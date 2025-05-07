【そごう千葉店】初夏の北海道物産展

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株式会社そごう・西武




初夏の北海道物産展


■会期：前半：5月8日（木）～15日（木）　後半：5月17日（土）～27日（火）


■会場・時間：6階＝催事場　午前10時～午後8時


※5月16日（金）は店舗入替のため閉場、5月15日（木）・27日（火）は午後5時閉場


●出店舗数：前半 45・後半46



◆海鮮・肉弁当　ふんだんに盛り付けた海の幸・山の幸◆




前半［札幌］札幌蟹工船


蟹工船かにかに豪快弁当（1折）2,700円　各日限定100折　〈そごう千葉店限定販売〉




［前半］【旭川】旭川立売商会/11種の海鮮彩り弁当（1折）3,456円　各日限定50折〈そごう千葉店限定販売〉




前半[札幌]ルー＆スープカレーBONANZA


牛スジとチキンの濃厚カレー(1折）1,750円




後半　[函館]やきにくれすとらん沙蘭


道産牛ヒレと赤身のステーキ盛合せ弁当（1折）2,484円　各日限定50折




後半［札幌］ESSEN SAPPORO


北海道ななつぼしと4種チーズのハンバーグ弁当（1折）1,350円



◆乳製品　大地のめぐみ◆




【そごう千葉店初登場】前半　[美瑛町]ファームズ千代田


ジャージーソフトクリーム（1個）501円




通期　[黒松内町]アンジュ・ド・フロマージュ


クランベリー［フレッシュチーズ］（1個、100g）1,080円



◆農産物など大地の恵み◆




前半[札幌]あい然／グリーンアスパラ（1束、2Lサイズ）886円


後半[千歳]千歳観光連盟／産地直送アスパラ（150g）1,080円




後半［旭川］ベーカリー ダパス


とうもろこしのパン（1個）381円　枝豆チャバタ（1個）381円



◆お食事処　※ラストオーダーは各日閉場の1時間前まで◆



「コク深いみそスープがもっちりとした食感のちぢれ麺にからみます」

【そごう千葉店初登場】前半[札幌]マルエス食堂


札幌味噌ラーメン（1杯）1,155円



「道産親鶏を使用した水鶏系、中細ストレート麺」

【そごう千葉店初登場】後半[札幌]らーめん竹馬


鶏そば白醤油（1杯）1,001円



◆和洋スイーツ◆




通期［小樽］小樽洋菓子舗ルタオ


4種のベリーのミルキーパフェ（1杯）1,188円




通期［千歳］morimoto


豆を楽しむ北海道どら焼き（1箱、6個入）1,251円　各日限定20箱




【そごう千葉店初登場】後半［札幌］森のKigiバタースコッチ


北海道バタースコッチキャンディ（1袋、40g）680円




【そごう千葉店初登場】後半［石狩］ノースグランド


SNOW　MOON（1袋、10枚入）680円



◆工芸品　5月8日（木）～15日（木）7階＝インテリアフロア 特設会場◆





［赤平市］ 鞄いたがき


タンニンなめしのバッグ、革小物など



そごう千葉店ホームページ


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