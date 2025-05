レムコ・エヴェネプールが築いた新しい歴史を記念する限定車「S-Works Tarmac SL8 LTD - Remco′s ‘Golden Season’」を発売

スペシャライズド・ジャパン合同会社

レムコ・エヴェネプールは2024年シーズン、世界最速の称号を勝ち取り、歴史的なシーズンを築き上げました。これを記念し、Made in Racingを象徴するS-WorksのTarmac SL8を、見る者の心を奪うゴールドで彩りました。世界限定272台のS-Works Tarmac SL8 LTD - Remco's ‘Golden Season’を、2025年5月7日(水)~11日(日)に抽選販売いたします。

レムコの偉業を支えた「すべてを征す一台」

2024年、レムコは世界最速の男であることを証明しました。ツール・ド・フランス初出場で表彰台と新人賞を手にし、2年連続のタイムトライアル世界チャンピオンに輝くだけでなく、その間に大きな勝利を掲げています。これらすべての栄光を支えたのは、スペシャライズド史上最速のS-Works Tarmac SL8でした。

Tarmac SL8は、空力性能、軽さ、ライドクオリティをこれまで不可能とされてきたレベルで達成。

わずか685グラムという超軽量のフレーム重量でありながら、距離40kmの走行で前作比16.6秒を短縮する圧倒的な空力性能を誇ります。それでいて、33%向上した重量剛性比は、縦方向のコンプライアンスを6%向上。スムースなライドを可能にしました。20年以上の開発を経て誕生した第8世代のSL8は、Tarmac史上最強かつ最速のレースバイクです。

‘Golden Season’ グラフィック

レムコが築いた新しい歴史とスペシャライズドの50周年を記念し、2025シーズンのSoudal Quick-Stepチームグラフィックである「Make the Break」モチーフを、ゴールドにアレンジ。カーボンベースに重ねられたゴールドのツートンが、波のようにシームレスに融合します。トップチューブにはRemcoのロゴとWolfpackのアイコンのほか、若き才能の驚異的な業績を称える白と金のバンドが施されています。

販売方法(抽選販売)

世界でたった272台、数量限定のS-Works Tarmac SL8 LTD - Remco's ‘Golden Season’は、全国のスペシャライズドストアおよび公式オンライストアで抽選販売されます。抽選申込みは、期間内に、店頭もしくは特設ページ記載のフォームからお申し込みください。

【抽選申込期間】

スペシャライズドストア:2025年5月7日(水) - 5月11日(日) 営業時間内

公式オンラインストア:2025年5月7日(水) 17:00 ~ 5月11日(日) 23:59

【抽選申込方法】

スペシャライズドストア:各店舗へお問い合わせください

公式オンラインストア:特設ページからお申し込みください

【当選発表】

2025年5月12日(月) 以降(当選者にのみご連絡)

【当選後の購入店舗】

抽選申込をされた、スペシャライズドストアもしくは公式オンラインストア

【当選後の商品お受け取り場所】

抽選申込をされたスペシャライズドストア

公式オンラインストアのクリック&コレクト対応店舗

公式オンラインストアのご自宅配送(Ship to Home)

●スペシャライズドストア一覧はこちら(https://specialized-store.jp/all-store-list/)

● 公式オンラインストアの配送に関してはこちら(https://www.specialized-onlinestore.jp/shop/pages/howtobuy.aspx)

● クリック&コレクト受取店舗の一覧はこちら(https://www.specialized-onlinestore.jp/shop/retailer/retailerlist.aspx)

ご注意事項

期間限定でスペシャライズド 新宿に実車を展示

特設ページ :https://www.specialized.com/jp/ja/tarmac-sl8-remco-golden-season-ltd- 公平な抽選を行うため、抽選申し込みは購入意思のあるご本人で、お一人様1回までとさせていただきます。- 当選後のキャンセルはできません。- 本商品は、特殊なペイントとなるため、塗装には個体差がございます。- 画像はイメージで実際の商品とは異なる場合がございます。- 台数限定のため、交換はいたしかねます。- 抽選申込は日本在住の方のみとさせていただきます。(The lottery entry is limited to residents of Japan only.)- Let's Ride!キャンペーン(https://www.specialized.com/jp/ja/lets-ride-campaign)は対象外となります。

実際のバイクがスペシャライズド 新宿にて展示されます。後世に歴史を記録する特別なグラフィックを、ぜひ店頭でお確かめください。

【展示期間】

2025年5月9日(金)~5月11日(日)の営業時間内

スペシャライズド 新宿 :https://specialized-store.jp/shinjuku/access/

商品詳細

商品名:S-Works Tarmac SL8 LTD - Remco's ‘Golden Season’

価格:\2,310,000 (税込)

カラー:‘Golden Season’

サイズ:49、52、54、56

URL:https://www.specialized.com/jp/ja/s-works-tarmac-sl8-ltd-remcos-golden-season/p/4293757

スペシャライズドについて

‘Golden Season’

アメリカのカリフォルニア州に本社を置くスポーツ自転車ブランド。

「Pedal the Planet Forward (ペダルを回して地球を前に進めよう)」を存在意義に掲げ、サイクリングを通して人々の健康や生活の質を向上させるとともに、環境や社会問題の改善を目指しています。

スペシャライズドは、より速く走りたいというライダーのニーズに応えるため、2013年には業界で初めて自社内に自転車専用の風洞実験施設Win Tunnel(ウィントンネル)を建設し、エアロダイナミクスを追求。ツール・ド・フランスなどのワールドツアーで勝利を量産するトップチームにバイクをはじめとする機材を提供しています。

特に『S-WORKS(エス・ワークス)』と呼ばれるハイエンドモデルは、プロフェッショナルが実際に使用する最高グレードの製品を意味し、多くの本格的なアマチュアライダーにも支持されています。

技術革新への飽くなき挑戦の姿勢は、「Innovate or Die(革新を、さもなくば死を)」という行動指針にも表れています。

またトップアスリート向けだけではなく世界各国で一般ユーザー向けの幅広いラインアップを展開し、マウンテンバイクやロードバイク、クロスバイク、キッズバイク、E-バイクなど、トッププロライダーが乗るバイクと同じ技術を活かしたモデルを販売しています。

【スペシャライズド・ジャパン】

公式サイト>https://www.specialized.com/jp/ja/

公式オンラインストア>https://www.specialized-onlinestore.jp/shop/default.aspx

公式インスタグラム>@specialized_japan

公式フェイスブック>https://www.facebook.com/specialized.japan/