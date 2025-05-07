アニメ「文豪ストレイドッグス」プリズムビジュアルコレクションの受注を開始しました！

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株式会社アズメーカー

株式会社アズメーカーは通販サイト「きゃらON！」にてアニメ「文豪ストレイドッグス」の新商品を受注開始いたしました。


▼プリズムビジュアルコレクション 全6種


■ブラインド仕様


■サイズ：約70×130mm　　


■両面デザイン


■素材：ホログラムPET




(C)朝霧カフカ・春河35/ＫＡＤＯＫＡＷＡ/文豪ストレイドッグス製作委員会






■「きゃらON！」とは


男性向けから女性向けまで、約5000種類のアニメグッズを取り扱っております。


「今欲しい商品がここにある！！」


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