パーストワン株式会社、電気代削減シミュレーションサイト「eleco」をオープン

パーストワン株式会社

パーストワン株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役:元野 裕登、以下 パーストワン)は、昨今高まりを見せる電気代削減のニーズに応えるべく、電気代削減シミュレーションが可能なサイト「eleco(https://eleco.click/)」を開設いたしました。本サイトは、業務用空調設備の更新を検討されている方に向け、「ご使用中の機器」「設備の稼働時間」を入力するだけでどれだけ経費削減が見込まれるか確認することが可能です。また、リースを活用することで、経費削減分を毎月の支払料金として充てることができ、「実質無料」で空調設備の更新が可能な提案を行っております。

(C) Perst one Co., Ltd.

■「eleco」とは( URL:https://eleco.click/(https://eleco.click/))

昨今の物価高騰を受け、節電ニーズ*が急速に高まっています。一方で、地球温暖化の影響による夏季の気温上昇もあり、冷房使用を抑制することは健康リスクを増大させる可能性も孕んでいます。このような状況を踏まえ、「eleco」では、各企業の空調設備使用状況を元に、最適な更新方法をご提案します。これにより、快適な室内環境を維持しながら、電気料金の削減を実現します。

企業の電気料金において、空調設備が占める割合は半分以上*というデータもあり、節電は重要な経営課題です。パーストワンは、「eleco」を通じて、電気料金削減シミュレーションを提供し、企業の節電ニーズに応えます。

*エネワン電気「【2025年最新版】節電意識・節電行動に関する意識調査」

https://eneonedenki.net/news/3786

*経済産業省資源エネルギー庁調べ「事業者別夏季の電気使用の特徴」

https://www.meti.go.jp/press/2023/06/20230609003/20230609003-6.pdf

■ サイト画面

シミュレーション診断ツール

■パーストワンについて( URL:https://perst-one.com/(https://perst-one.com/))

パーストワンは、「付加価値の創出、常識の変革」を理念に掲げ、業界全体を変革するという目的のもと創業されました。1都3県を中心に全国で、業務用空調設備の販売・施工・保守をワンストップで対応しています。販売~保守まで自社で行っているのは業界の中でも珍しく、お客様のニーズに合わせて節電のご相談や補助金・助成金の申請サポートにも対応しております。

【パーストワン株式会社】

社名 :パーストワン株式会社

設立 :2013年12月27日

代表 :代表取締役 元野裕登

事業内容:業務用空調設備の販売・施工業務

資本金 :3,300万円(2025年5月現在)

所在地 :〒102-0083 東京都千代田区麹町3-2-6垣見麹町ビル4階