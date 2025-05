柳川の魅力を音声ガイドで体験！西鉄が新サービスをリリース

西日本鉄道株式会社

西日本鉄道株式会社(以下、西鉄)は、株式会社on the tripおよび柳川市、一般社団法人柳川市観光協会と提携し、2025年3月に「柳川・川下り」の音声ガイドをリリースしました。このサービスは、柳川を訪れる国内外の観光客に向けて、柳川の魅力を手軽に体験していただくことを目的としています。株式会社on the tripが提供する多言語対応のトラベルオーディオガイドアプリ「On the Trip(オンザトリップ)」を使用し、文化財や神社、施設を結ぶ物語構成のガイドを提供します。

トラベルオーディオガイドアプリ「On the Trip(オンザトリップ)」

この音声ガイドは、柳川へ向かう西鉄電車の車内や川下りの舟に乗る前後に利用できます(利用料金は無料)。音声ガイドの利用方法は簡単で、自身のスマートフォンにトラベルオーディオガイドアプリ「On the Trip」をダウンロードし、アプリ内から柳川・川下りのガイドを選択するだけで、音声ガイドをお楽しみいただけます(ガイドは全11種)。

ガイドURL:https://on-the-trip.net/spots/715/purchase?locale=ja

ガイド内の「西鉄で行く柳川」パートでは、西鉄電車での移動中に柳川の歴史や見どころを紹介し、旅行者の高揚感を演出します。柳川へ向かう道中、電車に揺られながら、柳川へとつながる水の物語を聴くことができます。ただ目的地へ向かうのではなく、旅の時間そのものが、柳川の歴史と文化にじっくりと浸るプロローグとなります。周りの風景を見ながら、物語に耳を傾けて道中をお楽しみください。

柳川へ向かう西鉄電車

地域の魅力発信と公共交通の利用促進を目的として導入した本サービスは、今後も各自治体と連携しながら、コンテンツの充実を図る予定です。訪れた場所への理解を深め、旅の体験を豊かにするこの音声ガイドを通じて、沿線自治体の魅力を広く伝えてまいります。

三柱(みはしら)神社三柱神社 拝殿柳川藩主立花邸 御花■アクセス情報(西鉄電車)

西鉄福岡(天神)駅から西鉄柳川駅まで約50分。運賃は片道870円。

■株式会社on the trip

株式会社on the tripは、まちの歴史、その土地が持つ物語について丹念に取材を行い、まるで映画や小説のように人の心を動かす作品のようなガイドを制作しています。ガイドを聴くことにより、訪れた場所への理解が深まり、旅の体験がふくらみます。

URL:https://on-the-trip.com/news/62/