手越祐也配信リリース決定！SINGLES BEST＋DAY1&DAY2&VR MODE一挙配信！

5/4手越祐也 シンフォニックコンサート2025(東京オペラシティコンサートホール)のステージ上にて5/14(水)に同日フィジカルリリースされる「手越祐也 SINGLES BEST」の配信に加えて「手越祐也 LIVE TOUR 2024 OVER YOU -DAY1-」「手越祐也 LIVE TOUR 2024 OVER YOU -DAY2-」の2タイトル、合計3タイトルの一挙配信リリースが発表となった。更にVR MODEでは「手越祐也 LIVE TOUR 2024 OVER YOU(2024.10.16 KT Zepp Yokohama公演、2024.12.19 Zepp Haneda公演)」オンデマンド配信リリースされる。初日のKT Zepp Yokohama公演はVR初だしのステージとなり、新鮮なパフォーマンスが光る初日公演とツアーが進むにつれて成熟したセミファイナル公演それぞれのステージを180°3D立体視で見ることが出来る。

SINGLES BESTに加えて昨年のOVER YOUツアーを配信音源&VR MODEでも楽しめる内容となっておりCD&Blu-ray&DVDと共に配信リリースでも手越祐也のパフォーマンスを楽しめる豪華な内容となっている。

<配信リリース情報>

5月14日(水)Digital Release

「手越祐也 SINGLES BEST」

01:シナモン

02:ARE U READY

03:LUV ME, LUV ME

04:ウインク

05:ONE LIFE

06:モガケ!

07:MAZE WORLD

08:OVER YOU(feat.マイキ)

09:HOTEL

10:Comfort Zone

11:SUPER SESSION

12:アダルトブルー

13:Flash back

14:Never-ending

15:ヒラヒラ

16:ばいぶれーしょん

17:wake me up

「手越祐也 LIVE TOUR 2024 OVER YOU -DAY1-」

01:OVER YOU (feat. マイキ)

02:モガケ!

03:七色エール

04:ARE U READY

05:Snow White

06:face to face

07:everlasting

08:ごみ箱

09:Peaceful for you

10:BAND&DANCER scene

11:アダルトブルー

12:ウインク

13:ドラキュラ

14:Addict

15:Flash back

16:Lovin' U

17:Ready Steady

18:My Own Beat

19:シナモン

20:HONEYYY

21:SUPER SESSION

22:ONE LIFE

「手越祐也 LIVE TOUR 2024 OVER YOU -DAY2-」

01:wake me up

02:アダルトブルー

03:My Own Beat

04:LUV ME, LUV ME

05:ラヴァゲラ

06:御どれ踊れや⼰が苑

07:サイダー

08:プラトニック

09:Encore

10:Lover

11:BAND&DANCER scene

12:Venus Symphony

13:Comfort Zone

14:Come Back To Me

15:MAZE WORLD

16:MAKE ME ALIVE

17:Flash back

18:LOVE SENSATION

19:I'm coming

20:Gluttony

21:everlasting

22:この手とその手

23:プロポーズ

24:OVER YOU(feat.マイキ)

「手越祐也 LIVE TOUR 2024 OVER YOU in KT Zepp Yokohama(2024年10月16日公演)」

【販売金額】 \3,000(税込)

【視聴期間】 初回視聴から30日間

【配信視聴】VR MODE(https://vrmode.jp)

「手越祐也 LIVE TOUR 2024 OVER YOU in Zepp Haneda(2024年12月19日公演)」

【販売金額】 \3,000(税込)

【視聴期間】 初回視聴から30日間

【配信視聴】VR MODE(https://vrmode.jp)

<新譜アルバム情報>

発売日:2025年5月14日(水)

手越祐也 SINGLES BEST

▼3形態でのリリース

1. BEST ALBUM + 本人コーラス入りカラオケ(CD:2枚組)+ Blu-ray付

ライブ映像(Blu-ray)+本人と歌える本人コーラス入りカラオケCD+BOXケース付の豪華盤

LIVE TOUR 2024 OVER YOUのツアーファイナルライブ映像+メイキングフル収録のBlu-ray付

・2CD(ベスト盤1枚+ベストカラオケ盤1枚)+Blu-ray=合計3枚組/\11,000(税込)FLCF-4538

2. BEST ALBUM(CD:1枚)+ DVD付

LIVE TOUR 2024 OVER YOUのツアーファイナルライブ映像+メイキング最終日収録のDVD付

・CD(ベスト盤1枚)+DVD=合計2枚組/\8,800(税込)FLCF-4539

3. BEST ALBUM(CD:1枚)

・CD(ベスト盤1枚)=合計1枚/\3,300(税込)FLCF-4540

各CDショップ別オリジナル特典など詳しくは下記をご覧ください

フォーライフ ミュージックエンタテイメント

<2CD+Blu-ray付>

http://www.forlife.co.jp/disco/flcf4538/

<CD+DVD付>

http://www.forlife.co.jp/disco/flcf4539/

<CD>

http://www.forlife.co.jp/disco/flcf4540/

<CD共通収録内容>

01:シナモン

02:ARE U READY

03:LUV ME, LUV ME

04:ウインク

05:ONE LIFE

06:モガケ!

07:MAZE WORLD

08:OVER YOU(feat.マイキ)

09:HOTEL

10:Comfort Zone

11:SUPER SESSION ※アルバム初収録

12:アダルトブルー

13:Flash back ※アルバム初収録

14:Never-ending ※新曲

15:ヒラヒラ ※新曲

16:ばいぶれーしょん ※新曲

17:wake me up ※初音源化

合計:17曲

<Blu-ray&DVD 共通収録内容>

手越祐也 LIVE TOUR 2024 OVER YOU

2024.12.20 Zepp Haneda

~Opening~

01:wake me up

02:アダルトブルー

03:My Own Beat

MC1

04:LUV ME, LUV ME

05:ラヴァゲラ

06:御どれ踊れや⼰が苑

07:サイダー

08:プラトニック

09:Encore

10:Lover

MC2

BAND&DANCER scene

11:Venus Symphony

12:Comfort Zone

13:Come Back To Me

14:MAZE WORLD

15:MAKE ME ALIVE

16:Flash back

17:LOVE SENSATION

18:I'm coming

19:Gluttony

~Encore~

20:everlasting

21:この手とその手

22:プロポーズ

MC3

23:OVER YOU(feat.マイキ)

~Ending~

<Blu-ray/Behind The Scenes>

01:Rehearsal

02:2024.10.16 KT Zepp Yokohama

03:2024.10.17 KT Zepp Yokohama

04:2024.10.31 Zepp Nagoya

05:2024.11.01 Zepp Nagoya

06:2024.11.07 Zepp Fukuoka

07:2024.11.08 Zepp Fukuoka

08:2024.11.23 SENDAI GIGS

09:2024.11.24 SENDAI GIGS

10:2024.12.01 Zepp Osaka Bayside

11:2024.12.02 Zepp Osaka Bayside

12:2024.12.14 Zepp Sapporo

13:2024.12.19 Zepp Haneda

14:2024.12.20 Zepp Haneda

<DVD/ Behind The Scenes>

2024.12.20 Zepp Haneda

<ツアースケジュール>

手越祐也 LIVE TOUR 2025 NEVER END

5月20日(火) KT Zepp Yokohama【神奈川】

5月21日(水) KT Zepp Yokohama【神奈川】

6月4日(水) Zepp Namba【大阪】

6月5日(木) Zepp Namba【大阪】

6月21日(土) 仙台GIGS【宮城】

6月22日(日) 仙台GIGS【宮城】

6月26日(木) COMTEC PORTBASE【愛知】

6月27日(金) COMTEC PORTBASE【愛知】

7月9日(水) Zepp DiverCity【東京】

7月10日(木) Zepp DiverCity【東京】

7月22日(火) Zepp Fukuoka【福岡】

7月23日(水) Zepp Fukuoka【福岡】

8月5日(火) Zepp Sapporo【北海道】

8月6日(水) Zepp Sapporo【北海道】

8月29日(金) NHK大阪ホール【大阪】

9月4日(木) 岡谷鋼機名古屋公会堂【愛知】

9月15日(月・祝) 立川ステージガーデン【東京】※2公演

詳しくはこちらをご覧ください

https://yuyategoshi.com/feature/tegoshi_tour_2025?_normalbrowse_=1

【手越祐也(てごし・ゆうや)】

1987 年 11 月 11 日生まれ

神奈川県横浜市出身

2021年7月からは6ヶ月連続新曲配信などアーティストとして精力的に活動

7/7 1st Digital Single 「シナモン」

8/18 2nd Digital Single 「ARE U READY」

9/22 3rd Digital Single 「LUV ME, LUV ME」

10/13 4th Digital Single 「ウインク」

11/24 5th Digital Single 「ONE LIFE」

12/15 6th Digital Single 「モガケ!」

2021年9月にソロとして初の東名阪ツアー「手越祐也 LIVE TOUR 2021【ARE YOU READY?】をスタート

2021年12月22日1stソロアルバム「NEW FRONTIER」リリース

2022年1月には全国ツアー「手越祐也 LIVE TOUR 2022 NEW FRONTIER」のべ8ヶ所14公演を実施

2022年5月11日、12日「スぺプラ手越FES.2022」パシフィコ横浜にて開催

4/30 7th Digital Single「MAZE WORLD」

7/7 8th Digital Single「OVER YOU (feat. マイキ)」

8/31 9th Digital Single「HOTEL」

9/3 MAKE A MONOGATARI 2022 出演

9/7 Blu-ray&DVD 手越祐也 LIVE TOUR 2022 「NEW FRONTIER」週間チャート1位

9/29 Novelbright presents KICK THE AGE TOUR vol.2(Zepp Osaka Bayside)出演

10/5 1st Mini Album「Music Connect」リリース

10/9 長岡米百俵フェス2022(東山ファミリーランド)出演

10/12より『手越祐也LIVE TOUR 2022「Music Connect」』7か所12公演を実施

10/22 タイ・ジャパン アイコニック ミュージックフェス2022(ICONSIAM)出演

10/26より スペースシャワーTV「スぺプラ手越~Music Connect~シーズン2」スタート

2023年

3/15 Blu-ray&DVD 手越祐也 LIVE TOUR 2022 「Music Connect」リリース

3/29 10th Digital Single「Comfort Zone」リリース

4/5 2nd ソロアルバム「CHECKMATE」リリース

4/12より『手越祐也LIVE TOUR 2023「CHECKMATE」』5か所11公演を実施

5/4 手越祐也 Symphonic Concert 2023 Vol.1開催(東京オペラシティコンサートホール)

7/7 11th Digital Single「SUPER SESSION」リリース

7/15 JOIN ALIVE出演

8/12 手越祐也 Symphonic Concert 2023 Vol.2開催(東京オペラシティコンサートホール)

8/31~9/27 2ペプラ手越-TWO MAN ZEPP TOUR- 3ヶ所6公演実施

10/14 MAKE A MONOGATARI 2023 出演

10/25 Blu-ray&DVD手越祐也 LIVE TOUR 2023 「CHECKMATE」リリース

11/4 12th Digital Single「アダルトブルー」リリース

11/11 手越祐也 BIRTHDAY LIVE 2023開催(Billboard Live YOKOHAMA)

2024年

1/24 2nd Mini Album「絆 -KIZUNA-」リリース

2/1より『手越祐也 LIVE TOUR 2024 絆 -KIZUNA-』 5か所10公演を実施

5/4 手越祐也 Symphonic Concert 2023 Vol.3開催(東京オペラシティコンサートホール)

5/11 手越祐也 Symphonic Concert 2023 Vol.3開催(京都コンサートホール)

6/19 Blu-ray&DVD手越祐也LIVE TOUR 2024 「絆 -KIZUNA-」 リリース

6/19 Digital 手越祐也LIVE TOUR 2024 「絆 -KIZUNA-」ライブ音源配信リリース

6/24より『スペプラ手越LIVE ~Music Concept~』 3か所6公演実施

9/6 黒フェス出演

9/8 TOMAKOMAI MIRAI FEST2024出演

10/13 日本テレビ「世界の果てまでイッテQ!」出演

10/16より『手越祐也 LIVE TOUR 2024 OVER YOU』7か所14公演を実施

11/11 13th Digital Single「Flash back」リリース 日本テレビ系「DayDay.」12月エンディングテーマ

