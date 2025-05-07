母の日にぴったり！ボイスで寄せ書き「voxletter」トレインジャック実施中！
株式会社ena partners
電車内の様子（中吊りワイドポスター）
電車内の様子（ドアステッカー）
電車内の様子（ドア横ポスター）
電車内の様子（連結面ポスター）
電車内の様子（まど上ポスター）
永久保存用MP3プレーヤー
株式会社ena partners（本社：東京都中央区、代表取締役 加藤玲那）は、2025年5月11日まで寄せボイスWebアプリ「voxletter」の車内広告によるトレインジャックを京急電鉄電車内にて実施しております。
電車内の様子（中吊りワイドポスター）
電車内の様子（ドアステッカー）
電車内の様子（ドア横ポスター）
電車内の様子（連結面ポスター）
電車内の様子（まど上ポスター）
永久保存用MP3プレーヤー
■掲出情報（トレインジャック）
期間： 2025年4月27日(日)～5月11日(日)
掲出路線： 京急線全線
■「voxletter」基本情報
タイトル：『voxletter』
価格：無料（一部有料）
公式サイト：https://www.voxletter.com
商標登録番号：2024-110863
特許出願番号：PCT/JP2024/044199