and D. petit main（アンドディー. プティマイン）が、パパをメインとした【Dear Dad！親愛なるパパへ】フォトコンテストを開催。

株式会社ナルミヤ・インターナショナル

株式会社ナルミヤ・インターナショナル（東京都港区芝公園2-4-1、代表取締役執行役員社長： 國京 紘宇）のブランド「and D. petit main（アンドディー. プティマイン）」が、初めてのフォトコンテストを公式インスタグラム（@petitmainandd._official）にて開催いたします。

応募の対象となる写真は、パパと一緒に写った写真すべてとし、顔出しの有無に関わらずご応募が可能です。

パパとお子さまをはじめ、ご家族のふれあいの写真を募集しています。

入賞者には、同社が展開するキッズフォトスタジオ「LOVST PHOTO STUDIO ラブストフォトスタジオ(https://www.narumiya-online.jp/shop/brand/92/)」の撮影プランをプレゼント。

概要

■開催期間：5月2日（金）～5月18日（日）

■入賞発表：6月3日（火）

※多少前後する可能性がございます。

■対象となる写真：パパと一緒に写った写真すべて

※期間外に投稿した写真に、メンションとハッシュタグをつけてもOKです。

※お顔出ししていないお写真でもご応募可能です。

キャンペーン参加方法

1.and D. petit main公式アカウント「@petitmainandd._official(https://www.instagram.com/petitmainandd._official/)」をフォロー

2.and Dアカウントをメンションして投稿＋ハッシュタグ「#アンドディーフォトコン 」 をつけて投稿

3.受賞された方にはDMで連絡いたします。

※アカウントを非公開設定にされている方は、応募対象外になりますのでご注意下さい。

※ハッシュタグ「 #アンドディーフォトコン 」がついた投稿に限りコンテストの応募とさせていただきます。

※過去投稿した写真にハッシュタグをつけ加えてもコンテストの対象となります。

※当選の方へのご連絡は、「@petitmainandd._official(https://www.instagram.com/petitmainandd._official/)」より行います。偽アカウントにご注意くださいませ。

賞

１.LOVST賞 2名

（LOVST 30,000円相当の撮影プランプレゼント）

２.and Dad.賞

（親子リンクアイテムプレゼント）

３.パパ大好き賞 5名

（LOVST 5,000円相当の撮影プランプレゼント）

ご応募いただいたお写真は、受賞の有無に関わらずナルミヤオンライン特集ページ、またはand D.公式インスタグラムのストーリーズにてご紹介させていただく場合がございます。



ぜひご家族みなさまの思い出の瞬間をご応募ください。

and D. petit main アンドディー. プティマイン

Daily （日々の） Dear （大事な ）Dad （パパ）

デイリーウエアを、大事な子どもと、パパにも！

カジュアルで動きやすく着やすい、パパもお揃いで着たくなるくらいファッショナブル。デイリー使いできるロープライスアイテムを提案します。

対象： 3歳-12歳 Girls・Boys / 90-150cm | 大人 / M（ワンサイズ）

Instagram 公式アカウント「@petitmainandd._official(https://www.instagram.com/petitmainandd._official/)」

https://www.instagram.com/petitmainandd._official/

公式オンラインショップ「ナルミヤオンライン」

https://www.narumiya-online.jp/shop/brand/49/?utm_source=PRtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=andd_20250504(https://www.narumiya-online.jp/shop/brand/49/?utm_source=PRtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=andd_20250504)

LOVST PHOTO STUDIO ラブストフォトスタジオ

「LOVST PHOTO STUDIO ラブストフォトスタジオ」は、ナルミヤ・インターナショナルが展開するフォトスタジオです。

七五三・誕生日・入園入学・卒園卒業などの大切な記念日に、今しか残せない瞬間の愛おしさを切り取ります。

フォトスタジオのために制作したナルミヤのオリジナルドレスや着物を多数用意し、”新感覚の写真撮影”をご提供します。

Instagram 公式アカウント「@lovstphotostudio(https://www.instagram.com/lovstphotostudio/)」

https://www.instagram.com/lovstphotostudio/

公式オンラインショップ「ナルミヤオンライン」

https://www.narumiya-online.jp/shop/brand/92/?utm_source=PRtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=andd_20250504(https://www.narumiya-online.jp/shop/brand/92/?utm_source=PRtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=andd_20250504)

株式会社 ナルミヤ・インターナショナル

株式会社 ナルミヤ・インターナショナル（本社：東京都港区芝公園／代表取締役執行役員社長 國京紘宇）は、新生児・ベビー・キッズからジュニアまで、「プティマイン」「ラブトキシック」「メゾ ピアノ」など販売チャネル・テイストの異なる26のブランドを展開し、国内最大手の子ども服メーカーとして、高品質な最新キッズファッションを提供しています。



■OFFICIAL ONLINE STORE「ナルミヤオンライン」

http://www.narumiya-online.jp/webshop/?from=PR



■お問い合わせ

https://www.narumiya-online.jp/shop/contact/contact.aspx