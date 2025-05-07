スペシャルな「ポッパレ」がやってきた！『ゼンレスゾーンゼロ』より、「リン」「アキラ」が「POP UP PARADE SP」に登場。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、メーカー「グッドスマイルアーツ上海」より、『POP UP PARADE SP ゼンレスゾーンゼロ 完成品フィギュア』の「リン」「アキラ」を現在、それぞれご案内中です。
製品ページはこちら：
・POP UP PARADE SP ゼンレスゾーンゼロ リン 完成品フィギュア
https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-185085(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-185085)
・POP UP PARADE SP ゼンレスゾーンゼロ アキラ 完成品フィギュア
https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-185086(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-185086)
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ店舗ご案内
https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html(https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html)
■POP UP PARADE SP ゼンレスゾーンゼロ 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：各7,500円(税込)
□発売日：2025年10月予定
□メーカー：グッドスマイルアーツ上海
【サイズ】
[リン] 全高：約177mm(ノンスケール)
[アキラ] 全高：約201mm(ノンスケール)
【素材】プラスチック
【セット内容一覧】
・フィギュア本体
・専用台座
原型制作：
[リン] 陳天
[アキラ] KAMUI、くろさわつ(Acxyz Creativ)
●POP UP PARADE SP ゼンレスゾーンゼロ リン 完成品フィギュア
・製品ページはこちら
https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-185085
●POP UP PARADE SP ゼンレスゾーンゼロ アキラ 完成品フィギュア
・製品ページはこちら
https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-185086
「POP UP PARADE SP」は今までの「POP UP PARADE」の枠を超えた驚きを形にするシリーズです。緻密な造形と繊細な彩色がまさにスペシャルなフィギュアです！
※製品は自立しません。付属の台座を使用してください。
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
【今回ご紹介した製品を含む、『ゼンレスゾーンゼロ』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=37847&pagemax=60&_gl=1%2a13d8rn2%2a_gcl_au%2aMjk3MTk1NTA4LjE3Mzc5NTQyNzE.%2a_ga%2aMTUwOTI1NTQ5MS4xNzI4NDQ0MTU5%2a_ga_DNC11S3TQ3%2aMTc0NTU0MzcyNi40NDcuMS4xNzQ1NTUyNTkwLjAuMC4w)
Copyright (C) miHoYo. All Rights Reserved.
【店舗情報】
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗ご案内
https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html(https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html)