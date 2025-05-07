【そごう千葉店】初夏の北海道物産展
初夏の北海道物産展
■会期：前半：5月8日（木）～15日（木） 後半：5月17日（土）～27日（火）
■会場・時間：6階＝催事場 午前10時～午後8時
※5月16日（金）は店舗入替のため閉場、5月15日（木）・27日（火）は午後5時閉場
●出店舗数：前半 45・後半46
◆海鮮・肉弁当 ふんだんに盛り付けた海の幸・山の幸◆
前半［札幌］札幌蟹工船
蟹工船かにかに豪快弁当（1折）2,700円 各日限定100折 〈そごう千葉店限定販売〉
［前半］【旭川】旭川立売商会/11種の海鮮彩り弁当（1折）3,456円 各日限定50折〈そごう千葉店限定販売〉
前半[札幌]ルー＆スープカレーBONANZA
牛スジとチキンの濃厚カレー(1折）1,750円
後半 [函館]やきにくれすとらん沙蘭
道産牛ヒレと赤身のステーキ盛合せ弁当（1折）2,484円 各日限定50折
後半［札幌］ESSEN SAPPORO
北海道ななつぼしと4種チーズのハンバーグ弁当（1折）1,350円
◆乳製品 大地のめぐみ◆
【そごう千葉店初登場】前半 [美瑛町]ファームズ千代田
ジャージーソフトクリーム（1個）501円
通期 [黒松内町]アンジュ・ド・フロマージュ
クランベリー［フレッシュチーズ］（1個、100g）1,080円
◆農産物など大地の恵み◆
前半[札幌]あい然／グリーンアスパラ（1束、2Lサイズ）886円
後半[千歳]千歳観光連盟／産地直送アスパラ（150g）1,080円
後半［旭川］ベーカリー ダパス
とうもろこしのパン（1個）381円 枝豆チャバタ（1個）381円
◆お食事処 ※ラストオーダーは各日閉場の1時間前まで◆
「コク深いみそスープがもっちりとした食感のちぢれ麺にからみます」
【そごう千葉店初登場】前半[札幌]マルエス食堂
札幌味噌ラーメン（1杯）1,155円
「道産親鶏を使用した水鶏系、中細ストレート麺」
【そごう千葉店初登場】後半[札幌]らーめん竹馬
鶏そば白醤油（1杯）1,001円
◆和洋スイーツ◆
通期［小樽］小樽洋菓子舗ルタオ
4種のベリーのミルキーパフェ（1杯）1,188円
通期［千歳］morimoto
豆を楽しむ北海道どら焼き（1箱、6個入）1,251円 各日限定20箱
【そごう千葉店初登場】後半［札幌］森のKigiバタースコッチ
北海道バタースコッチキャンディ（1袋、40g）680円
【そごう千葉店初登場】後半［石狩］ノースグランド
SNOW MOON（1袋、10枚入）680円
◆工芸品 5月8日（木）～15日（木）7階＝インテリアフロア 特設会場◆
［赤平市］ 鞄いたがき
タンニンなめしのバッグ、革小物など
そごう千葉店ホームページ
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