウンダスト2(https://www.browndust2.com/ja-jp/)』の魅力的なキャラクターたちが「変身する、動き出すARデジタルスタンド付きブロマイド・ステッカー(ゲームで使用できる「ガチャ券クーポンコード付き」)」を2025年5月8日(木)より販売する。

【商品概要1.】BGMが流れるARデジタルスタンド付きブロマイド・ステッカー

ゲームで使用できる「ガチャ券がもらえるクーポンコード付き」

販売サイトはこちら :https://entame.e-printservice.net/content_detail/browndust2

【購入特典1.】変身する、動き出すARデジタルスタンド付きブロマイド・ステッカー【購入特典2.】◆ゲームで使用できる「ガチャ券」1枚のクーポンコード[表1: https://prtimes.jp/data/corp/149976/table/10_1_6b2f00b4ccd251860b342585afdb86a2.jpg ]

◆ARデジタルアクリルスタンドの取得方法・期限について[表2: https://prtimes.jp/data/corp/149976/table/10_2_936a56629e9b0970ceba9e9e1a3bc7e7.jpg ]

◆ゲームで使用できる「ガチャ券プレゼント」クーポンコードのご利用について[表3: https://prtimes.jp/data/corp/149976/table/10_3_b863d2b8aa606c8558c6cc612c32cffa.jpg ]

◆FanTopサイトでの販売商品

【商品概要2.】変身するARデジタルアクスタ+「ARデジタルスキルモーションカード」5種

FanTopサイトでしか手に入らないキャラクター5人「ルゥ」「グランヒルト」「アンジェリカ」「ディアナ」「セリア」は、変身するARデジタルアクスタとスキル動画がAR投影できる「ARデジタルスキルモーションカード」付きの豪華版!

ご購入はこちら :https://fantop.jp/titles/browndust2FanTopサイトの商品ページに遷移します

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/149976/table/10_4_1a22a6880edcc073979feaa95924e8eb.jpg ]

◆ARデジタルグッズについて

ARデジタルアクリルスタンドなどのARデジタルグッズは、FanTopアプリ内のAR機能を使用して、現実世界にアクリルスタンド・フィギュアを投影し、写真撮影をお楽しみいただけます。フィジカルなアクリルスタンド・フィギュアとは異なり、スマートフォン1台で簡単に持ち運べるため、映画館やライブ会場、さらには旅行先など、様々な場所でお気に入りのメンバーと一緒に撮影が可能です。

※ARデジタルアクリルスタンドなどのARデジタルグッズをお楽しみいただくには、FanTopアプリの会員登録(無料)が必要です 。アプリの推奨環境はこちら(https://support.fantop.jp/hc/ja/articles/4411863900057-%E6%8E%A8%E5%A5%A8%E7%92%B0%E5%A2%83%E3%82%92%E6%95%99%E3%81%88%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84?utm_campaign=2023_Twitter&utm_medium=referral&utm_source=Twitter)からご確認ください。

◆権利表記

(C) NEOWIZ & GAMFS N inc. All rights reserved.

◆FanTopについて

「FanTop」は、株式会社メディアドゥ(本社:東京都千代田区、代表取締役社長 CEO 藤田 恭嗣、以下「メディアドゥ」)が運営する資産的価値を持つNFTを活用したデジタルコンテンツを入手できるNFTサービスです。専用アプリを使うと、保有者限定の様々なコンテンツを楽しんだり、AR機能で現実の風景に配置したりと、実際のコレクション品のように収集・鑑賞を楽しむことができます。

FanTop WEBサイト https://fantop.jp/

FanTop アプリダウンロード https://lp.fantop.jp/app/appinfo/

◆本リリースに関するお問い合わせ先

本件に関するお問い合わせは、以下までお願いいたします。

FanTop事業本部 企画営業グループ

E-mail:fantop_kikakueigyo@mediado.jp