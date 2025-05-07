DigiKey Standard製品ラインアップのご紹介

Digikey

半導体・電子部品を提供するグローバルオンラインディストリビュータのリーダーであるDigiKey(https://www.digikey.jp/?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease)は独自のプライベートブランド製品ライン「DigiKey Standard(https://www.digikey.jp/ja/supplier-centers/digikey-standard?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease)」を発表しました。高品質なこれらのエンジニアリング製品は日々の設計や組み立てのニーズに対して、信頼性の高いソリューションとツールを提供します。

DigiKey Standard製品ポートフォリオには無はんだブレッドボード、ワイヤストリッパ、PCB定規などがあります。

DigiKey Standardはエンジニアの期待に応える、選りすぐりの必須製品ラインアップです。2022年の発売開始以来、エンジニアの作業台に欠かせない定番となっています。現在では各種キット、はんだ付けステーションからパワーソリューション、精密工具に至るまでさまざまな製品がそろっています。電気工学や製造など、規模を問わずさまざまなプロジェクトに役立つ製品が厳選されています。

DigiKeyの新市場開発担当バイスプレジデントのMissy Hallは「DigiKey Standardはエンジニア、設計者、メイカーの皆さまの日常作業とイノベーションを支えられるよう、度重なる検討の上に構成された製品ラインナップです」と述べ、さらに「DigiKeyは長年、認知度と信頼度の高いブランドから最高の部品やツールを電気工学業界に提供することに力を入れてきました。今回のリリースも、そのような私たちのコミットメントが反映されています」と語りました。

主な製品は以下のとおりです。

・ DigiKey Standardのはんだ付け不要ブレッドボード(https://www.digikey.jp/ja/products/filter/solderless-breadboards/638?s=N4IgjCBcoLQdIDGUBmBDANgZwKYBoQB7KAbRADYAGAJjAGYBWEAXQF92g&&utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease)：はんだ付けなどの固定作業を行わずに、電子部品同士を手軽に接続できる便利なツールです。ホビー用途や教育現場、開発環境で活用されています。

・ DigiKey Standardの人間工学に基づいたワイヤストリッパ6(https://www.digikey.jp/ja/product-highlight/d/digikey-standard/ergonomic-wire-stripper-6?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease)：全体的な手の疲労を軽減し、素早く正確なワイヤストリッピングができます。

・ DigiKey StandardのPCB定規(https://www.digikey.jp/ja/product-highlight/d/digikey-standard/pcb-ruler?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease)：電気技師、電子技術者、ホビー愛好者に最適なレイアウト参照ツールです。一般的なIC、クリスタル、ダイオード、受動部品のフットプリントが数種類記載されています。

DigiKey Standardについて詳しくはDigiKeyウェブサイト(https://www.digikey.jp/ja/supplier-centers/digikey-standard?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease)をご覧ください。

DigiKeyについて

米国ミネソタ州シーフリバーフォールズに本社を置くDigiKeyは電子部品やオートメーション製品の最先端の商取引ディストリビューションにおけるグローバルリーダーとして高い評価を受け、先端を走り続けるイノベーターとしても注目されています。DigiKeyは3,000社強のクオリティブランドメーカーの1,590万点を超える部品を提供しており、業界でも屈指の在庫製品の範囲の広さと層の厚さ、即時可能な出荷により、技術的専門性を高めています。さらに、豊富なデジタルソリューション、スムーズなやり取り、作業を効率化するツールにより、エンジニア、設計者、ビルダー、購買担当者をサポートしています。詳細については、以下のリンクをご覧ください。

DigiKeyウェブサイト

米国本社: https://www.digikey.com ;

日本: https://www.digikey.jp



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