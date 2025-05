SI&C 新オフィス紹介動画を公開

株式会社SI&C

株式会社SI&C(代表取締役社長:岩澤 俊典、以下SI&C)は、2025年2月25日に移転した浜松町本社新オフィスの魅力をより多くの方に知っていただくため、SI&C新オフィス紹介動画を新たに制作し、YouTubeにて公開いたしました。

[動画制作の目的]

本動画では、浜松町本社内の雰囲気、部署の垣根を超えたコミュニケーションやプレゼンテーションなど実際のワークシーンを軸に紹介をしています。社員自らが期待を超え“新しいものを生みだしていく”ことにチャレンジし、イノベーションを加速できる環境を映像を通じて、リアルに感じていただけるよう動画コンテンツ化し公開しました。

[動画本編]

新オフィス紹介動画 “New Office, New Workstyle and New Story”

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Y4oxneUdGKA ]

▼企業情報や公式YouTubeについてこちら

コーポレートサイト:https://www.siac.co.jp/

公式YouTube:https://www.youtube.com/@SI-and-C

[SI&Cについて]

独立系システムインテグレータとして、様々な分野・業界で業務アプリケーションやアプリケーション基盤の設計・開発・維持を中心にトータルITサービスを提供しています。当社では、国際的なプロジェクトマネジメント資格「PMP」の取得を目指す社員をサポートしており、ソフトウェア開発プロセスの能力成熟度を示す国際指標「CMMI」で国内では数少ない最高レベルの「レベル5」を達成しています。また、これに基づく独自の開発標準「SICP」を定めることで、お客様に高い品質でのサービス提供を可能としています。

創業から45年に渡り培ってきた豊富な業務ナレッジと高い開発力・プロジェクトマネジメント力に加え、DXやAIなど最先端テクノロジーを駆使し、企業の業務革新をサポートしていきます。

■企業名:株式会社SI&C

■代表者:代表取締役社長 岩澤 俊典

■所在地:東京都港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービルディング南館 24F

■URL :https://www.siac.co.jp/