『キャプテン翼』×『藤枝市』コラボ新商品『茶プテン翼cha』販売のお知らせ

株式会社グランスルド

高橋陽一先生原作の人気サッカー作品『キャプテン翼』と『藤枝市』のコラボ新商品『茶プテン翼cha』

株式会社グランスルド(東京都三鷹市、代表取締役:芦澤 貴之)は、高橋陽一先生原作の人気サッカー作品『キャプテン翼』と『藤枝市』のコラボ新商品『茶プテン翼cha』を販売いたします。

ギフトやお土産にもぴったりなこだわりの商品です。

『キャプテン翼』小中学生編の物語の舞台である静岡県。その中でも、お茶のまち、サッカーのまちとして知られる藤枝市産の高級茶葉を使用。

こだわりの茶缶にはコミック1巻表紙に登場する「大空翼」のイラストや、フタには挑戦状ボールのデザインを採用したこだわりの商品に仕上がっています。

日本の伝統と、世界中に多くのファンがいる『キャプテン翼』とのコラボレーションは、世界中の『キャプテン翼』ファンに日本のトラディショナルに触れてもらえる機会になります。

静岡県藤枝市産 緑茶。ティーバッグと煎茶の２種類を販売いたします。- 商品詳細

お茶缶 ２種類

グリーン→ティーバッグ５ｇ×10袋入

パープル→煎茶 リーフ60ｇ入

販売価格：２，７００円（税抜）

※5月13日（火） 11時から販売開始いたします。

- 販売先

キャプテン翼公式ONLINE STORE

https://10.tsubasa.shop/

gol. ONLINE STORE

https://gol.stores.jp/

gol. STORE TSUBASA（東京都葛飾区立石6‐18‐20）

https://g.co/kgs/oS8Fi21

gol. STORE PARKSIDE 吉祥寺（東京都三鷹市井の頭３‐31‐15）

https://g.co/kgs/orhJcUL

gol. OUTLETSTORE SHIZUOKA（静岡県静岡市駿河区中原422-15）

https://g.co/kgs/rgkuyfE

JA大井川茶加工課藤枝工場、まんさいかん など

(C)高橋陽一