【スイスホテル南海大阪】 セレッソ大阪を一緒に応援！　　6/14(土)ライブビューイングイベント開催決定！セレッソ大阪アンバサダー・酒本 憲幸氏、MCに池田 愛恵里さんも参戦！

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社

日本、大阪 - スイスにルーツを持つスイスホテル南海大阪(所在地:大阪市中央区、総支配人:シェーン・エドワーズ)の10階「ナンバー10」にて、2025年6月14日(土)に行われる「セレッソ大阪 vs FC東京」のライブビューイングイベントを開催いたします。

スイスホテル南海大阪は2025年シーズンもセレッソ大阪のオフィシャルパートナーとして、ホテル10階のレトロバー「ナンバー10」ではセレッソ大阪の全試合を配信しています(一部見逃し配信あり)。6月14日(土)に行われるFC東京とのアウェイ戦では、セレッソ大阪アンバサダーの酒本 憲幸氏、そしてMCに池田 愛恵里さんをお招きし、サポーターの皆様とともに盛り上がるライブビューイングイベントを開催いたします。イベント当日はビュッフェスタイルのお食事に加え、セレッソ大阪をイメージしたオリジナルカクテルを含むフリードリンクもご用意。またハーフタイムには、セレッソ大阪のグッズやホテルのレストラン券などが当たる抽選会も開催予定。美味しいお料理とドリンク、そして想いを共にする仲間とともに、セレッソ大阪を応援しませんか。

今後、夏や秋にかけても続々とセレッソ大阪関連イベントをお届けする予定ですので、ぜひご期待ください。

■イベント概要

「セレッソ大阪 ライブビューイング(vs FC東京)」

【日時】 2025年6月14日(土)18:00 オープン / 18:30 イベントスタート / 19:00 キックオフ / 21:30 イベント終了

【場所】 スイスホテル南海大阪 10F 「ナンバー10」

【料金】 大人 6,500円 / 子供 (4-12歳)3,250円(ビュッフェ・フリーフロードリンク付き)

【ゲスト】 セレッソ大阪アンバサダー 酒本 憲幸氏 / MC 池田愛恵里さん

詳細はこちら :https://swissotelnankaiosaka.com/ja/offers/nambar10-cerezo-viewing/

ご予約・お問合せ:06-6646-5129 または Nambar10.Osaka@swissotel.com

ご予約はこちら :https://www.tablecheck.com/shops/swissotelnankaiosaka-nambar10/reserve

<ビュッフェメニュー一例>

フードメニュー

蟹とスイートコーンのサラダ アップルソース | ケイジャンスパイス フレンチフライ | クリスピーチキン 海老味噌風味 |野菜春巻 | チャーシュー炒飯 | 焼きそば など

フリードリンクメニュー

ビール|ハイボール|ワイン(赤・白) |セレッソオリジナルカクテル | 各種カクテル | ソフトドリンク など

◆酒本 憲幸(さけもと のりゆき)氏プロフィール

生年月日:1984年9月8日

出身地:和歌山県

選手歴:

◇初芝橋本高校

◇セレッソ大阪

◇鹿児島ユナイテッドFC

酒本 憲幸氏◆池田 愛恵理(いけだ あえり)さんプロフィール

生年月日:1990年7月29日

出身地:滋賀県

◇2013年 セレッソ大阪応援リポーター就任

◇2022年~ セレッソ大阪スタジアムMC

◇2023年~ セレッソ大阪ヤンマーレディーススタジアムDJ

池田 愛恵理さん

◆ナンバー10について「ナンバー10」内観

なんばを囲むでんでんタウンや道頓堀、アメリカ村などのエッセンスを詰め込んだ、心の奥底にしまっていた子供心をくすぐる大人のプレイグランド。アーケードゲームやボードゲーム、ビリヤードからカラオケまで、自由に遊び尽くすひとときをお過ごしください。

【場所】 スイスホテル南海大阪 10階

【営業時間】 水曜・木曜・日曜 16:00 - 22:00 / 金曜・土曜 16:00 - 22:30

【定休日】 月曜・火曜(祝日を除く)

<注意事項>

※記載料金には13%のサービス料と10%の消費税が含まれております。

※記載内容や料金は予告なく変更となる場合がございます。

※当日の状況により立ち見でのご案内となる場合がございます。

※写真はすべてイメージです。

スイスホテル南海大阪について

スイスホテル南海大阪はスイスホテル ホテル&リゾート グループ傘下のホテルです。ビジネス、文化、ショッピング、グルメ、ファッション、娯楽の中心地、大阪で最も活気にあふれた「ミナミ」にあり、他に類のない利便性をご提供します。贅沢なアーバン・ゲートウェイとして、関西国際空港と鉄道に直結した大阪唯一のホテルです。大阪の交通ハブ、なんば駅の真上にそびえ、歴史が薫る京都、世界遺産の古都、奈良、コスモポリタンな港街、神戸へのアクセスも良好。6ツのレストランやバー・ラウンジ、フィットネス&スパなど、様々なアメニティ施設を完備しております。ホテルは「TripAdvisor Certificate of Excellence」、「World Luxury Hotel Award」、「World Travel Awards」など各種のアワード、米国のワイン専門誌「Wine Spectator」のワインリスト賞を受賞しています。ご予約、ご質問はお電話 06-6646-1111、またはウェブサイト(www.swissotelnankaiosaka.com/ja)をご参照いただくか、お近くの旅行代理店までご相談ください。

スイスホテルについて

世界的に有名なスイスブランド、スイスホテル ホテル&リゾートは、スイスのホスピタリティの伝統に基づき、アルプスの爽やかで活力にあふれた気分を感じていただけるホテルです。現代的でインテリジェントなデザイン、優れた職人技、持続可能性への対応を高く評価されています。人生の真の喜びを発見して「live it well」を実感していただけるよう、世界を旅するお客様に心休まるひとときをお届けします。1980年に設立されたスイスホテル ブランドは、今では世界中に30軒を超えるホテルを有しています。その中には、Swissôtel The Bosphorus, Istanbul(スイスホテル ザ ボスポラス、イスタンブール)、Swissôtel The Stamford, Singapore(スイスホテル ザ スタンフォード、シンガポール)、Swissôtel Krasnye Holmy, Moscow(スイスホテル クラースニエ ホールミ、モスクワ)といった旗艦ホテルも含まれています。スイスホテルは、世界を牽引するトラベル&ライフスタイルグループ、アコーホテルズに加盟しており、世界110か国で5700を超えるホテルやリゾート、レジデンスを通じておもてなしの心をご提供しています。

swissotel.com | all.accor.com | group.accor.com