手越祐也配信リリース決定！SINGLES BEST＋DAY1&DAY2&VR MODE一挙配信！

写真拡大 (全7枚)

株式会社フォーライフミュージックエンタテイメント


5/4手越祐也 シンフォニックコンサート2025（東京オペラシティコンサートホール）のステージ上にて5/14（水）に同日フィジカルリリースされる「手越祐也 SINGLES BEST」の配信に加えて「手越祐也 LIVE TOUR 2024 OVER YOU -DAY1-」「手越祐也 LIVE TOUR 2024 OVER YOU -DAY2-」の2タイトル、合計3タイトルの一挙配信リリースが発表となった。更にVR MODEでは「手越祐也 LIVE TOUR 2024 OVER YOU（2024.10.16 KT Zepp Yokohama公演、2024.12.19 Zepp Haneda公演）」オンデマンド配信リリースされる。初日のKT Zepp Yokohama公演はVR初だしのステージとなり、新鮮なパフォーマンスが光る初日公演とツアーが進むにつれて成熟したセミファイナル公演それぞれのステージを180°3D立体視で見ることが出来る。


SINGLES BESTに加えて昨年のOVER YOUツアーを配信音源＆VR MODEでも楽しめる内容となっておりCD＆Blu-ray＆DVDと共に配信リリースでも手越祐也のパフォーマンスを楽しめる豪華な内容となっている。




＜配信リリース情報＞


5月14日（水）Digital Release


「手越祐也 SINGLES BEST」







０１：シナモン


０２：ARE U READY


０３：LUV ME, LUV ME


０４：ウインク


０５：ONE LIFE


０６：モガケ！


０７：MAZE WORLD


０８：OVER YOU（feat.マイキ）


０９：HOTEL


１０：Comfort Zone


１１：SUPER SESSION


１２：アダルトブルー


１３：Flash back


１４：Never-ending


１５：ヒラヒラ


１６：ばいぶれーしょん


１７：wake me up




「手越祐也 LIVE TOUR 2024 OVER YOU -DAY1-」







０１：OVER YOU (feat. マイキ)


０２：モガケ！


０３：七色エール


０４：ARE U READY


０５：Snow White


０６：face to face


０７：everlasting


０８：ごみ箱


０９：Peaceful for you


１０：BAND＆DANCER scene


１１：アダルトブルー


１２：ウインク


１３：ドラキュラ


１４：Addict


１５：Flash back


１６：Lovin' U


１７：Ready Steady


１８：My Own Beat


１９：シナモン


２０：HONEYYY


２１：SUPER SESSION


２２：ONE LIFE




「手越祐也 LIVE TOUR 2024 OVER YOU -DAY2-」







０１：wake me up


０２：アダルトブルー


０３：My Own Beat


０４：LUV ME, LUV ME


０５：ラヴァゲラ


０６：御どれ踊れや⼰が苑


０７：サイダー


０８：プラトニック


０９：Encore


１０：Lover


１１：BAND＆DANCER scene


１２：Venus Symphony


１３：Comfort Zone


１４：Come Back To Me


１５：MAZE WORLD


１６：MAKE ME ALIVE


１７：Flash back


１８：LOVE SENSATION


１９：I'm coming


２０：Gluttony


２１：everlasting


２２：この手とその手


２３：プロポーズ


２４：OVER YOU（feat.マイキ）




「手越祐也 LIVE TOUR 2024 OVER YOU in KT Zepp Yokohama（2024年10月16日公演）」


【販売金額】 \3,000（税込）


【視聴期間】 初回視聴から30日間


【配信視聴】VR MODE（https://vrmode.jp）




「手越祐也 LIVE TOUR 2024 OVER YOU in Zepp Haneda（2024年12月19日公演）」


【販売金額】 \3,000（税込）


【視聴期間】 初回視聴から30日間


【配信視聴】VR MODE（https://vrmode.jp）




＜新譜アルバム情報＞


発売日：2025年5月14日（水）


手越祐也 SINGLES BEST



▼３形態でのリリース


１. BEST ALBUM + 本人コーラス入りカラオケ（CD：2枚組）+ Blu-ray付


ライブ映像（Blu-ray）＋本人と歌える本人コーラス入りカラオケCD＋BOXケース付の豪華盤


LIVE TOUR 2024 OVER YOUのツアーファイナルライブ映像＋メイキングフル収録のBlu-ray付


・2CD（ベスト盤1枚+ベストカラオケ盤1枚）＋Blu-ray＝合計3枚組／\11,000（税込）FLCF-4538








２. BEST ALBUM（CD：1枚）+ DVD付


LIVE TOUR 2024 OVER YOUのツアーファイナルライブ映像＋メイキング最終日収録のDVD付


・CD（ベスト盤1枚）＋DVD＝合計2枚組／\8,800（税込）FLCF-4539








３. BEST ALBUM（CD：1枚）


・CD（ベスト盤1枚）＝合計1枚／\3,300（税込）FLCF-4540







各CDショップ別オリジナル特典など詳しくは下記をご覧ください


フォーライフ ミュージックエンタテイメント


＜2CD＋Blu-ray付＞


http://www.forlife.co.jp/disco/flcf4538/



＜CD＋DVD付＞


http://www.forlife.co.jp/disco/flcf4539/



＜CD＞


http://www.forlife.co.jp/disco/flcf4540/




＜CD共通収録内容＞


01：シナモン


02：ARE U READY


03：LUV ME, LUV ME


04：ウインク


05：ONE LIFE


06：モガケ！


07：MAZE WORLD


08：OVER YOU（feat.マイキ）


09：HOTEL


10：Comfort Zone


11：SUPER SESSION　※アルバム初収録


12：アダルトブルー


13：Flash back　※アルバム初収録


14：Never-ending　※新曲


15：ヒラヒラ　※新曲


16：ばいぶれーしょん　※新曲


17：wake me up ※初音源化


合計：17曲




＜Blu-ray&DVD 共通収録内容＞


手越祐也 LIVE TOUR 2024 OVER YOU


2024.12.20 Zepp Haneda


～Opening～


01：wake me up


02：アダルトブルー


03：My Own Beat


MC1


04：LUV ME, LUV ME


05：ラヴァゲラ


06：御どれ踊れや⼰が苑


07：サイダー


08：プラトニック


09：Encore


10：Lover


MC2


BAND＆DANCER scene


11：Venus Symphony


12：Comfort Zone


13：Come Back To Me


14：MAZE WORLD


15：MAKE ME ALIVE


16：Flash back


17：LOVE SENSATION


18：I'm coming


19：Gluttony


～Encore～


20：everlasting


21：この手とその手


22：プロポーズ


MC3


23：OVER YOU（feat.マイキ）


～Ending～




＜Blu-ray/Behind The Scenes＞


01：Rehearsal


02：2024.10.16 KT Zepp Yokohama


03：2024.10.17 KT Zepp Yokohama


04：2024.10.31 Zepp Nagoya


05：2024.11.01 Zepp Nagoya


06：2024.11.07 Zepp Fukuoka


07：2024.11.08 Zepp Fukuoka


08：2024.11.23 SENDAI GIGS


09：2024.11.24 SENDAI GIGS


10：2024.12.01 Zepp Osaka Bayside


11：2024.12.02 Zepp Osaka Bayside


12：2024.12.14 Zepp Sapporo


13：2024.12.19 Zepp Haneda


14：2024.12.20 Zepp Haneda



＜DVD/ Behind The Scenes＞


2024.12.20 Zepp Haneda





＜ツアースケジュール＞


手越祐也 LIVE TOUR 2025 NEVER END


5月20日(火) KT Zepp Yokohama【神奈川】


5月21日(水) KT Zepp Yokohama【神奈川】


6月4日(水) Zepp Namba【大阪】


6月5日(木) Zepp Namba【大阪】


6月21日(土) 仙台GIGS【宮城】


6月22日(日) 仙台GIGS【宮城】


6月26日(木) COMTEC PORTBASE【愛知】


6月27日(金) COMTEC PORTBASE【愛知】


7月9日(水) Zepp DiverCity【東京】


7月10日(木) Zepp DiverCity【東京】


7月22日(火) Zepp Fukuoka【福岡】


7月23日(水) Zepp Fukuoka【福岡】


8月5日(火) Zepp Sapporo【北海道】


8月6日(水) Zepp Sapporo【北海道】


8月29日(金) NHK大阪ホール【大阪】


9月4日(木) 岡谷鋼機名古屋公会堂【愛知】


9月15日(月・祝) 立川ステージガーデン【東京】※2公演



詳しくはこちらをご覧ください


https://yuyategoshi.com/feature/tegoshi_tour_2025?_normalbrowse_=1



＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊


【手越祐也（てごし・ゆうや）】


1987 年 11 月 11 日生まれ


神奈川県横浜市出身



2021年7月からは6ヶ月連続新曲配信などアーティストとして精力的に活動


7/7　 1st Digital Single 「シナモン」


8/18　 2nd Digital Single 「ARE U READY」


9/22　 3rd Digital Single 「LUV ME, LUV ME」


10/13　4th Digital Single 「ウインク」


11/24　5th Digital Single 「ONE LIFE」


12/15　6th Digital Single 「モガケ！」


2021年9月にソロとして初の東名阪ツアー「手越祐也 LIVE TOUR 2021【ARE YOU READY？】をスタート


2021年12月22日1stソロアルバム「NEW FRONTIER」リリース


2022年1月には全国ツアー「手越祐也 LIVE TOUR 2022 NEW FRONTIER」のべ8ヶ所14公演を実施


2022年5月11日、12日「スぺプラ手越FES.2022」パシフィコ横浜にて開催


4/30 7th Digital Single「MAZE WORLD」


7/7　 8th Digital Single「OVER YOU (feat. マイキ)」


8/31　9th Digital Single「HOTEL」


9/3　 MAKE A MONOGATARI 2022 出演


9/7　 Blu-ray＆DVD　手越祐也 LIVE TOUR 2022 「NEW FRONTIER」週間チャート1位


9/29　Novelbright presents KICK THE AGE TOUR vol.2（Zepp Osaka Bayside）出演


10/5　1st Mini Album「Music Connect」リリース


10/9　長岡米百俵フェス2022（東山ファミリーランド）出演


10/12より『手越祐也LIVE TOUR 2022「Music Connect」』7か所12公演を実施


10/22　タイ・ジャパン アイコニック ミュージックフェス2022（ICONSIAM）出演


10/26より　スペースシャワーTV「スぺプラ手越～Music Connect～シーズン２」スタート


2023年


3/15　Blu-ray＆DVD　手越祐也 LIVE TOUR 2022 「Music Connect」リリース


3/29　10th Digital Single「Comfort Zone」リリース


4/5　2nd ソロアルバム「CHECKMATE」リリース


4/12より『手越祐也LIVE TOUR 2023「CHECKMATE」』5か所11公演を実施


5/4　手越祐也 Symphonic Concert 2023 Vol.1開催（東京オペラシティコンサートホール）


7/7　11th Digital Single「SUPER SESSION」リリース


7/15　JOIN ALIVE出演


8/12　手越祐也 Symphonic Concert 2023 Vol.2開催（東京オペラシティコンサートホール）


8/31～9/27　2ペプラ手越-TWO MAN ZEPP TOUR-　3ヶ所6公演実施


10/14　 MAKE A MONOGATARI 2023 出演


10/25　 Blu-ray＆DVD手越祐也 LIVE TOUR 2023 「CHECKMATE」リリース


11/4　12th Digital Single「アダルトブルー」リリース


11/11　手越祐也 BIRTHDAY LIVE 2023開催（Billboard Live YOKOHAMA）


2024年


1/24　2nd Mini Album「絆 -KIZUNA-」リリース


2/1より『手越祐也 LIVE TOUR 2024 絆 -KIZUNA-』 5か所10公演を実施


5/4　手越祐也 Symphonic Concert 2023 Vol.3開催（東京オペラシティコンサートホール）


5/11 手越祐也 Symphonic Concert 2023 Vol.3開催（京都コンサートホール）


6/19 Blu-ray&DVD手越祐也LIVE TOUR 2024 「絆 -KIZUNA-」 リリース


6/19 Digital　手越祐也LIVE TOUR 2024 「絆 -KIZUNA-」ライブ音源配信リリース


6/24より『スペプラ手越LIVE ～Music Concept～』 3か所6公演実施


9/6 黒フェス出演


9/8 TOMAKOMAI MIRAI FEST2024出演


10/13 日本テレビ「世界の果てまでイッテQ！」出演


10/16より『手越祐也 LIVE TOUR 2024 OVER YOU』7か所14公演を実施


11/11 13th Digital Single「Flash back」リリース　日本テレビ系「DayDay.」12月エンディングテーマ


＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊