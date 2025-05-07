大阪・関西万博開催期間に、人とモビリティが共存する未来に向けたチャレンジを大阪市と共に。TOYOTA歩行領域BEV※『C+walk』とAI音声ガイドを活用した観光サービス『OSAMPO』を実施！

トヨタ・コニック・プロ株式会社

トヨタ・コニック・プロ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山下 義行、以下「トヨタ・コニック・プロ」）は、大阪・関西万博開催期間に大阪市が実施する、「御堂筋みちの未来体験EXPO」をテーマに、「はじまる、御堂筋」を合言葉とした、御堂筋で「みちの未来」を体験できるプログラム「御堂筋サテライトプラン」の第1弾：Art Walk御堂筋にて周遊観光サービス『OSAMPO(おさんぽ)』を実施いたします。

本サービスでは「OSAMPO in Art Walk御堂筋」として、みちに描かれたフラワーカーペットを巡りながらAIガイド「ミライ※」による、御堂筋の過去と未来、歴史ある建造物や街に関する豆知識など、エリアの魅力を満喫できる観光音声案内と、異彩を放つ作家とともに、新しい文化をつくるクリエイティブカンパニー“ヘラルボニー（HERALBONY）”によるArt Walk御堂筋に合わせたアートラッピング仕様のC+walkにより、御堂筋の周遊を促す観光サービスを提供いたします。

周遊観光サービス『OSAMPO』では、最高速度6km/hのTOYOTA歩行領域BEV『C+walk』による「お散歩感覚」での移動とAI音声ガイドコンテンツのかけ合わせによる、その土地の魅力を再発見する新しい体験の提案を目指しています。

※写真はイメージです。実際のデザイン・ガイド内容と異なる場合があります。

今回のサービスでは、TOYOTA歩行領域BEV※の立ち乗り型『C+walk T』と座り乗り型『C+walk S』での観光周遊体験を提供いたします。『C+walk』はMobility for Allの想いの元、人の移動をサポートする免許不要の電動モビリティです。御堂筋エリアの目指す「人中心の道路空間」へのモビリティの受容性を確認し、歩行領域 BEV による新しい観光体験を通じて、すべての人々の生活を豊かにしたいと考えています。

トヨタ・コニック・プロは、これからもトヨタグループの一員として、“一人ひとりの幸せ”のため、モビリティ領域から拡がる持続可能な未来に向けて挑戦してまいります。

※BEV＝「Battery Electric Vehicle」の略。バッテリー電力のみで走行する電気自動車。

※御堂筋サテライトプランの詳細はHPをご参照ください

https://www.midosuji-challenge.jp/event/satellite-plan.html

※Art Walk御堂筋の詳細はHPをご参照ください

https://midosuji-challenge.jp/event/art-walk.html

※御堂筋のガイドをするAIの名前。御堂筋の目指す“未来”から命名。

【OSAMPO in Art Walk御堂筋 実施概要】

＊詳細はHPをご参照ください

https://midosuji-challenge.jp/news/info250425_mobility-details/

[表: https://prtimes.jp/data/corp/58285/table/61_1_918705ecde90c9dfdfbea4926666941e.jpg ]

【歩行領域 BEV『 C+walk T 』概要】

■全長×全幅×全高

700mm×450mm×1,190mm

■ステップ高

150mm

■車両重量

29kg

■連続走行距離

約 16km ※1

■充電時間（普通充電、単相 100V/6A）

約２.５時間（満充電）※2

※1 トヨタ測定値。気温 20℃、搭乗者の体重 70kg、速度 6km/h で平坦路移動した場合

※2 時間は目安であり、気温や電源の状態により充電時間は異なります

＊詳細はHPをご参照ください(https://toyota.jp/cwalkt)

【歩行領域 BEV『 C+walk S 』概要】

■全長×全幅×全高

1,185mm×650（カラーパネル装着時：660）mm×1,190mm

■ステップ高

130mm

■車両重量

58kg

■連続走行距離

約12km※1

■充電時間（普通充電、単相 100V/6A）

約2.5時間（満充電）※2

※1 トヨタ測定値。気温 20℃、搭乗者の体重 70kg、速度 6km/h で平坦路移動した場合

※2 時間は目安であり、気温や電源の状態により充電時間は異なります

＊詳細はHPをご参照ください(https://toyota.jp/cwalks/)

【本リリースに関するお問い合わせ】

トヨタ・コニック・プロ株式会社 担当：河本・森木・下井・山本・岩岡

Tel：03-6757-8200

Mail：osampo@toyotaconiq.co.jp

【会社概要】トヨタ・コニック・プロ

・社名：トヨタ・コニック・プロ株式会社

・設立：2021年1月(創立1949年3月)

・資本金：50百万円

・株 主：トヨタ・コニック株式会社（100%）

＜トヨタ・コニック株主：トヨタ自動車株式会社(66%)、株式会社電通グループ(34%)＞

・代表者：代表取締役社長 山下義行

・事業内容：トヨタ自動車及びトヨタグループなどのマーケティングサービス・コンサルティング

事業、モビリティサービス事業など

・HP URL：https://toyotaconiq-pro.co.jp(https://toyotaconiq-pro.co.jp)

トヨタ自動車及びトヨタグループなどのマーケティングサービス・コンサルティング事業、モビリティサービス事業など展開する事業会社として始動。トヨタグループの一員として、“一人ひとりの幸せ”のため、モビリティ領域から拡がる持続可能な未来に向けて各種事業を展開しています。トヨタ自動車をはじめとする様々な企業の魅力を伝え、価値をさらに引き上げることをミッションに、従来の広告会社の枠組みから、弊社独自の挑戦を通じ、多くの幸せづくりに貢献していきます。