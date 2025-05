=LOVE 過去最多となる約9万人を動員した＝LOVE ARENA TOUR 2025「～Timeless Tales～」。ファイナル公演を東京都・国立代々木競技場 第一体育館で開催！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

2月26日(水)に18thシングル『とくべチュ、して/恋人以上、好き未満』を発売し、デビューシングルから「18作連続オリコン週間シングルランキングTOP10入り」の快挙を達成。また『とくべチュ、して』のMusic Videoが公開から自身過去最速となる45日で再生回数1,000万回突破し、さらにストリーミング累計は1,800万回、TikTokの総再生回数も4.3億回再生を突破するなど、勢いが止まらない指原莉乃プロデュースによるアイドルグループ=LOVE(イコールラブ)。

5月5日(月・祝)、5月6日(火・休) の2日間にわたり、東京都・国立代々木競技場 第一体育館にて約2.2万人を動員して=LOVE ARENA TOUR 2025「~Timeless Tales~」の東京公演が開催され、本日、5月6日(火・休)にはツアーファイナル公演を迎えた。

2月に埼玉県・さいたまスーパーアリーナでスタートした=LOVE ARENA TOUR 2025「~Timeless Tales~」は、全国5都市をめぐり、過去最多となる約9万人を動員した大規模なアリーナツアーとなった。

<5月6日(火・休) 公演ライブレポート>

今回のツアーコンセプトは、AIが発達した近未来が舞台。人々が忘れてしまった“感動”を思い起こすエンタテインメントの象徴としてフィーチャーされたのが=LOVEのライブだ。公演の幕開けを飾ったのは、2月に発売された最新シングルの表題曲『とくべチュ、して』。鮮やかな赤色の衣装を身にまとった=LOVEは、王道のアイドルナンバーであるラブソングをキュートに響かせる。アリーナのところどころに登場したメンバーたちはセンターステージに集合すると、続く『Want you!Want you!』で会場後方のサブステージへ。ジャボン玉が舞う中で笑顔をきらめかせた。

次のブロックでは黒を基調とした大人びた衣装でパフォーマンスが進行。=LOVEは上昇するセットの上でマイクスタンドを片手に『呪って呪って』を歌唱し、『手遅れcaution』では情熱的な歌とダンスを届けた。また彼女たちは『ラブクリエイト』が始まると、ムービングステージに乗ってスタンド席の近くで歌唱。『Oh!Darling』でタオルを振り回したり、猫耳やサングラスなどのアイテムを身に着けながら『Junkies』を歌ったりとにぎやかなライブを展開し、会場全体の熱気を引き上げた。

続いて白の衣装に着替えた=LOVEはダンストラックを挟み、『いらない ツインテール』『CAMEO』を凛々しい表情でパフォーマンス。ライブ後半には『あの子コンプレックス』『この空がトリガー』などの楽曲が続き、観客が叫ぶコールにも力が入る。『青春”サブリミナル”』ではメンバーが客席にマイクを向け、盛大なシンガロングによって特別な一体感が場内に充満した。次に『絶対アイドル辞めないで』を伸びやかに響かせ、アイドルならではのきらめきをステージ上で放った=LOVE。リーダー山本杏奈がファンへの感謝の言葉を口にしたのち、彼女たちは『とくべチュ、して』を再び披露し、きらびやかな紙吹雪が舞う中でライブ本編を締めくくった。

ここまで充実のライブを展開してきた=LOVEだが、アンコールからは生バンドをバックにしたパフォーマンスを披露し、観客の満足度をより一層高めていく。『恋人以上、好き未満』『ナツマトペ』『夏祭り恋慕う』など5曲が躍動感と迫力をたたえて届けられた。会場の盛り上がりが加速していく中、その後のMCでは=LOVE ARENA TOUR 2025「~Timeless Tales~」が完売した公演も出る大盛況のツアーとなったことを受け、7月12日、13日に東京都・有明アリーナで追加公演が行われることが明らかに。そしてラストナンバーとして『探せ ダイヤモンドリリー』が披露されると、場内のボルテージが最高潮に達した。

ここでライブが終幕するかと思いきや、=LOVEは観客の声に応えて再びステージに現れ、この日3度目の『とくべチュ、して』を歌唱。このダブルアンコールのパフォーマンスではスマートフォンでの撮影が可能になり、メンバーは客席に向けて笑顔を振りまいて広い会場を幸福感でいっぱいにした。

★5月6日(火・休) =LOVE ARENA TOUR 2025 「~Timeless Tales~」 @東京都・国立競技場 第一体育館

<セットリスト>

M1. とくべチュ、して

M2. Want you!Want you!

M3. ウィークエンドシトロン

M4. 仲直りシュークリーム

M5. ヒロインズ

M6. 呪って呪って

M7. 手遅れcaution

M8. ラブクリエイト

M9. Oh!Darling

M10. Junkies

M11. いらない ツインテール

M12. CAMEO

M13. あの子コンプレックス

M14. この空がトリガー

M15. 超特急逃走中

M16. 君の第3ボタン

M17. 青春”サブリミナル”

M18. 絶対アイドル辞めないで

-MC-

M19. とくべチュ、して

【ENCORE】

EN1. 恋人以上、好き未満

EN2. ナツマトぺ

EN3. 海とレモンティー

EN4. 夏祭り恋慕う

EN5. だからとて

-MC-

EN6. 探せ ダイヤモンドリリー

【W ENCORE】

EN7. とくべチュ、して

【コンサート情報】

=LOVE ARENA TOUR 2025「~Timeless Tales~」追加公演開催決定!!

【日程/会場】

2025年7月12日(土)、7月13日(日) 東京都・有明アリーナ

【リリース情報】

18thシングル『とくべチュ、して/恋人以上、好き未満』 好評発売中

https://equal-love.jp/news/detail/9593

■楽曲配信はこちら

https://equallove.lnk.to/tokubechu_koisuki

■『とくべチュ、して』Music Video

https://youtu.be/F3P8vcZkIh4

『とくべチュ、して』

作詞:指原莉乃

作曲:浦島健太、菊池博人

編曲:菊池博人

Sound Director:矢山貴之(Sony Music)

Recorded by Sony Music Studios Tokyo

[MUSIC VIDEO]

Director:新宮良平 (BABEL LABEL)

Choreographer:SACO MAKITA

★映像商品「=LOVE 7th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」

2025年5月21日(水)発売

https://equal-love.jp/news/detail/9622

【プロフィール】

<=LOVE Profile>

指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ。2017年9月6日、ソニーミュージックより1stシングル『=LOVE』でメジャーデビュー。これまでに18作のシングルをリリースし、すべてオリコン週間シングルランキング トップ10入りを果たしている。(6thシングル『ズルいよ ズルいね』、8thシングル『青春”サブリミナル”』、12thシングル『Be Selfish』、14thシングル『ナツマトぺ』、15thシングル『ラストノートしか知らない』は初登場1位を獲得。2021年5月にリリースしたファーストアルバム『全部、内緒。』でもオリコン週間アルバムランキング初登場1位を獲得。)

2024年2月~4月にかけて、自身初となるアリーナツアー『=LOVEアリーナツアー2024「Tell me what's more than "LOVE"」』 (全4会場8公演)を開催し、約5万人を動員し大盛況を収める。

9月7日・9月8日には、神奈川県・Kアリーナ横浜にて、=LOVE史上最大規模となる=LOVE 7周年コンサート『=LOVE 7th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT』を開催し、2日間で約3.6万人を動員した。2月26日に通算18枚目となるシングル『とくべチュ、して/恋人以上、好き未満』を発売し、オリコン 週間シングルランキング、Billboard JAPAN Top Singles Salesともに自己最高初週売上を更新。ストリーミング累計は1,800万回、TikTokの総再生回数も4.3億回再生を突破するなど、現在話題沸騰中。=LOVEという名前には、「アイドルとはファンに愛されなければいけない。そしてアイドルという仕事も自分が愛さなければいけない。」という指原莉乃の想いが詰まっている。

