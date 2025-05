東京2025世界陸上をこどもに夢を届ける大会に

東京都

東京2025世界陸上は、「多くの人に夢や希望を届ける」ことをミッションとしています。未来を担

う子供たちが、限界に挑戦するトップアスリートの姿を間近で見て、学び、成長する機会とすること

で、スポーツが持つ様々な価値が、夢や希望とともに次の世代へと繋がっていきます。

5月7日はワールドアスレティックス(以下「WA」という。)が定めるKids’ Athletics Dayです。本日、セバスチャン・コーWA会長、小池百合子東京都知事、尾縣貢公益財団法人東京2025世界陸上財

団(以下「世界陸上財団」という。)及び公益財団法人日本陸上競技連盟(以下「日本陸連」とい

う。)会長が面会を行い、東京2025世界陸上を「こどもに夢を届ける大会」としていくことを合意し

ました。

東京2025世界陸上のミッションとともに、WAにおけるKids’ Athleticsの価値観「尊敬、決意、友

情、誇りの育成」を実現するため、東京都、世界陸上財団、日本陸連で協力・連携し、大会への観戦招

待、競技体験、運営への参画など、未来を担う子供たちに向けて様々な取組を進めてまいります。

ワールドアスレティックス(WA)セバスチャン・コー会長 コメント

“Kids’ Athletics is a key strategic priority for World Athletics as we look to inspire the next generation of athletes to get active and create a healthier and fitter world.We are thrilled that Governor Koike, and the World Athletics Championships Tokyo 25 Organising Committee and the Japan Association of Athletics Federations are makingsignificant

efforts toensure that these championships provide young people in Japan a series of

initiativesand unique opportunities to ensure that the athletics legacy lives on long past

the event.

I am therefore delighted to be here in Tokyo on Kids’ Athletics Day - an annual global

celebration designed to excite children about athletics and being active - with Governor Koike and the leadership of Tokyo 25 to announce these commitments.”

(参考和訳)

キッズ・アスレティックスは、私たちワールドアスレティックスにとって大きな戦略的な取組です。未来を担う子供たちがより活発に、そしてより健康な世界をつくっていくための第一歩になると信じています。東京都の小池百合子知事、ならびに東京2025世界陸上財団及び日本陸上競技連盟が、今大会を通じて日本の若者たちに多様なプログラムや貴重な機会を提供し、大会終了後も陸上競技のレガシーが長く継承されるよう尽力されていることを、非常に心強く感じています。

本日、『キッズ・アスレティクス・デー』という、世界中の子供たちに陸上の楽しさを伝える特別な日に、ここ東京で小池知事および東京2025世界陸上の大会関係者の皆様とともに、このたびの取組を発表できることを大変光栄に思っております。

〇 東京2025世界陸上におけるこどもの参画(概要)

東京2025世界陸上を「こどもに夢を届ける大会」としていくため、世界陸上財団は、東京都、日本陸連等と連携して実施する取組について、「東京2025世界陸上におけるこどもの参画」として、取りまとめ公表しました。

東京2025世界陸上におけるこどもの参画

https://worldathletics.org/jp/competitions/world-athletics-championships/tokyo25/event-info/kids

〇 バトンプロジェクト バトン寄贈イベント

東京2025世界陸上を「こどもに夢を届ける大会」としていくため、Kids’ Athleticsと連携して行う取組の第一弾として、世界陸上財団は、都内全小学校に「陸上バトン」を寄贈する「バトンプロジェクト」を実施します。

本プロジェクトのキックオフイベントを以下のとおり開催します。

■日程 2025年5月19日(月曜日)

■場所 都内小学校

■内容 ・アスリートからのバトン贈呈

・アスリートによる陸上教室

