ラジオ番組「K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday」5月2日(金)放送回に３度目の登場のHi-FiUn!cornがスタジオゲストで登場！

株式会社ゲームオン

株式会社ゲームオン[本社：東京都千代田区、代表取締役：李 一守（リ・イルス）]が運営しておりますK-POPアイドル応援アプリ『IDOL CHAMP』内の投票機能と連動した日本国内初のラジオ番組「K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday」(TOKYO FM）の5月2日(金)放送回に３度目の登場のHi-FiUn!cornがスタジオゲストとして出演しました。

また、K-STAR 「1st Season」投票の「Best Solo&Featuring」部門でV (BTS), PARK HYO SHINが1位を獲得しました。

■4月30日にメジャー1stシングル『Beat It Beat It』をリリースしたHi-FiUn!cornがスタジオゲストとして登場！

5月2日（金）放送回のPick up Artist コーナーには4月30日にメジャー1stシングル『Beat It Beat It』をリリースしたHi-FiUn!cornがスタジオゲストとして出演しました。

Hi-Fi Un!cornは、TBS×韓国放送局SBSグループ×FNCエンターテインメントがタッグを組んだ、日韓合同アイドルボーイズバンド結成プロジェクトである、「THE IDOL BAND：BOY'S BATTLE」で優勝を果たした5人組ボーイズバンドで、グループ名は、質の高い音楽で時代のユニコーンを目指すチームになってほしいという願いが込められています。

メジャー1stシングル『Beat It Beat It』について「戦慄を覚えるほど運命の人と出会って体がびりびりして胸が高まることを英語のBeat Itという単語を使って表現した曲です。」と紹介してくださいました。

また今月から始まるアジアツアーについてSHUTOさんは「今回初めてのアジアツアーということもありますし、メジャー1stシングルということでより一層気合が入ったライブになるんじゃないかなと思います。」TEMINさんは「めっちゃ緊張してます。台北で先輩たちと一緒にコンサートしたことあるんですけど、自分たちだけのライブが今回初めてなのでどんな反応かなとか緊張感もあるんですけど楽しみです。」と意気込みを話してくださいました。

■K-STAR 「1st Season」投票の「Best Solo&Featuring」部門でV (BTS), PARK HYO SHINが1位を獲得！

2024年1月よりスタートしたK-STAR CHARTの2025年1月～3月期「１st Season」投票の「Best Solo&Featuring」部門において、V (BTS), PARK HYO SHINの「Winter Ahead (with PARK HYO SHIN)」がファン投票1位を獲得しました。

2位はJIN (BTS)の「Running Wild」、3位はJ-HOPE (BTS), Miguelの「Sweet Dreams (feat. Miguel)」という結果となり、『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』5月2日(金)放送回において発表されました。

『IDOL CHAMP』内のファン投票の週間チャートは表示の結果となりました。

5月2日付 『IDOL CHAMP』アプリ投票 週間チャート1位～10位

■『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』とは

金曜日の夜。あなたの投票で決まるK-POPアイドルのオリジナル・チャートをカウントダウン形式でお届けする音楽番組！K-POPアイドル応援アプリ「IDOL CHAMP」の投票機能と連動し、リスナーの投票をもとにお送りします。

パーソナリティはPENTAGONのユウトとしてお馴染みの安達祐人。今注目のK-POPアーティスト情報も紹介します。

■番組概要

●タイトル：『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』

●放送日時：毎週金曜日18：00～18：25

●放送局：TOKYO FM （周波数80.0MHz）

●パーソナリティ：安達祐人さん

●SNSハッシュタグ：#ポプコン

●番組公式X：https://twitter.com/popktop10friday(https://twitter.com/popktop10friday)

●番組公式サイト：https://www.tfm.co.jp/pop-k/(https://www.tfm.co.jp/pop-k/)

●「K-STAR CHART」の公式サイト:https://kstar-vote.com/(https://kstar-vote.com/)

●番組はradikoアプリでもお聴きいただけます（https://radiko.jp/(https://radiko.jp/)）

※radikoのタイムフリー機能では、1週間後まで聴取できます。

※他エリアのラジオ放送を聴くにはプレミアム会員になる必要があります。

●番組のアフタートークはインターネット経由で下記でもお聴きいただけます。

AuDee（オーディー）：https://audee.jp/

Spotify ：https://open.spotify.com/show/6vuHaiMKhrDJbKWWoau7if

Amazon Music : https://x.gd/v3wFq

■IDOL CHAMPアプリ内での投票方法

下記の１.～３.に沿って投票してください。

※上記は投票イメージです。お使いの端末によって表示が異なる場合があります。

■『IDOL CHAMP(アイドルチャンプ)』とは

韓国MBC PLUSがケーブルTVで放送する音楽番組「SHOW CHAMPION (ショーチャンピオン)」(毎週水曜日18:00～19:00放送)と連動したスマートフォン向けアプリサービスで、アプリから番組へ事前投票を行うことができます。その結果が毎週のランキングに反映され、チャンピオンとなったアーティストの楽曲が番組内で配信されます。

また、アプリでは番組投票以外にも様々なトピックで投票が行われており、そこで1位となったアーティストは、街頭ビジョン広告や駅構内の広告スペースなどに応援広告が掲示されたり、アーティスト名義で寄付活動が行われます。特に、『Forbes(韓国版)』といった著名な雑誌やミュージックアワードに出演するアーティストを選出する投票とも連動しており、毎年大きな盛り上がりを見せています。

（※）MBC PLUSは、韓国の地上波チャンネルMBCの子会社で、ケーブル・衛星・IPTVなどでサービスを行う複数チャンネルを保有。 現在は、ドラマ、バラエティ、音楽、スポーツ、米州地域向けなど、多方面に向けたチャンネルを運営する放送局です。

■動作環境

[表: https://prtimes.jp/data/corp/10988/table/1687_1_82fc158f35ecc731c60ac3ab2b549866.jpg ]

■公式SNS

＜『IDOL CHAMP』日本公式ブログURL＞

https://idolchamp.jp/(https://idolchamp.jp/)

＜『IDOL CHAMP』日本公式X URL＞

https://twitter.com/idolchamp_jp(https://twitter.com/idolchamp_jp)

＜『K-STAR』公式サイト URL＞

https://kstar-vote.com/(https://kstar-vote.com/)

＜『K-STAR』公式X URL＞

https://twitter.com/kstar_pj(https://twitter.com/kstar_pj)

＜『K-STAR』公式Instagram URL＞

https://www.instagram.com/kstar_pj/(https://www.instagram.com/kstar_pj/)

■アプリダウンロード

＜App Store＞

https://apps.apple.com/jp/app/idolchamp/id1185735018(https://apps.apple.com/jp/app/idolchamp/id1185735018)

＜Google Play＞

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nwz.ichampclient&hl=ja&gl=US(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nwz.ichampclient&hl=ja&gl=US)

●コピーライト表記

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